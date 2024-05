Fonte: IPA Chiara Mastroianni

Gli occhi del papà Marcello, l’eleganza di mamma Catherine Deneuve e una carriera che ha costruito grazie alla forza del suo talento. Chiara Mastroianni, già madrina del Festival di Cannes nel 2023, torna sulla Croisette per Marcello Mio, il film di Christophe Honoré che omaggia la figura del celebre attore in occasione del centenario dalla sua nascita e con un volto d’eccezione: quello di sua figlia.

Chi è Chiara Mastroianni

La figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve nasce a Parigi nel 1972 e cresce nell’ambiente artistico dei suoi genitori. Non a caso, il suo debutto avviene prestissimo, a soli 7 anni, nel film A noi due, proprio insieme alla mamma. Nel 1994 ottiene invece la sua prima nomination ai Premi César per la sua interpretazione in Ma saison préférée di André Téchiné. Tantissimi i film nei quali recita, tra cui Per amor vostro, Chiamami col tuo nome e Tre cuori. Svolge inoltre l’attività di doppiatrice originale di Marjane Satrapi in Persepolis, film d’animazione candidato al Premio Oscar. Nel 2016, ha fatto parte della giuria della 73ª Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Nel 2019, si è aggiudicata il premio come miglior attrice nella sezione Un certain regard per il ruolo che ha ricoperto in Chambre 212 di Christophe Honorè. È stata spesso testimonial di importanti brand di moda, come Fendi e Loewe, mentre nel 2004 ha pubblicato un album come cantante solista che ha intitolato Home. Nel 2023 è stata madrina del Festival di Cannes: “La prima volta che sono andata al Festival di Cannes è stata nel 1993 per il mio primo film. Eravamo in competizione ufficiale, avevo 20 anni e sono rimasta molto colpita. Ho un’immensa paura del palcoscenico, ma sono felicissima. Mi sento fortunata a poter partecipare alla più bella selezione di film del mondo. Il Festival è una promessa di sensazioni vertiginose, un luogo dove c’è sempre la possibilità dell’inaspettato”, aveva raccontato.

La vita privata

Della sua vita privata non si sa molto, dato che nonostante sia un personaggio pubblico ama tenerla separata dalla sua attività professionale. È certo comunque che sia stata fidanzata per anni con l’attore spagnolo Benicio Del Toro e, solo successivamente, è stata con Pierre Thorreton, scultore di grande fama da cui ha avuto il suo primo figlio Milo. La loro relazione non è però durata molto e, dopo pochi mesi dalla nascita del bambino, hanno deciso di prendere strade separate.

L’11 maggio 2002, Chiara Mastroianni si sposa con il cantante Benjamin Biolay, da cui ha avuto la seconda figlia Anna. Nel 2005 decidono però di divorziare. Oggi l’attrice dichiara di essere single e si dedica alla famiglia e al lavoro, che è rimasto al centro di ogni cosa e non solo per il cognome che porta ma anche per la grande passione che l’accompagna da sempre.

L’interpretazione di suo padre in “Marcello mio”

La pellicola di Christophe Honoré, in concorso al Festival di Cannes 2024, traccia una figura precisa del grande attore cui presta il volto proprio sua figlia Chiara. Nel cast del film, anche sua madre Catherine Deneuve: “Chiara è un’attrice, figlia di Marcello Mastroianni e Catherine Deneuve. Durante un’estate particolarmente tormentata, decide di far rivivere suo padre attraverso se stessa: si veste come lui, parla come lui, respira come lui, con una tale forza che chi le sta intorno comincia a crederci e a chiamarla Marcello”, si legge nella trama.

Tra gli attori, oltre a Catherine Deneuve, Fabrice Luchini, Melvil Poupaud, Benjamin Biolay, Nicole Garcia e Stefania Sandrelli. Il film è al cinema dal 23 maggio mentre il centenario dalla nascita di Marcello Mastroianni è celebrato anche durante la Festa del Cinema di Roma attesa dal 16 al 27 ottobre.