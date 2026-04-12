Raffaella Fico piange a Verissimo per Armando Izzo. Spuntano le foto con una misteriosa bionda

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Raffaella Fico ha rotto il silenzio sulla fine della relazione con Armando Izzo e lo ha fatto ancora una volta nello studio di Verissimo, lo stesso in cui pochi mesi fa aveva raccontato l’inizio della loro storia e la gravidanza poi drammaticamente interrotta al quinto mese.

Un ritorno televisivo carico di emozione, segnato da confessioni intime e momenti di grande fragilità. Durante l’intervista, la soubrette ha ripercorso le tappe della liaison, lasciando spazio anche al dolore per una perdita che non ha ancora trovato piena elaborazione.

Ma mentre su Canale 5 andava in onda un’intervista intensa e partecipata, sul web prendeva forma un’altra narrazione. In contemporanea, infatti, sono iniziate a circolare alcune immagini del calciatore napoletano in compagnia di un’altra donna. Scatti che, in poche ore, hanno alimentato il dibattito online, aggiungendo nuovi elementi a una vicenda già complessa.

Raffaella Fico a Verissimo racconta la fine con Armando Izzo

A Verissimo Raffaella Fico ha parlato di una separazione, quella con Armando Izzo, arrivata all’improvviso, quando tutto sembrava procedere nella direzione di un futuro condiviso.

“Andava tutto bene”, ha assicurato a Silvia Toffanin. La coppia conviveva, aveva appena festeggiato il primo anno d’amore ed era pronta a costruire un futuro insieme. Poi, qualcosa si è incrinato.

“A un certo punto lui ha scelto di andare via, ha deciso di prendersi un momento per sé“. Una decisione inaspettata, che l’ex gieffina ha descritto come “un fulmine a ciel sereno”, difficile da accettare e ancora più da comprendere.

Dietro le parole della Fico una ferita ancora aperta. “Non è stato facile”, ha ammesso lasciando spazio anche a un dolore più profondo e personale: “Non ho ancora elaborato il lutto del bambino”. Raffaella ha perso al quinto mese di gravidanza il bambino che aspettava da Izzo. Un passaggio che aggiunge ulteriore fragilità a un periodo già complesso, in cui sentimenti e ricordi si sovrappongono.

Le ragioni della rottura restano, almeno per ora, avvolte nell’incertezza. “Onestamente non so cosa sia successo”, ha spiegato. L’ipotesi è che Izzo abbia avuto bisogno di fermarsi, di riflettere: “Credo che abbia sentito la necessità di stare da solo”. Nonostante tutto, la Fico ha scelto di rispettare questa decisione, anche se il dolore resta evidente.

“Insieme stavamo costruendo una famiglia”, ha sottolineato, lasciando intuire quanto fosse importante quel legame. E ha aggiunto: “Ci sto male. Io lo amo ancora e sono certa che anche lui mi ami“.

Ha poi smentito un eventuale ritorno di Armando con l’ex moglie: “Non tornerebbe dove non c’è amore”, ha ribadito la 37enne. Poi le lacrime di Raffaella per l’ennesima storia d’amore finita male: “Si vede che doveva andare così. Si va avanti. In amore io do tutto, sono una persona rispettosa, mi metto completamente in gioco”.

IPA

Armando Izzo avvistato con una donna bionda

Mentre su Canale 5 andava in onda l’intervista di Raffaella Fico, sui social sono emersi nuovi elementi destinati ad alimentare il caso. Deianira Marzano ha infatti condiviso una segnalazione corredata da immagini che ritraggono Armando Izzo a cena con un’altra donna.

Negli scatti compare una bionda, la cui identità al momento non è stata resa nota. Secondo quanto riferito dalla fonte che ha diffuso le foto, i due avrebbero mostrato particolare complicità nel corso della serata, tra atteggiamenti confidenziali e gesti affettuosi. “Ci sono stati anche dei baci”, ha spifferato il testimone. Al momento, da parte del calciatore non è arrivata alcuna replica ufficiale.