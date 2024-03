Fonte: IPA I concorrenti del Grande Fratello

Manca un mese esatto alla finale del Grande Fratello, fissata per l’11 aprile e dalla quale mancano tutti i nomi dei finalisti, se facciamo eccezione per quello di Beatrice Luzzi. I sondaggi dell’11 marzo rivelano che un concorrente su tutti spicca nelle preferenze del pubblico, che sta votando per portare fino alla puntata conclusiva alcuni degli inquilini più seguiti di quest’edizione del reality show.

Sondaggi Grande Fratello 11 marzo, chi è il secondo finalista

Il televoto della puntata dell’11 marzo non è eliminatorio ma serve per stabilire il nome del secondo finalista dopo Beatrice Luzzi, la prima a volare verso la puntata che conclude questo lungo ciclo del Grande Fratello. L’attrice romana è stata inoltre una delle protagoniste indiscusse di questa stagione e non è stata quindi una sorpresa vederla trionfare al televoto: non si può però dire la stessa cosa se si parla del prossimo concorrente scelto per contendersi la vittoria con lei, anche se si tratta di uno dei nomi storici.

Stiamo parlando di Rosy Chin, in cima alle preferenze con il 57,36% dei voti: a seguire Letizia Petris con il 19,24%, Anita Olivieri con il 14,54% e infine Paolo Masella con l’8,86%. Salvo sconvolgimenti dell’ultimo minuto, quindi, non dovrebbero esserci dubbi sul nome del secondo finalista che è anche una delle acerrime nemiche di Beatrice Luzzi. Si sono scontrate fin dal principio: da un lato per i loro caratteri estremamente diversi e dall’altro perché entrambe amano essere al centro della scena.

Gli esiti delle altre votazioni

Secondo quanto indicato da Reality House, che raccoglie decine di migliaia di telespettatori del Grande Fratello, il pubblico avrebbe deciso – anche secondo questa sessione di voti – di mandare in finale la chef Rosy Chin. Il pubblico pare comunque essere rimasto molto deluso dalle nomination, preferendo probabilmente votare per nomi diversi rispetto a quelli indicati dai concorrenti ancora in Casa. In particolare, sorprende un po’ la penultima posizione di Anita Olivieri, che si è recentemente legata ad Alessio Falsone, mentre Masella è prevedibilmente scivolato in coda alla classifica stilata dai sondaggi.

Da non sottovalutare, poi, l’effetto dei continui cambi di palinsesto cui è stato sottoposto il programma. Il doppio appuntamento è stato infatti sospeso per molto tempo, mentre il ritorno è avvenuto di mercoledì in una prima serata che il Grande Fratello non aveva mai sperimentato. Quindi ancora il giovedì, com’era stato all’inizio, e il lunedì che ha perso una volta per lasciare spazio alle partite di Supercoppa.

Non è quindi mancato il puntiglio polemico da parte di Alfonso Signorini, che nell’ultima puntata del giovedì si è affrettato a dire che dal lunedì non li schioda più nessuno. In studio con lui anche Cesara Buonamici, alla sua prima prova come opinionista, e Rebecca Staffelli che si occupa invece di testare il sentiment dei social. Un’edizione del tutto nuova, come ha voluto l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, in cui si è in parte tornati alle origini con la reintroduzione dei concorrenti nip che si stanno facendo valere sugli altri, nonostante l’attenzione sia sempre puntata sui personaggi noti. Non è infatti un caso che Beatrice Luzzi sia stata scelta come prima finalista.