Grande Fratello sondaggi, chi sarà eliminato stasera 21 marzo

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello stasera 21 marzo? Il reality più amato di Canale 5 è arrivato alle battute finali e per i concorrenti la tensione è salita alle stelle. Tutto è pronto per la finale, che si svolgerà lunedì 25 marzo, e i fan non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore di questa, discussa, edizione. Quella del 2023 è stata stagione ricca di cambi di programmazione, critiche e dubbi, ma il GF rimane appuntamento fisso per gli amanti del genere. Al timone di Alfonso Signorini, gli inquilini della Casa più seguita d’Italia usano le ultime cartucce a loro disposizione per schivare l’eliminazione e guadagnarsi un posto nell’ambita finale.

Il reality condotto da Alfonso Signorini, con il supporto di Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, è ormai arrivato alla puntata. La scorsa puntata ha visto l’eliminazione di due concorrenti e la nomina del terzo finalista. Ora non rimane che scoprire chi arriverà in finale e chi invece sarà eliminato nella puntata di stasera, giovedì 21 marzo. Il programma inizierà come sempre alle 21:30 circa su Canale 5.

Per il momento i nomi dei finalisti sono quelli di Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese: questi i candidati alla vittoria. Gli altri concorrenti ancora in gara sono Alessio, Federico, Giuseppe, Greta, Letizia, Massimiliano, Perla, Sergio e Simona. Gli spettatori hanno come sempre preferenze e concorrenti che vorrebbero vedere in finale, ma sarà il televoto a decidere. Nella penultima puntata del reality show è previsto un altro televoto con eliminazione e in nomination ci sono Alessio Falsone, Federico Massaro e Simona Tagli.

Ma scopriamo chi tra loro dovrà lasciare gli studi del Grande Fratello ad un passo dalla finale secondo i sondaggi. Secondo ForumFree la grande favorita è Simona Tagli. I numeri raccontano che la showgirl di Milano è riuscita a conquistare i cuori dei fan: lei conquisterebbe ben il 67,84% dei voti. Federico Massaro è invece al 20,09% secondo le proiezioni e Alessio Falsone rischia l’eliminazione con il 12,07% delle preferenze.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello?

Nella puntata di stasera, giovedì 21 marzo, si decideranno i concorrenti della finale del Grande Fratello. Tra di loro, lunedì 25 marzo, verrà deciso il vincitore. In realtà è ancora difficile capire chi la spunterà tra i concorrenti in gara. Certo il nome di Beatrice Luzzi è il favorito ormai da mesi e pochi sembrano poterne intaccare il primato di inquilina più amata (dal pubblico, non certo dagli altri concorrenti). Anche Simona Tagli però, anche se in nomination, sembra essere molto amata e potrebbe mettere in difficoltà la Luzzi.

Anche Rosy Chin, scelta come seconda finalista, è molto amata e seguita. Certo è che il Grande Fratello riserva sempre sorprese il giorno della finale e raramente vince il super favorito, ma solo il televoto finale potrà fugare ogni dubbio.