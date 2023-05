“Uomini e Donne”, la scelta di Luca Daffrè: romantica e unica

Svolta a sorpresa nello studio di Uomini e Donne, con Maria De Filippi che ha annunciato l’improvvisa scelta di Luca Daffrè. Il giovane tronista ha deciso di fare le cose in fretta, certo dei sentimenti che prova.

Una decisione che stupisce, avendo richiesto alla redazione del programma di organizzare il tutto in maniera un po’ diversa rispetto al solito. Lo ha spiegato per bene la padrona di casa, che ha colto di sorpresa anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

La scelta di Luca Daffrè

Come detto, l’arrivo delle due sedute rosse della scelta ha stupito anche Gianni e Tina. Il primo, in particolare, ha sottolineato come i sentimenti del giovane tronista debbano essere forti per aver già deciso, considerando il suo percorso.

Lo stupore non si è però fermato qui, considerando le richieste fatte alla redazione. Maria De Filippi ha spiegato, infatti, come la scelta di Luca Daffrè sarebbe stata molto insolita per gli standard di Uomini e Donne e, verrebbe da dire, anche più romantica del solito.

Il ragazzo ha deciso di venire meno alle dinamiche del programma, evitando di invitare altre pretendenti a partecipare a questo momento speciale. Spazio unicamente a loro due, con Luca Daffrè che ha chiesto esplicitamente due sedute, l’ingresso di lei ignara del fatto che ci sarà la scelta, senza neanche farle vedere l’esterna.

Chi ha scelto Luca Daffrè

La romantica scelta di Luca Daffrè è Alessandra Somensi. La puntata mostra subito la loro esterna al mare, in un posto che ricorda molto il loro primo appuntamento.

Scopriamo come i due, più complici che mai, abbiano fatto una videochiamata alla madre del tronista per il suo compleanno. La donna ha così potuto “conoscere” per la prima volta Alessandra. Un indizio importante per lei, che è di fatto l’unica tra le pretendenti a essere stata “presentata” alla madre del tronista.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

Dolcezza e passione in riva al mare, tra coccole e baci molto intensi. Un’esterna decisiva, che gli ha aperto gli occhi e fatto capire come non volesse uscire con le altre due. Ha quindi cancellato quegli appuntamenti: “Non ho bisogno di altro. Alessandra è la mia scelta“.

Alessandra Somensi è entrata e ha subito chiesto un attimo per calmarsi. Faccia a faccia, carico d’emozione, Luca ha iniziato il suo discorso. Si era fatto una promessa, ovvero andare oltre l’apparenza, conoscendo a pieno le persone giunte a corteggiarlo.

Fonte: Ufficio Stampa Mediaset

“Sei riuscita a tirare fuori delle parti di me che non conoscevo. Lo hai fatto in maniera semplice, come sei tu. Non posso dire di conoscerti al 100%. Il tempo è stato poco ma certe cose le capisci. Non so se hai fatto bene o meno a non prendere quel volo che ti avrebbe portata dall’altra parte del mondo, ma ho voglia di viverti al 100%. Chi sa che un giorno quel volo non potremo prenderlo insieme”.

Rossa per l’emozione, come spesso le accade, Alessandra dice di non aver alcun rimpianto per quel volo per Bali, che è pronta magari a prendere con lui al suo fianco: “Anche tu sei la mia scelta. Dal primo giorno“.