George Clooney strega Venezia, la storia si ripete con sua moglie Amal

Il Festival di Venezia non sarebbe lo stesso senza George e Amal Clooney. I due sono sbarcati al Lido il 26 agosto e sono bastati pochi sguardi, teneri sorrisi e le mani intrecciate per incantare tutti alla 82esima Mostra del Cinema. D’altro canto, è qui che si sono scambiati il fatidico sì nel 2014.

George e Amal Clooney al Festival di Venezia 2025 dopo l’estate sul lago di Como

L’82esima edizione del Festival di Venezia può iniziare ora che George e Amal Clooney sono arrivati al Lido. La coppia è quasi una presenza costante negli ultimi anni alla Mostra del Cinema. D’altro canto, per loro è un attimo trasferirsi dalla loro villa a Laglio sul lago di Como, dove trascorrono parte dell’estate, al Lido.

Dunque, la coppia non si è fatta attendere e il giorno prima dell’inaugurazione è sbarcata a Venezia, senza i gemelli Ella e Alexander che probabilmente avranno affidato alla tata, magari lasciandoli per qualche giorno ancora nella splendida dimora che vale milioni, vicino a Como, dove quest’estate sono state ospitate star del calibro di Adam Sandler.

Lo scorso anno Clooney ha polarizzato l’attenzione dei fotografi – e non solo – facendo un vero e proprio show sul red carpet insieme all’amico Brad Pitt.

Quest’anno a Venezia invece potrebbe incontrare l’amica e partner di tanti film di successo, Julia Roberts, per la prima volta al Festival. Ma George al Lido è arrivato per presenziare alla première di Jay Kelly, il film di cui è protagonista e che vede la partecipazione anche del già citato Adam Sandler, Laura Dern e anche della nostra Alba Rohrwacher.

Dunque, il red carpet lo farà con sua moglie Amal che troverà il modo di rubargli la scena con la sua eleganza innata e i suoi magnifici abiti. Intanto, ha già conquistato tutti appena ha messo piede a Venezia, presentandosi con quello che potrebbe essere definito il perfetto abito da “Dolce Vita” per un giro tra i canali in taxi boat.

Amal Clooney, l’abito di Balmain

In attesa del red carpet, Amal si è fatta vedere in Laguna con un abito midi, giallo burro, uno dei colori di tendenza, sbracciato, sciancrato in vita, gonna stretta con spacco, tasche frontali e una cintura con fibbia d’oro. Il look è firmato Balmain e la moglie di George lo abbina con décolleté e borsa a mezzaluna bianche.

Amal e George Clooney, prima mano nella mano poi lui la lascia sola

Amal e George arrivano a Venezia mano nella mano. Come ricordato, questa è la città in cui si sono promessi amore eterno e qui ritornano quasi ogni anno a celebrare la loro felice unione. E così non perdono il contatto tra loro nemmeno per un momento. Anche quando Clooney lascia per un attimo la mano della moglie per fare un saluto alle persone che lo circondano, lei non molla presa e lo tiene per il polso.

Ma il lavoro è il lavoro. Così, dopo il loro sbarco da favola, gli impegni portano lontano George dalla sua dolce metà. Eccolo, l’indomani, sfrecciare solo sul taxi boat davanti all’Hotel Excelsior in giacca blu, camicia a righe e occhiali scuri. Di Amal non c’è traccia, “sedotta e abbandonata”? No, tornerà presto a stregarci, innamorata più che mai del suo George.