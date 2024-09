Clooney mattatore sul red carpet: la gag adombra l’inseparabile Brad Pitt

Fonte: IPA George Clooney, red carpet senza l'inseparabile Brad Pitt

Nuovo red carpet per la coppia di “bad guys” più amata di Hollywood: Brad Pitt e George Clooney, che hanno recitato insieme nel film Wolfs di Jon Watts, definito “un capitolo di Ocean, ma vietato ai minori”. I due hanno posato a favore dei fotografi allo screening del film, prodotto e distribuito da Apple Studios (oltre che da Plan B Entertainment e da Smokehouse Pictures), che si è tenuto a Los Angeles al TCL Chinese Theatre.

Ma questa volta Clooney ha lasciato da solo un attimo il suo “compagno di avventure” per scherzare anche con un altro attore del cast, Richard Kind.

Brad Pitt, George Clooney e i look easy-chic sul red carpet di Wolfs

Grandi mattatori dei tappeti rossi, come davanti alla macchina da presa, Brad Pitt e George Clooney sono stati protagonisti di un red carpet iconico a Venezia, dove si sono presentati, sempre allegri e in vena di scherzi, insieme alle loro dolci metà: la compagna Ines de Ramon per Brad Pitt, la moglie Amal per George.

Allo screening losangelino organizzato da Apple TV i due sono apparsi in mood rilassato e abiti casual-chic: Brad Pitt con un completo chiaro, estivo, di un colore tra il sabbia e il canarino, scarpe dello stesso colore, una camicia bianca e iconici occhiali da sole Ray-Ban. Clooney ha scelto un look total black, con la camicia leggermente sbottonata.

Fonte: IPA

Sempre in vena di sorrisi e scherzi, i due attori hanno posato insieme agli altri colleghi sul red carpet e si sono seduti vicini sulle poltrone per guardare il film, classificato come “una commedia-thriller”.

George Clooney e la gag con Richard Kind, attore in Wolfs

Dopo le classiche foto divertenti con Brad, George ha abbandonato il suo migliore amico per prestarsi a uno show con Richard Kind, attore del New Jersey classe 1956. George ha fatto finta “simpaticamente” di strangolarlo e Kind ha mimato l’espressione di un uomo che sta per morire. Questo dà l’idea di un clima sereno e rilassato anche sul set, oltre che nel mood di questa commedia.

Fonte: IPA

Uno sketch a favore dei fotografi che forse introduce l’atmosfera crime e scanzonata del film, un po’ come ci avevano abituato alla saga Ocean. In quel caso però si trattava di truffatori, qui probabilmente si spinge più su un clima pulp.

Ines de Ramon, look chic alla première per la fidanzata di Brad Pitt

All’evento era presente anche la fidanzata di Brad Pitt Ines De Ramon, con un lungo abito nude con spalline e una collana scintillante che illuminava il collo e dava luce a tutto il viso. Ines ha optato per un’acconciatura naturale, con i capelli sciolti sulle spalle. I fotografi l’hanno immortalata anche mentre prendeva posto in sala e lasciava poi il luogo insieme a Brad Pitt. La coppia ha debuttato ufficialmente proprio a Venezia, dopo due anni di frequentazione. Quest’anno in Laguna c’era anche Angelina Jolie, ma i due non si sarebbero incrociati per evitare incidenti imbarazzanti.

Fonte: IPA

Wolfs, con George Clooney e Brad Pitt, sarà disponibile sulla piattaforma Apple TV+ dal 27 settembre 2024.