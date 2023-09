Chi è Rosy Chin, la chef (amica dei vip) del “Grande Fratello”

Fonte: IPA Rosy Chin, la concorrente del "Grande Fratello"

L’edizione del 2023 del Grande Fratello ha promesso di portare nella Casa un mix di Vip e Nip. Ma i Nip sono davvero perfetti sconosciuti? Chi è avvezzo ai social – e ama particolarmente la cucina orientale – probabilmente si è già imbattuto in uno dei contenuti di Rosy Chin, cuoca e imprenditrice dal talento innegabile. Definirla una web star, però, è riduttivo. Ma su Instagram vanta un profilo super seguito, con una fanbase che – ne siamo certe – ha il suo peso contro alcuni Nip (che Nip lo sono davvero).

Chi è Rosy Chin, la concorrente del “Grande Fratello”: vita e carriera

Il successo per Rosy Chin è già arrivato, ben prima di entrare come concorrente nella Casa del Grande Fratello nella puntata dell’11 settembre 2023. Il suo è uno dei nomi più rinomati su Instagram, dove è conosciuta per i suoi contenuti; è anche un nome di un certo “peso” a Milano, in quanto proprietaria del ristorante di cucina fusion Yokohama.

Una “figlia d’arte”, come si è definita lei stessa su Qonto durante un’intervista. Al Grande Fratello, però, si è presentata così: “Ho 37 anni, sono una mamma, una chef, un’imprenditrice e una moglie. Sono nata e cresciuta a Milano e mi definisco troppo italiana per i cinesi e troppo cinese per gli italiani”.

Non è stato facile, per Rosy Chin, far convivere due culture così diverse, che però ha sempre considerato un arricchimento. Complice anche l’essere cresciuta in una famiglia “molto rigida, severa, con una cultura molto forte”. E proprio dai genitori ha ereditato il forte senso del dovere: ambedue ristoratori e imprenditori. Il padre – Chung Kuang – ha iniziato a lavorare in Italia durante gli anni ’70.

Nata e cresciuta con lo spirito di imprenditorialità, su Instagram vanta quasi 400mila follower. Un numero imponente, che ha coltivato negli anni. Dunque, Rosy Chin non è propriamente una sconosciuta. Il suo carattere, oltretutto, è stato forgiato da non poche difficoltà, avendo sofferto di bullismo, discriminazione e razzismo. Qualche ostacolo, lungo la via, l’ha dovuto abbattere. Come anche il rapporto di amore-odio con il cibo.

“Ho avuto un pessimo rapporto con il cibo. Per me era un nemico. Ogni problema lo annegavo nel cibo. Ero completamente differente, avevo 60 chili di rabbia, 60 chili di responsabilità in più addosso. Poi ho pensato ai miei bambini. Loro si meritano una mamma più dinamica. Avevo bisogno di rinascere e ho trovato la mia armonia. Il cibo è diventato il mio più grande alleato”. La storia di Rosy Chin, che non ha mai smesso di lottare, è un esempio di caparbietà: di enorme forza interiore, di cicatrici che vengono sfoggiate con orgoglio, e non nascoste. La Chin, inoltre, è sposata con il cuoco Paolo La Quosta, con cui ha avuto tre figli.

Gli amici vip di Rosy Chin

Fonte: IPA

Sconosciuta (forse) agli spettatori della TV generalista, Rosy Chin, però, è nota nell’ambiente dei Vip. Tanto che molti personaggi interagiscono costantemente con il suo profilo su Instagram, ed è stata presente anche alla presentazione della seconda stagione di The Ferragnez. Alcuni nomi: Emma, Paola Barale, Tommaso Stanzani, Juliana Moreira. Del resto, il suo ristorante è davvero un tempio della cucina fusion.