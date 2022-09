Frasi sugli occhi: le più intriganti di sempre, per ogni colore

Fonte: 123RF Frasi sugli occhi: le più belle

In cerca di frasi sugli occhi da dedicare? Da sempre lo sguardo ci attrae: c’è qualcosa negli occhi che non ci lascia scampo e che ci fa a dir poco innamorare. Nel corso delle epoche sono stati tantissimi i poeti e gli scrittori che hanno dedicato ampi paragrafi agli occhi, così come i cantanti. DiLei ha raccolto le citazioni e gli aforismi più significativi da cui attingere per ogni occasione.

Frasi sugli occhi che parlano

Quante volte abbiamo sentito dire che “gli occhi parlano”? Ed è proprio così. Descritti come lo specchio dell’anima, ci permettono di comprendere la persona che abbiamo davanti. E quante volte ci innamoriamo proprio degli occhi, a cui non sappiamo resistere. Le citazioni sugli occhi che parlano.

Ho passato la vita a guardare negli occhi della gente, è l’unico luogo del corpo dove forse esiste ancora un’anima. José Saramago

Guarderò attraverso la finestra dei tuoi occhi per vedere te. Frida Kahlo

Gli occhi molto belli sono insostenibili, bisogna guardarli sempre, ci si affoga dentro, ci si perde, non si sa più dove si è. Elias Canetti

Ci sono due modi per guardare il volto di una persona. Uno, è guardare gli occhi come parte del volto, l’altro, è guardare gli occhi e basta… come se fossero il volto. Alessandro D’Avenia

La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi – mai! Michail Bulgakov

Gli occhi ti dicono quello che uno è; la bocca quello che è diventato. John Galsworthy

Tutto il potere del mondo è contenuto negli occhi. Michael Wincott

Gli occhi degli arroganti. Occhi di chi vuole qualcosa dalla vita, e la vuole subito. Sono occhi impazienti di avere, occhi urgenti e avidi. E poi ci sono gli occhi dei sensibili. Sono diversi, non solo per la quantità di luce che c’è dentro. In quegli occhi c’è rispetto, gentilezza, paura e incanto e per quanto uno cerchi di arrivare al fondo, quella profondità non ha mai fine. Fabrizio Caramagna

Frasi sulla bellezza degli occhi

Tutti gli occhi sono belli e hanno qualcosa di particolare, di unico: sebbene le forme, le dimensioni e i colori si ripetano nel tempo, ogni occhio ci sembra unico. Abbiamo voluto raccogliere le citazioni sulla bellezza degli occhi: incredibili da dedicare alla persona amata.

La bellezza di una donna non dipende dai vestiti che indossa né dall’aspetto che possiede o dal modo di pettinarsi. La bellezza di una donna si deve percepire dai suoi occhi, perché quella è la porta del suo cuore, il posto nel quale risiede l’amore. Audrey Hepburn

Un tuo sguardo, una tua sola parola, mi dice più di tutta la saggezza di questo mondo. Johann Wolfgang von Goethe

Ogni volta che mi guardi nasco nei tuoi occhi. George Riechmann

Di occhi belli ne è pieno il mondo ma di occhi che ti guardano con sincerità e amore ce ne sono pochi. Bob Marley

Frasi sugli occhi e sull’anima

Gli occhi sono lo specchio dell’anima. Sì, proprio così: in qualche modo sono connessi, o almeno è questa la massima che è giunta sino a noi. Attraverso lo sguardo possiamo ammirare davvero una persona e capire chi è davvero. Ecco le citazioni sugli occhi e sull’anima da non perdere.

L’anima, per fortuna, ha un interprete – spesso inconscio, ma pur sempre un fedele interprete – gli occhi. Charlotte Brontë

Prima o poi riuscirò. A pensare con l’Anima. Guardare con il Cuore. Scrivere con gli Occhi. Donato Di Poce

L’anima, fortunatamente, ha un interprete, spesso inconscio ma sempre un interprete fedele, negli occhi. Charlotte Brontë

Gli occhi sono lo specchio dell’anima… cela i tuoi se non vuoi che ne scopra i segreti. Luigi Pirandello

L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo, per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi. Jim Morrison

Osserva gli occhi di un bambino, la loro freschezza, la loro radiosa vitalità, la loro vivacità. Assomigliano a uno specchio, silenzioso ma penetrante: solo occhi simili possono raggiungere le profondità del mondo interiore. Osho

Sono assai importanti gli occhi, sono una specie di barometro. Vedi chi ha una grande aridità nell’anima, chi senza una ragione può schiaffarti la punta dello stivale nelle costole, e chi invece ha paura di tutto e di tutti. Michail Bulgakov

L’occhio è il punto in cui si mescolano anima e corpo. Christian Friedrich Hebbel

L’anima è la nostra dimora; i nostri occhi sono le sue finestre, e le nostre parole i suoi messaggeri. Khalil Gibran

Frasi sugli occhi e sull’amore

Ci sono tantissime frasi sull’amore da cui possiamo attingere per scrivere un biglietto speciale alla persona che amiamo. E abbiamo deciso proprio per questo motivo di selezionare le citazioni sugli occhi e sull’amore, perché le abbiamo trovate davvero bellissime: cariche di significato e profonde, come piacciono a noi.

La più diffusa malattia degli occhi è l’amore a prima vista. Gino Cervi

I tuoi occhi sono fonti, nelle cui silenziose acque serene si specchia il cielo. William Shakespeare

Alla fine, ai miei occhi eri destinata. Pablo Neruda

Il primo bacio non è dato con la bocca, ma con gli occhi. Tristan Bernard

Il colore di certi occhi è come quello dei temporali. Troppi colori, cambi di luce, squarci di profondità e di orizzonti. Troppo, di tutto. Fabrizio Caramagna

Per strada occhi che si incontrano, si fanno cenni, mentre le parole e le voci e le vite si devono ancora presentare le une alle altre. Fabrizio Caramagna

Ci sono visi i cui angoli fanno sperare l’impossibile, occhi che sono linee aperte sul mare, labbra che si vorrebbe seguire fino a dove si incurva l’ultima parte del mondo. Fabrizio Caramagna

La più bella storia d’amore è possibile solo nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi. Luis Sepùlveda

De gli occhi de la mia donna si move un lume sì gentil che, dove appare, si veggion cose ch’uom non pò ritrare per loro altezza e per lor esser nove. Dante Alighieri

Gli occhi dicono la verità, occhi che si aprono, tirano via il superfluo, occhi, non parole, occhi, non promesse. Alejandra Pizarnik

Rapita nello specchio dei tuoi occhi respiro il tuo respiro. E vivo. Saffo

Con te io sono giovane quando laggiù gli alberi minacciano e il cielo vanisce in lontananza. I tuoi occhi mi toccano quando ogni passo si perde sull’erba, quando ogni passo sfiora le acque quando le onde mi fervono in testa e dall’azzurro qualcuno mi chiama. Con te io sono giovane Cadono i miei anni come foglie e qualcuno colora le mie tele. Allora esse brillano di te e sul tuo volto il sorriso è radioso più chiaro assai delle nubi più chiare, allora io corro dove sei, dove mi pensi e dove mi attendi. Marc Chagall

Frasi sugli occhi e lo sguardo

Nello sguardo di una persona c’è tutto. Possiamo leggere la sua storia, la sua vita, le sue emozioni. Per questo motivo nel corso delle epoche gli scrittori hanno spesso cercato di descrivere lo sguardo usando le parole: alcuni ci sono riusciti in modo magistrale. Le citazioni più belle da dedicare sugli occhi e sullo sguardo.

Dagli occhi delle donne derivo la mia dottrina: essi brillano ancora del vero fuoco di Prometeo, sono i libri, le arti, le accademie, che mostrano, contengono e nutrono il mondo. William Shakespeare

L’anima di una persona è nascosta nel suo sguardo, per questo abbiamo paura di farci guardare negli occhi. Jim Morrison

Gli unici occhi belli sono quelli che ti guardano con tenerezza. Coco Chanel

Chi mai amò che non abbia amato al primo sguardo? William Shakespeare

L’importanza sia nel tuo sguardo, non nella cosa guardata. André Gide

Tra le cose più belle della natura, nella quale tutto è meraviglioso, vi è lo sguardo, o l’incontro degli occhi; questa comunicazione rapida e perfetta che trascende parola e azione. Ralph Waldo Emerson

Lo sguardo di persona che tace, talvolta dice più, e più sincero, che lo sguardo di persona che parla. Niccolò Tommaseo

Frasi sugli occhi delle canzoni

Abbiamo parlato di scrittori, di poeti, di autori. Potevamo forse non inserire anche le canzoni nella nostra raccolta degli aforismi sugli occhi? Sono stati spesso al centro di diversi brani famosi, e alcuni sono davvero incredibili: perfetti da ascoltare con la persona amata, scambiandosi uno sguardo complice.

Le bionde trecce gli occhi azzurri e poi

le tue calzette rosse

e l’innocenza sulle gote tue

due arance ancor più rosse

e la cantina buia dove noi, respiravamo piano. Lucio Battisti

le tue calzette rosse e l’innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi, respiravamo piano. Lucio Battisti Lisa dagli occhi blu

senza le trecce la stessa non sei più.

Piove silenzio tra noi

vorrei parlarti ma te ne vai. Mario Tessuto

senza le trecce la stessa non sei più. Piove silenzio tra noi vorrei parlarti ma te ne vai. Mario Tessuto Se ti guardo dentro gli occhi

se ti guardo bene bene

li vedo tutti

i pensieri che hai. Vasco Rossi

se ti guardo bene bene li vedo tutti i pensieri che hai. Vasco Rossi Quando ti sto vicino sento

che a volte perdo il baricentro

e ondeggio come fa una foglia

anzi come la California. Coma Cose

che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia anzi come la California. Coma Cose Tra di noi forse nascerà

un amore vero

te lo leggo negli occhi

tu lo leggi nei miei. Franco Battiato

un amore vero te lo leggo negli occhi tu lo leggi nei miei. Franco Battiato E lontano, lontano nel tempo

qualche cosa negli occhi di un altro

ti farà ripensare ai miei occhi

i miei occhi che t’amavano tanto… Luigi Tenco

qualche cosa negli occhi di un altro ti farà ripensare ai miei occhi i miei occhi che t’amavano tanto… Luigi Tenco Cercare gli occhi con gli occhi

e dentro gli occhi cercare

il primo amore da fare

e farlo come lo sai

che con lo sguardo lo fai

tra gli occhi e gli occhi suoi. Riccardo Cocciante

e dentro gli occhi cercare il primo amore da fare e farlo come lo sai che con lo sguardo lo fai tra gli occhi e gli occhi suoi. Riccardo Cocciante Via, via le mani dagli occhi

che senso ha se poi ti tocchi

i pensieri ancora lontani, lontani, lontani, lontani

strana magia

in un istante tu vai via. Negramaro

che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani, lontani, lontani, lontani strana magia in un istante tu vai via. Negramaro Alla compagna di viaggio i suoi occhi il più bel paesaggio fan sembrare più corto il cammino. Fabrizio De André

Frasi sugli occhi scuri

Cosa possiamo dire sugli occhi scuri? Sono dominanti, e sono diffusi in tutto il mondo, ma non dobbiamo darli per scontati. Tutt’altro! Se hai gli occhi scuri o magari li ha un tuo amico o il partner e sei alla ricerca di qualche frase, possiamo darti dei suggerimenti, tra canzoni e parole meravigliose.

Occhi neri, occhi neri assoluti e sinceri, occhi amati e sognati, occhi desiderati. Fiorella Mannoia

Servirebbe avere occhi profondi, grandi come due pozzi neri per buttarci dentro quello che vedi e pure l’amore che non cedi. Emma Marrone

I tuoi occhi, grandi, scuri e belli, per un istante si sono aggrappati ai miei e insieme ci siamo raddrizzati e rialzati, grazie quasi alla sola forza dello sguardo. David Grossman

Frasi sugli occhi blu

Gli occhi blu hanno un fascino eterno, senza tempo, e, proprio come gli occhi verdi, sono considerati quasi una “rarità“. Tra canzoni e libri, abbiamo raccolto le citazioni sugli occhi blu che ci hanno fatto emozionare: alcune frasi descrivono pienamente la bellezza di questo colore.

Aveva gli occhi blu e quel blu mi entrò nel profondo e lì restò. Ero ipnotizzato. Uscii da me stesso e mi tuffai in quel blu. Charles Bukowski

Era invisibile. Lo era sempre stato. Ma non importava: lei lo aveva visto. Lei riusciva sempre a vederlo. Quando gli puntava addosso i suoi occhi azzurri, lo faceva sentire reale. Camilla Läckberg

Lei che ha gli occhi azzurri, signora, non può guardare alla vita, giudicare le cose e i fatti come se avesse gli occhi neri. Guy de Maupassant

I suoi occhi sono blu mare, ma non quel blu chiaro che lambisce la riva. Sono di acque lontane e profonde che solo le sirene possono raggiungere. Fabrizio Caramagna

Ogni azzurro scintillio delle tue pupille apre un pozzo d’amore nel mio petto. Federico García Lorca

Gli occhi, d’un grigio celeste o d’un celeste grigio – d’un colore un po’ incerto e ambiguo, il colore, ad esempio, d’una montagna lontana. Thomas Mann

Vorrei che la gente pensasse che io ho cuore e talento che non derivano dai miei occhi blu. Paul Newman

Frasi sugli occhi verdi

Gli occhi verdi sono davvero particolari, e non sono così diffusi come si tende erroneamente a pensare. Ed ecco che tuttavia sono grandi protagonisti della letteratura: gli aforismi sugli occhi verdi che puoi leggere, appuntarti sul diario o riportare in un messaggio super speciale.

Ho guardato nei suoi occhi verdi e ho pensato che la vita sarebbe stata un prato verde, verde come i suoi occhi, pieno di bambini che correvano. Susanna Agnelli

Guardatevi dalla gelosia, mio signore! È un mostro dagli occhi verdi che si diletta col cibo di cui si nutre. William Shakespeare

Gli occhi verdi nella faccia delicatamente dolce erano turbolenti, ostinati, lussuriosi di vita, distintamente in contrasto con il suo comportamento dignitoso Margaret Mitchell

Ma per i tuoi occhi. Verdi come l’erba primaverile e scintillanti come rugiada nel sole del mattino

I suoi occhi si strinsero fino a quando non furono un debole luccichio verdastro, come una pozza di foresta molto indietro all’ombra degli alberi Raymond Chandler

Frasi sugli occhi marroni

Ti occorrono delle frasi sugli occhi marroni da dedicare alla persona che ami? Le abbiamo trovate per te: se il tuo lui o la tua lei ha gli occhi di questo colore, ecco le citazioni più belle.