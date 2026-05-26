Quando finisce Uomini e Donne 2026

Sta per giungere al termine dell’edizione 2026 di “Uomini e Donne”, l’ormai storico show di Maria De Filippi: cosa arriverà al suo posto

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Getty Images Maria De Filippi

L’estate è ormai alle porte. Le scuole stanno per chiudere, così come gli uffici. Gli italiani si preparano alle vacanze e anche i palinsesti televisivi si adeguano. Mentre c’è chi, come Gerry Scotti e Samira Lui, si vedrà costretto a saltare le ferie; Maria De Filippi non rinuncia a un po’ di meritato riposo e, dopo la conclusione di Amici, arriva anche il finale di Uomini e Donne. Presto in onda l’ultima puntata dell’edizione 2026 dello storico dating show, al suo posto arriva una trasmissione perfetta per i caldi pomeriggi d’agosto.

Uomini e Donne 2026, quando va in onda l’ultima puntata

Nulla è ancora troppo ufficiale, ma indiscrezioni di esperti del settore, indicano come data dell’ultima puntata di Uomini e Donne 2026 venerdì 29 maggio. Quel giorno inizierà il consueto stop estivo per la trasmissione di Maria De Filippi, che cederà il posto alla programmazione vacanziera di Canale 5.

L’edizione di quest’anno del mitico dating show si conclude dunque con la scelta di Ciro Solimeno, l’ex di Martina De Ioannon che avevamo conosciuto a Temptation Island. Il tronista imbronciato ha scelto, tra le numerose corteggiatrici accorse, la bella Elisa Leonardi, lasciando a bocca asciutta Martina Calabrò che sembrava invece la favorita – sarà pesato il nome dell’ex?

Uomini e Donne torna dunque a settembre, e potrebbe farlo in una nuova veste. Si dice che Maria De Filippi pensi a un ritorno alle origini del format. Innanzitutto, con la separazione del Trono Over da quello Classico, che ha penalizzato soprattutto i concorrenti più giovani e, paradossalmente, meno vivaci dei colleghi attempati. Tra le altre novità ripescate dal passato potrebbe esserci, infine, anche il pubblico parlante.

Il palinsesto estivo di Mediaset

Si rinnova il palinsesto Mediaset per il periodo estivo, ma senza novità davvero eclatanti. Seppur si attendono ancora notizie ufficiali dall’emittente, l’ipotesi è che il pomeriggio di Canale 5 inizierà, per tutto luglio e agosto, con il consueto appuntamento con Beautiful alle 13:45. A seguire, il seguitissimo Forbidden Fruit, con una nuova puntata a partire dalle 14:20. In seguito, proprio al posto di Uomini e Donne, arriverà una nuova serie turca dal titolo Racconto di una notte.

Mediaset, insomma, continua a puntare sulle appassionanti storie in arrivo dalla Turchia, che rappresentano oggi uno dei prodotti di maggior successo dell’emittente. Spazio, però, anche all’informazione. Per coprire i buchi lasciati dai programmi del day prime, la trasmissione giornalistica Dentro la notizia, condotta da Gianluigi Nuzzi, anticipa il proprio orario di inizio alle 16:45.

Nessun cambiamento, invece, sembra previsto per la fascia dell’access time. Nonostante si fosse parlato inizialmente dell’arrivo di Max Giusti e del gioco The Wall, sembra infine che il Biscione abbia deciso di continuare a puntare sul successo de La Ruota della Fortuna, che proseguirà ad andare in onda senza interruzioni anche nei mesi di luglio e agosto.

La sera, infine, torna il reality più seguito (e allo stesso tempo criticato): Temptation Island, di cui il conduttore Filippo Bisciglia ha già annunciato la nuova edizione, che dovrebbe partire da inizio luglio o forse già da fine giugno.