“Uomini e Donne”, i tronisti più belli di Maria De Filippi

Fonte: IPA I tronisti più belli di "Uomini e Donne"

Non c’è Uomini e Donne senza tronisti e alcuni di questi, anche a distanza di anni, sono rimasti nel cuore del pubblico. Maria De Filippi con il suo dating show – ancora in onda dopo oltre 20 anni – ha plasmato una nuova figura televisiva che, nel bene e nel male, è entrata nella storia della televisione italiana. Ecco alcuni dei tronisti più belli di Uomini e Donne, il loro percorso nel programma e che fine hanno fatto.

Costantino Vitagliano

Non si può parlare di tronisti se non cominciando da Costantino Vitagliano. IL tronista per antonomasia, colui che nel lontano 2003 ha letteralmente creato dal nulla questa nuova figura, entrando di diritto non solo nella storia di Uomini e Donne ma anche negli annali della televisione italiana.

La sua storia con Alessandra Pierelli è stata a lungo al centro delle pagine di gossip, salvo poi essere smascherata da Striscia la Notizia: avevano organizzato tutto a tavolino sin dal principio. Poco male, visto che da quel momento Costantino è stata una presenza costante sul piccolo schermo – ha partecipato anche al GF Vip -, approdando persino al cinema (impossibile dimenticare il “capolavoro” Troppo Belli).

Dal 2020 è felice al fianco della ballerina Luba Mushtuk, dopo aver avuto una relazione con Elisa Mariani, dalla quale è nata la sua splendida bimba, Ayla.

Francesco Arca

Francesco Arca è un caso più unico che raro in quel di Uomini e Donne. Oggi non sono in molte a ricordarlo ma le affezionate del dating show di Maria De Filippi sanno bene che anche lui, oggi affermato attore di film e fiction di successo (in ultimo Resta con me), nel 2004 ha occupato il Trono conquistando le donne di tutta Italia. Come si potrebbe resistere al suo fascino mediterraneo?

Per anni ha dovuto lottare contro i pregiudizi e quell’etichetta di tronista che è stato difficile scrollarsi di dosso, ma ha avuto la meglio. Francesco oggi è uno dei volti più amati del piccolo schermo, ha studiato e affinato le sue doti e l’avventura a Uomini e Donne è solo un lontano ricordo.

Nel suo curriculum amoroso vanta diverse storie d’amore con donne bellissime, ma ce n’è una dalla quale non si è più separato. Con Irene Capuano è vero amore e dalla loro relazione sono nati i figli Maria Sole e Brando Maria.

Andrea Damante

Chi ha seguito Uomini e Donne nel 2015, sente ancora la eco dei batticuore provocati da Andrea Damante. Era già stato tra i tentatori di Temptation Island, ma è nel dating show che si è fatto conoscere e amare dal grande pubblico femminile. Giovane, aitante, sguardo “malandrino”, parlantina niente male e, come se non bastasse, si diceva che avesse anche un portafogli consistente. Praticamente l’uomo perfetto.

Damante nel programma ha conosciuto Giulia De Lellis, con la quale ha vissuto una lunga love story a favore di telecamere (e di social). Certo è finita male – lei ha anche dedicato un libro alle “corna” subite -, ma resta il ricordo di uno dei Troni più avvincenti di sempre.

Marco Fantini

Sguardo di ghiaccio, fisico scolpito come un Bronzo di Riace, sorriso accattivante e – ciliegina sulla torta – papà affettuoso e uomo innamorato. Tra gli ex tronisti di Uomini e Donne senza dubbio Marco Fantini occupa un posto speciale, lui che proprio nel dating show di Maria De Filippi ha dato vita a una delle storie d’amore più belle e longeve di sempre.

Beatrice Valli è stata la sua scelta nel 2014 e da quel momento hanno trascorso insieme anni meravigliosi, costruendo una splendida e numerosa famiglia (hanno quattro figli) seguitissima sui social.

Andrea Cerioli

Non è mai stato il classico tronista “belloccio” tutto muscoli e sguardi languidi, ma è riuscito comunque a conquistare il cuore di tantissime fan con il suo aspetto da ragazzaccio. Andrea Cerioli è un altro volto di Uomini e Donne che è impossibile dimenticare, salito sul Trono per ben due volte e con un percorso televisivo piuttosto pregno.

Dapprima ha partecipato al Grande Fratello 13, poi è salito per la prima volta sul Trono per passare a Temptation Island come tentatore e tornare, infine, a Uomini e Donne. In ultimo lo abbiamo potuto apprezzare all’Isola dei Famosi 2021, dove ha conquistato il terzo posto.

Giacomo “Jack” Vanore

Volto storico di Uomini e Donne, nonché tra i tronisti più amati di sempre, il mitico Giacomo “Jack” Vanore non può mancare in questo elenco. Aspetto da duro e carattere dolce, il bel Jack è ancora oggi nel cuore di tantissime fan del dating show dove ha ricoperto diversi ruoli: dapprima è stato corteggiatore di Serena Enardu, poi è salito sul Trono e infine ha anche vestito i panni di opinionista al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

C’è ancora chi invoca il suo ritorno nel programma ma il suo addio, dopo la fine della relazione con l’autrice Raffaella Mennoia, ormai sembra definitivo. Jack ha voltato pagina ed è felice al fianco della personal trainer Linda Giovinazzi.