“Uomini e Donne” inizia il toto-tronisti: chi vedremo sul trono a settembre

Con la scelta della bionda tronista Nicole Santinelli, lo scorso 12 maggio si è ufficialmente conclusa la stagione 2022-2023 di Uomini e Donne. Dato il successo del programma, ovviamente non vi sono dubbi che a settembre il dating show tornerà ad allietare il primo pomeriggio del pubblico di Canale 5.

In attesa di avere la certezza di chi saranno i nuovi tronisti della trasmissione, gli appassionati della trasmissione più longeva di Maria De Filippi hanno dato già il via al toto-tronista e, tra speranze e rumor, molti nomi in lizza sono già conosciuti.

Uomini e Donne: chi salirà sul trono a settembre

La trasmissione di Maria De Filippi, Uomini e Donne, si è conclusa da qualche settimana e in queste ore anche Uomini e Donne Story (che ha ripercorso i momenti più belli e divertenti dell’ultima stagione del programma) è finito.

Nonostante sia passato pochissimo tempo dalla scelta di Nicole Santinelli, che è uscita dallo studio con Carlo Alberto Mancini, e da quella di Luca Daffré che ha scelto Alessandra Somensi (anche se i due, purtroppo, si sono già lasciati), i fan del dating show hanno già dato inizio al toto-tronista e, tra speranze e voci di corridoio, non è escluso che da settembre sul trono potremmo vedere volti già noti al pubblico.

Tra i nomi più quotati per i prossimi tronisti di Uomini e Donne spicca, ad esempio, quello di Andrea Foriglio la così detta “non scelta” di Nicole. L’osteopata romano, molto conosciuto su TikTok, ha infatti stuzzicato l’interesse del pubblico (che sino all’ultimo lo ha creduto il preferito della Santinelli) e anche di una dama del parterre del Trono Over, Roberta Di Padua. La presenza di Andrea sul trono potrebbe, quindi, dare vita a interessanti dinamiche.

Alessio Corvino (non scelta della tronista Lavinia Mauro) è un altro nome che i fan di Uomini e Donne sono molto curiosi di vedere sul trono. Il ragazzo romano è stato per ben due volte corteggiatore: prima di essere chiamato in studio da Lavinia, che era rimasta colpita da lui proprio durante la sua prima esperienza nel programma, Alessio era stato la scelta di Angela Nasti. Tra i due, però, la love story è durata pochissimo.

Il terzo nome più quotato del toto-tronista della stagione 2023/2024 di Uomini e Donne è quello di Alice Barisciani, corteggiatrice di Federico Nicotera che alla fine a lei ha preferito Carola Carpanelli.

Alice è sembrata essere fin da subito molto amata dalla padrona di casa che le ha anche offerto un impiego dopo aver saputo che, proprio a causa delle numerose assenze al lavoro per via delle registrazioni di Uomini e Donne, era stata licenziata. Inoltre, anche Gianni Sperti non ha mai nascosto la sua simpatia verso la ragazza.

Uomini e Donne: quando torna e chi ci sarà

La prossima stagione di Uomini e Donne potrebbe tornare come di consueto alle 14,45 su Canale 5 a partire da lunedì 11 settembre.

Per quanto riguarda il cast, ovviamente ancora ci sarà Maria de Filippi alla conduzione e gli opinionisti rimarranno Gianni Sperti, Tina Cipollari e Tinì Cansinno. Come cofermato dalla stessa padrona di casa nell’ultima puntata di questa stagione.

Per quanto riguarda il Trono Classico, al di là di rumor e speranze su chi saranno i prossimi tronisti, non vi sono certezze, come non vi sono certezze neanche sui nomi dei protagonisti del Trono Over che rivedremo, anche se è da reputare quasi sicuro che quantomeno la dama Gemma Galgani, reduce da un’annata alquanto frizzante, continuerà nella studio di Uomini e Donne la sua ricerca dell’amore.