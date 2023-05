“Uomini e Donne”, è record: la coppia scoppia a pochi giorni dalla scelta

Negli ultimi giorni Uomini e Donne è finito al centro di varie polemiche: per esempio, quelle che vedono il programma spento rispetto al suo passato. I fan storici, ormai, hanno l’impressione che il dating show di Maria De Filippi abbia perso il suo senso principale: la ricerca dell’amore, a favore della ricerca di fama e gloria, se così possiamo dire. Ma quello che è successo a Luca Daffrè e Alessandra, la cui frequentazione è giunta al capolinea dopo pochi giorni dal “sì”, è un vero e proprio record per il programma.

Uomini e Donne, perché è finita tra Luca Daffrè e Alessandra

Ad avere annunciato la rottura dopo giorni di indiscrezioni, come si dice in questi casi, è stato Luca Daffrè su Instagram. Una notizia che in realtà è stata anticipata da diverse persone, tra cui Deianira Marzano. La stessa Alessandra ha raccontato a una sua amica la fine della loro frequentazione, praticamente a pochissimi giorni dalla scelta, un vero e proprio record per il dating show di Maria De Filippi.

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni”. Il messaggio è apparso sul profilo social di Daffrè (poi chiuso, sembrerebbe).

“Ci siamo scelti consapevoli di non conoscerci al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere. Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”.

La scelta a Uomini e Donne solo pochi giorni fa

Il percorso di Luca Daffrè a Uomini e Donne è stato piuttosto breve, proprio come la sua storia con Alessandra. Non si sono concessi nemmeno un mese, o qualche settimana di frequentazione: dopo aver assistito alla “romantica” scelta in diretta, alla fine il sentimento non è riuscito ad andare oltre le telecamere.

I fan di Uomini e Donne, in realtà, avevano notato il distacco tra i due: per questo motivo, sono state condivise delle notizie poco rassicuranti sin da subito sul destino di questa coppia che coppia – forse – non è nemmeno mai stata. “Ovviamente non posso dirti di conoscerti benissimo, abbiamo avuto davvero poco tempo. Ma certe cose si capiscono comunque. Io ho capito che tu sei la mia scelta”, così Daffrè si era congedato dal programma, con la scelta andata in onda il 10 maggio 2023.

“Conscio di essere sempre stato me stesso, sincero dal primo momento, la mia scelta nel programma è stata voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo”, ha concluso su Instagram l’ex Tronista. Daffrè ha difeso la sua scelta, nonostante tutto, nonostante questo epilogo che ha lasciato un po’ di amaro ai tanti fan del programma. Un record, questo, di certo “nero” per il programma, che alla fine ha come obiettivo la ricerca della persona giusta.