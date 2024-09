I Clooney lasciano il Festival di Venezia nel peggiore dei modi dopo le critiche feroci

Fonte: Getty Images Festival del Cinema di Venezia, look della quinta serata: gli occhi su George e Amal

Amal e George Clooney hanno lasciato il Festival di Venezia. Sono stati avvistati mentre prendevano un taxi boat all’imbarcadero dell’Hotel Cipriani. Lei bellissima con un jumpsuit arancione, ma niente sorrisi, solo espressioni serie e scure. Infatti, alla Mostra del Cinema la critica non è stata affatto buona con il film di suo marito, Wolfs.

George e Amal Clooney lasciano Venezia nel peggiore dei modi

Nonostante la magnifica presentazione, la simpatia e l’eleganza dei protagonisti, agli esperti di cinema non è piaciuto il film con George Clooney e Brad Pitt. I giudizi sono stati pessimi e Wolfs è stato letteralmente massacrato. A nulla è valso il gesto di classe di Clooney al Festival di Venezia, quando sul red carpet non ha esitato un attimo ad aiutare il fotografo che è caduto a terra, salvandolo anche dall’imbarazzo.

Forse è proprio a causa delle pessime critiche che, quando Amal e George hanno lasciato l’hotel Cipriani, non sembravano affatto sereni. I sorrisi sono stati davvero pochi e non è da loro, perché in pubblico i Clooney sono sempre affabili e gentili.

Il film di George Clooney stroncato dalla critica

Ma è difficile rimanere indifferenti quando il tuo film viene definito con questi duri termini da Siddhant Adlakha “un film studentesco raffinato, diretto da un adolescente ricco che si è nutrito di una dieta mediatica basata sul primo Guy Ritchie”. E Robbie Collin del Telegraph ha definito Wolfs “disordinato”, scrivendo: “George Clooney si è lamentato di recente del fatto che Quentin Tarantino non lo consideri una star del cinema . Se farà altri film come questo, Clooney darà presto ragione a Tarantino”.

Pensare che Venezia ha sempre portato fortuna ai Clooney, in fondo lì si sono sposati 10 anni fa. Ma questa volta se ne vanno con l’amaro in bocca, nel peggiore dei modi. Malgrado i giudizi poco lusinghieri degli esperti, il film, che ha già battuto il record coi suoi 200 milioni di dollari di costi, sarà sicuramente un successo di pubblico.

Amal Clooney, jumpsuit arancio e sandali di Prada

Ma George e Amal mentre andavano all’aeroporto per tornare a casa non erano di buon umore. In ogni caso, non hanno perso la classe che li contraddistingue. Lei ha indossato una elegantissima tuta arancione che ha abbinato a dei sandali d’oro e a una handbag, entrambi firmati Prada, maxi occhiali da sole e i capelli lunghi sciolti sulle spalle.

George invece ha optato per una polo blu e dei pantaloni grigi. Anche lui ha nascosto lo sguardo dietro un paio di occhiali da sole.

I Clooney hanno preso un taxi boat e sono stati fotografati mentre venivano aiutati a salire in barca. Poi si sono goduti il breve tragitto in Laguna, l’uno accanto all’altra, in piedi, anche per un ultimo saluto ai fan. Poi sono stati immortalati mano nella mano mentre si recavano verso l’aeroporto per tornare presumibilmente negli Stati Uniti, seguiti dalla loro guardia del corpo.