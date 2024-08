Angelina Jolie a Venezia con l’abito in chiffon e la lontananza (voluta) da Brad Pitt

Angelina Jolie, arrivata a Venezia per presentare il biopic "Maria", ha conquistato tutti con un bellissimo abito in chiffon. La diva, tuttavia, non incrocerà al Lido l'ex marito Brad Pitt

Venezia 2024, i look degli arrivi al Festival: Francini animalier, Jolie imperscrutabile

Angelina Jolie arriva in Laguna e il mondo si ferma davanti al carisma e all’eleganza di una diva senza tempo. Approdata alla Mostra del Cinema per presentare il biopic Maria, in cui veste i panni della leggendaria Maria Callas, l’attrice americana ha scelto un abito in chiffon che ne ha esaltato l’eterea bellezza. Un momento professionale di grande rilancio per Angelina, che secondo i ben informati non avrebbe alcuna intenzione di condividere i riflettori con il suo ex Brad Pitt, in arrivo al Lido nei prossimi giorni: gli addetti ai lavori della Mostra si sarebbero impegnati per evitare ogni possibile incontro tra i due, impegnati in una durissima battaglia in tribunale.

Il look di Angelina Jolie alla Mostra del Cinema di Venezia

Era tra le stelle più attese alla Mostra del Cinema di Venezia 2024, e non ha deluso le aspettative: Angelina Jolie, protagonista del biopic Maria di Pablo Larrain, è arrivata in Laguna con un perfetto look da giorno, sfoggiando anche una chioma biondo miele nuova di zecca.

Per il tradizionale appuntamento con i fotografi, l’interprete di Ragazze interrotte ha scelto un long dress di un caldo color cioccolato: il modello, realizzato in chiffon, è caratterizzato da maniche morbide e un suggestivo dettaglio romboidale sul busto.

Per completare l’outfit, la diva americana ha scelto un paio di slingback in tinta, e make-up appena accennato. L’accessorio inseparabile? Un paio di occhiali da sole dalla montatura vintage, essenziali per mantenere l’allure di mistero che da sempre la caratterizza.

Angelina Jolie e Brad Pitt: lontani anche a Venezia

Angelina Jolie presenterà a Venezia il film Maria, biopic diretto dal regista Pablo Larrain che la vede nei panni di Maria Callas. Alla Mostra, tuttavia, è atteso anche il suo ex marito Brad Pitt, protagonista con George Clooney della commedia Wolfs: possiamo attenderci un incontro tra gli indimenticabili Mr e Mrs Smith del grande schermo? La risposta è “no”.

Lo ha spiegato il Direttore della Mostra Alberto Barbera in un’intervista a Vanity Fair: “Angelina sarà con noi il primo giorno, Giovedì 29 agosto, e andrà via subito dopo con il regista Pablo Larrain per prendere parte al Telluride Film Festival in Colorado. Invece Brad arriverà a Venezia Sabato. Non c’è alcuna possibilità che si incrocino al Lido”. Decisione molto saggia, poiché i due, da quando si sono separati nel 2016, sono impegnati in una serratissima battaglia legale, che li ha visti contrapposti soprattutto per le quote di proprietà della tenuta francese di Château Miraval.

Per quanto riguarda i figli della coppia, invece, pare che l’attore abbia rinunciato alla custodia condivisa. Ben quattro di loro, ovvero Shiloh, Vivienne, Zahara e Maddox, hanno addirittura rinunciato al cognome paterno, dipingendo Pitt come un uomo violento e aggressivo. Continuano ad utilizzarlo invece Knox e Pax, sebbene anche quest’ultimo si sia schierato contro il genitore in un post sui social nel 2020: “Sei uno str…o di prima classe, una persona terribile e spregevole e hai reso la vita delle persone a me più vicine un inferno costante. Buona festa essere umano orribile” aveva scritto il ragazzo.

Stando alle ultime indiscrezioni, Pitt non avrebbe più rapporti con i figli maggiori, e vedrebbe invece i più piccoli, i gemelli Knox e Vivienne, solo sporadicamente a causa dei numerosi impegni professionali.