Per il pubblico del "Grande Fratello" non ci sono dubbi: la prima finalista è lei

Fonte: Ansa Alfonso Signorini

Torna il consueto appuntamento con il Grande Fratello del lunedì. La data della finale è fissata: Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, conduce la corsa finale verso la vittoria alla quale sono ancora candidati 15 concorrenti. I sondaggi sul primo finalista, però, parlano chiaro. Dalle votazioni preliminari è emerso un solo nome, fortissimo, che quasi per certo arriverà alla puntata conclusiva dell’11 aprile. E gli altri? Vediamo quali sono i dati emersi dalle preferenze per la puntata del 26 febbraio.

Grande Fratello sondaggi, chi è il primo finalista

Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin sono i concorrenti in nomination, determinati dalle votazioni della puntata del Grande Fratello del 21 febbraio. Questo televoto non è però eliminatorio, anzi, è premiale come nessuno di quelli precedenti. Il pubblico è infatti chiamato a decidere chi, tra loro, è il primo finalista di questa nuova edizione riveduta e corretta con la quale si è voluti tornare ai fasti del passato.

Per chi si è espresso con uno o più voti, non ci sono dubbi. La più votata è Beatrice Luzzi, con il 74,27% delle preferenze. Un vero e proprio plebiscito per lei, che si conferma tra le preferite di questa stagione del programma. L’attrice romana si è proposta come protagonista fin dall’inizio, anche a costo di scontrarsi con gli altri componenti della Casa. Non è stato facile, anzi, ultimamente si è messa in panchina per osservare gli altri giocare, anche se le costa molta fatica. La finale è comunque a un passo, come la prenderà?

A seguire nelle votazioni, ci sono Grecia Colmenares che si ferma al 12,12%, Massimiliano Varrese con l’8,50 e Rosy Chin, preferita dal 5,10% dei votanti. Alla luce di questi numeri, sembrano non esserci possibilità per gli altri che guardano il trionfo della loro compagna che non sempre hanno fiancheggiato nelle sue battaglie.

Cosa significano i dati su Beatrice Luzzi

I numeri dei sondaggi sono una conferma di quello a cui abbiamo assistito dall’inizio del programma. Intelligenza, carattere e capacità di giocare sono gli elementi che piacciono di Beatrice Luzzi e per i quali il pubblico continua a premiarla. Anche dopo il rientro che ha deciso dopo il lutto subito all’inizio dell’anno: i telespettatori non hanno mai smesso di sostenerla, nonostante spesso la ragione pendesse da un’altra parte.

Dopo l’uscita di Fiordaliso, con la quale aveva legato moltissimo, e quella di Stefano Miele, si ritrova poi completamente da sola. Ora non è più il momento per scherzare e il gioco si fa veramente serio. Il pubblico c’è e la vuole in finale ma non si può più mollare. In questi mesi che ci separano dalla finale, deve essere brava a essere sempre se stessa e non cadere nei trabocchetti degli altri. È inoltre evidente come sia anche tra le preferite di Alfonso Signorini anche se spesso la mette alla prova e sembra che sia contro di lei. In realtà vuole far emergere il suo lato migliore, che tende a rimanere nascosto, e che il pubblico vorrebbe scoprire per portarla con sicurezza alla vittoria finale.