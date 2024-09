Fonte: IPA Vincent Lindon

Seppur il suo nome potrebbe non dirvi molto, di certo il suo volto vi sarà familiare. Vincent Lindon è uno degli attori più proliferi e amati d’Oltralpe. Divo francese per eccellenza, si è aggiudicato la Coppa Volpi come miglior attore al Festival di Venezia. La sua carriera è lunga e ricca di successi, ma anche la vita sentimentale nasconde chicche a dir poco interessanti. Tra le ex fidanzate di Lindon c’è anche una delle teste coronate più amate dal gossip: la Principessa Carolina di Monaco.

Chi è Vincent Lindon, miglior attore a Venezia

Vincent Lindon conta più film che anni di vita. A 65 anni la sua filmografia supera i 70 titoli. Oggi emblema del divo francese – di quelli impegnati, che fanno film seri e nelle interviste parlano di diritti civili e politica – iniziò con commedie leggere, fu ad esempio protagonista de Il tempo delle mele 3. Ma, accanto alle commedie, nella sua carriera ultraquarantennale, ci sono alcuni dei film più intensi del cinema francese (e non solo) degli ultimi decenni. Pellicole che parlano delle fasce di lavoratori più deboli, di immigrati e padri vedovi. Ruoli che gli hanno valso un César (gli Oscar francesi) e il premio come miglior attore a Cannes.

Oggi, nella sua mensola bisognerà trovar posto per un altro premio. Lindon ha vinto la Coppa Volpi come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia 2024 – il corrispettivo femminile è andato a Nicole Kidman. Il più importante dei premi a Venezia è arrivato grazie al ruolo di Pierre in Jouer avec le feu: un padre, operaio vedovo, che si scontra con il figlio minore quando scopre della sua partecipazione a gruppi neofascisti. Un dramma familiare che analizza uno dei fenomeni più sconcertati della società odierna.

L’intensa vita sentimentale

È un attore impegnato Vincent Lindon, ma non può fare a meno di finire sulle copertine dei rotocalchi rosa. La prima volta è stato per via della relazione con la collega Sophie Marceau, la più amata dai francesi, conosciuta proprio sul set del cult adolescenziale Il tempo delle mele. Assieme alla fine degli Anni ’90, erano la coppia più amata del paese, i Brad e Angelina di Parigi. Tres chic. Ma tra i due non ci fu che un flirt, intensissimo ma altrettanto breve.

In seguito Lindon ha sposato la collega Sandrine Kiberlain, altra grande icona del cinema nazionale. Coppia d’oro del grande schermo, sono stati insieme per 15 anni e una figlia. Un matrimonio a sorpresa, lui la bendò e la portò in municipio. Speriamo che il divorzio, arrivato nel 2003 sia stato meno travolgente. Più tardi, un veloce idillio d’amore con Chiara Mastroianni (non diva francese, ma figlia della diva francese Catherine Deneuve). Ancora, flirt mai confermati con Claude, figlia del presidente Jacques Chirac e con la regista Aure Atika. Oggi, l’attore fa coppia fissa con Cécile Duffau, imprenditrice lontana dall’ambiente cinematografico, al suo fianco da circa tre anni.

Il grande amore per Carolina di Monaco

Ma la storia d’amore più famosa di Vincent Lindon è quella con la principessa Carolina di Monaco. Una relazione, risalente ormai a quasi trent’anni fa, tutt’oggi avvolta nel mistero. Nessuna foto ufficiale assieme, solo scatti rubati a debita distanza, nessuna dichiarazione, nessun testimone chiacchiereccio. Il primo incontro avviene nel 1990 ed è formale e distaccato: all’epoca Carolina è felicemente sposata con Stefano Casiraghi; Lindon è fidanzato con la rampolla Chirac. Pochi mesi dopo, Stefano Casiraghi muore tragicamente in un incidente in mare, Carolina si ritrova a 34 anni vedova e madre di tre bambini. Per sfuggire alla morbosità della stampa, scappa da Monaco e si stabilisce in Francia, ed è qui che torna Vincent.

Fonte: IPA

Nessuno sa nulla, nessuno dice niente, ma i paparazzi li scorgono assieme nel giardino di casa, a qualche evento sportivo. Lei torna a sorridere, lui sembra nutrire un grande affetto per i figli Andrea, Charlotte e Pierre. E la stampa insorge. Non è accettabile che questo attoruccio (erano gli inizi della sua carriera) usurpi il posto ancora caldo di Casiraghi. Non è possibile che lei sia già di nuovo felice, che la storia fosse iniziata già durante il matrimonio? Malelingue. Che alla fine hanno la meglio.

L’amore tra Carolina e Vincent, presumibilmente, va avanti per 5 anni. I due pensano anche a un matrimonio, e a questo punto è il principe Ranieri a mettersi in mezzo. Non si oppone mai apertamente, ma impone all’unione una serie di regole rigidissime: beni separati, figli affidati esclusivamente alla madre in caso di divorzio, residenza obbligatoria nel Principato, mantenimento della famiglia “al livello più alto delle possibilità”, divieto assoluto di divulgare qualsiasi informazione per sempre. Divieti che non spaventano Lindon, l’amore c’è e il matrimonio si farà. O, almeno, così si pensava. Di punto in bianco la principessa e l’attore smettono di frequentarsi. E nessuno saprà mai il perché. Di tutte le regole imposte da Ranieri, Vincent Lindon ha rispettato il silenzio.