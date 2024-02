Fonte: IPA Alfonso Signorini

Le dinamiche del Grande Fratello si stanno avvicinando sempre di più alla finalissima. Mancano ancora settimane prima della chiusura di un’edizione certamente particolare, ma conosciamo già il nome della prima finalista, ovvero Beatrice Luzzi, che è anche la favorita alla vittoria al momento. Secondo i sondaggi del Grande Fratello del 28 febbraio 2024, ci sono molti concorrenti a rischio: un televoto che ha portato scompiglio in casa, in vista proprio della finale.

Grande Fratello sondaggi 28 febbraio 2024, chi rischia l’eliminazione

Nella puntata del 26 febbraio 2024 del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici in veste di opinionista, è stata eletta la prima finalista: Beatrice Luzzi, che ha “sconfitto” così al televoto Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin. Un televoto premiale, che tuttavia si differenzia dal televoto per la nomination di stasera. Al televoto, infatti, troviamo ben sette concorrenti: Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Simona Tagli e Paolo Masella. La persona che è stata votata di meno è candidata dunque all’eliminazione nella puntata del 4 marzo 2024.

Cosa dicono, però, i sondaggi? Sembra che il pubblico abbia interesse nel condurre Simona Tagli alla finale insieme a Beatrice Luzzi, salvaguardando così una delle poche alleate dell’attrice. Stando ai dati riportati da ForumFree, la showgirl è indubbiamente la super favorita dal pubblico, sfiorando la percentuale di preferenza del 64,75%. Una percentuale altissima: la Tagli, nella Casa del GF, ha portato un po’ di scompiglio, dando nuova linfa vitale al reality show.

Chi è, invece, il concorrente maggiormente a rischio? Il primo candidato al prossimo televoto eliminatorio potrebbe essere Paolo Masella, poiché la percentuale si ferma al 3%. Per quanto riguarda gli altri concorrenti, abbiamo l’8% delle preferenze per Grecia Colmenares, il 7% per Federico Massaro, il 6% per Marco Maddaloni e Massimiliano Varrese e infine il 5% per Alessio Falsone. Non si differenziano molto i sondaggi condotti da Reality House, dove in prima posizione si trova sempre Simona Tagli: in questo caso, però, il meno votato dal pubblico è Alessio Falsone. I sondaggi condotti dal Grande Fratello, invece, mostrano poco stacco tra Marco (al 24%) e Simona (al 23%), e all’ultima posizione troviamo Federico (6%).

Beatrice Luzzi e Simona Tagli, le più amate dal pubblico

Dal momento in cui Beatrice Luzzi è la prima finalista, per lei non si attendono ulteriori televoti eliminatori. Non sorprende, però, il moto d’affetto dimostrato dal pubblico nei confronti di Simona Tagli, che fin dagli inizi del suo percorso nella Casa più spiata d’Italia ha offerto il suo appoggio alla Luzzi. “Io sono una persona che non ama stare in un gruppo di gente così, non mi interessa, perché vedo una persona, in questo caso Beatrice, che aveva ed ha, da cinque mesi a questa parte, tutti contro di lei e preferisco prendere le sue parti visto che è isolata”.

Molti utenti si sono espressi in modo positivo sulla Tagli. “Finalmente una che vede le cose come stanno, mi piace già”. In effetti, nella puntata di mercoledì scorso 21 febbraio abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni, e le logiche da “branco” sono state condannate dagli spettatori quanto dal conduttore stesso, che ha invitato i concorrenti a scusarsi con l’attrice.