Festival di Venezia, Brad Pitt arriva in Laguna con la fidanzata Ines de Ramon

Fonte: IPA Brad Pitt e Ines de Ramon a Venezia

I Brangelina continuano a brillare. Seppur non in coppia. Se Angelina Jolie ha aperto l’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia presentando il film Maria, nel terzo giorno della kermesse i riflettori sono invece puntati sul suo celebre ex marito. Brad Pitt è infatti sbarcato al Lido in compagnia della fidanzata Ines de Ramon, ed è atteso sul red carpet con l’amico George Clooney per l’anteprima del film Wolfs.

L’arrivo di Brad Pitt e Ines de Ramon a Venezia

Angelina Jolie ha incantanto la Laguna di Venezia prestando il volto ad un’inedita Maria Callas nel biopic Maria diretto da Pablo Larrain. L’attrice si è mostrata emozionata ed elegante come sempre, ma ha calcato il red carpet in solitaria, non portando con sé neppure gli adorati figli. Copione totalmente diverso per il suo celebre ex marito Brad Pitt: l’attore americano è infatti sbarcato in Italia insieme alla fidanzata Ines de Ramon, con cui fa coppia da più di un anno.

Fonte: IPA

I due sono arrivati a bordo di un motoscafo, sorridendo e salutando i fotografi. I look? Perfetti per un pomeriggio di tarda estate e rigorosamente in tonalità chiare. Brad ha optato per una classica camicia bianca abbinata a pantaloni di Principe di Galles e mocassini in tinta, coprendo il volto con occhiali da sole Ray Ban. Ines, invece, ha scelto un outfit molto minimal composto da maglietta bianca in cotone e lunga gonna in lino color beige, abbinata a cinturone scuro in vita. Anche per lei, come per la sua dolce metà, occhiali da sole scuri per proteggersi dal caldo sole della Laguna.

Brad Pitt a Venezia insieme all’amico George Clooney

Brad Pitt è arrivato a Venezia per presentare Fuori Concorso la sua ultima fatica Wolfs- Lupi Solitari. La pellicola, una commedia a tinte thriller, sarà mostrata a stampa e pubblico nella giornata del 1 settembre e, a questo punto, è lecito attendersi il primo red carpet di coppia per l’attore e la compagna Ines de Ramon: i due potrebbero solcare il tappeto rosso domenica insieme ad Amal e George Clooney, co-protagonista della pellicola.

Fonte: IPA

L’attesa reunion della coppia Pitt-Clooney sul grande schermo arriva ben 16 anni dopo la commedia Burn After Reading, ma i due avevano recitato insieme anche nei diversi film della saga di Ocean’s 11. Dopo un allontanamento di alcuni anni, George e Brad sembrano essersi ritrovati, non solo al cinema ma anche nella vita privata, dando nuova linfa alla loro vecchia amicizia.

Chi è Ines de Ramon, la fidanzata di Brad Pitt

Dopo la burrascosa separazione da Angelina Jolie, con cui sta ancora conducendo una difficile battaglia legale in tribunale, Brad Pitt ha vissuto un periodo tutt’altro che semplice. L’attore si è trovato a fare i conti con problemi di alcolismo e il progressivo deteriorarsi del rapporto con i figli, che in alcuni casi hanno deciso di fare a meno del cognome paterno. A restituirgli il sorriso è stata invece Ines de Ramon, con cui si frequenta dalla fine del 2022.

Originaria della Spagna ma cittadina svizzera, Ines parla spagnolo, inglese, tedesco, francese e italiano. Attualmente ricopre la carica di Vicepresidente di Anita Ko Jewelry e in precedenza è stata sposata con l’attore Paul Wesley, celebre volto della serie tv The Vampire Diaries.