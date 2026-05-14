Cannes 2026, ospiti e programma della terza giornata: Isabelle Huppert e Catherine Deneuve sul red carpet

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IPA Isabelle Huppert

Il Festival di Cannes 2026 entra nel vivo con una terza giornata ricca di incontri ed eventi. Oggi infatti arriveranno sulla Croisette due grandi autori del cinema internazionale, pronti a presentare film molto diversi fra loro. Si tratta di Asghar Farhadi e Pawel Pawlikowski: fra i big più attesi della 79esima edizione di Cannes.

I film della terza giornata di Cannes 2026

Diretto da Asghar Farhadi e con un cast straordinario, Parallel Tales è uno fra i film più attesi del Festival di Cannes 2026. La storia racconta le vicende di Sylvie (Isabelle Huppert), scrittrice famosa che non riesce a trovare l’ispirazione per il suo nuovo libro. Così inizia a spiare i propri vicini, scoprendo i loro problemi coniugali e raccontandoli in un romanzo. Qualcosa però cambia quando assume Adam per aiutarla nelle faccende quotidiane e il confine fra realtà e finzione si assottiglia. La storia è ambientata nel 2015 a Parigi, poco dopo gli attentati del 13 novembre, e sarebbe un remake del Decalogo di Krzysztof Kieślowski. Asghar Farhadi arriva a Cannes dopo aver conquistato il cinema mondiale. Ha vinto già l’Orso d’oro, due Oscar e un Golden Globe.

Il 14 maggio è anche la data di Pawel Pawlikowski, regista polacco attesissimo a Cannes 2026. Il suo film di intitola Fatherland ed è ambientato durante il periodo della Guerra Fredda. Il protagonista è lo scrittore Thomas Mann, costretto a intraprendere un viaggio con sua figlia Erika attraverso la Germania. Il viaggio in auto, fra i territori sotto l’influenza americana e quelli controllati dall’Unione Sovietica, porterà il protagonista a fare i conti con concetti come identità, memoria e legami familiari.

Le star sul tappeto rosso di Cannes 2026

Tante le star che sfileranno sul tappeto rosso di Cannes 2026. Grande attesa per Isabelle Huppert e Catherine Deneuve, nel cast di Parallel Tales di Farhadi. Nel cast anche Pierre Niney e Adam Bessa, attori amatissimi del cinema francese contemporaneo.

Virginia Efira quest’anno invece sfilerà per due volte sul red carpet. L’attrice francese infatti è anche la protagonista di All of a Sudden del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi. Per Fatherland di Pawlikowski invece sono attesi di fronte ai flash dei fotografi gli attori principali. Sfileranno dunque sul red carpet Sandra Hüller, Hanns Zischler, August Diehl, Devid Striesow e Anna Madeley. Purtroppo nessun film italiano è in concorso in nessuna sezione, ma gli ospiti di certo non mancheranno.

I film in concorso a Cannes 2026: