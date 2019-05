Colore degli occhi: ecco cosa dice della tua personalità

editato in: da

Dolce, sognatrice, riservata, estroversa: queste siamo noi con le nostre tipicità caratteriali che ci contraddistinguono e che ci rendono diverse l’une dalle altre.

Il carattere di ciascuna di noi è forgiato dalle esperienze di vita vissute nella quotidianità, ma studi scientifici hanno rilevato l’esistenza di una correlazione tra la formazione dell’iride e lo sviluppo del lobo frontale del cervello. A confermarlo è stato uno studio condotto da un gruppo di ricercatori dell’Örebro University e secondo il quale, le sfumature dell’iride possono dire molto del nostro temperamento.

Gli studi sugli occhi erano presenti già nella letteratura scientifica dell’antichità, ma anche nei trattati di medicina cinese, in quanto utili per la diagnosi di un ampio spettro di malattie. E anche l’iridologia – che si basa sull’osservazione dell’iride – spiega come il colore e i segni presenti all’interno dell’iride stesso, consentano di ottenere informazioni sullo stato di salute dell’essere umano.

Il colore degli occhi più comune – oltre il 50% – è quello castano e presenta diverse sfumature cromatiche. Questo colore degli occhi è molto diffuso sulla terra e presenta alte quantità di melanina. Diversamente, gli occhi verdi sono quelli più rari e hanno un basso quantitativo di melanina.

Ecco a quali temperamenti corrispondono i seguenti colori degli occhi: