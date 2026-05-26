iStock Cambia colore alle labbra e trasforma il tuo look in una sola passata, in modo personale e unico

Rosa, rosso, nude, ognuna di noi ha tanti rossetti quante sono le sfumature che vuole donare alle proprie labbra, a seconda del mood della giornata, del look e dell’occasione. E spesso non si sa mai esattamente quale colorazione scegliere e se ci sta davvero bene. Ma se ci fosse la possibilità di donare il colore giusto alle proprie labbra, senza cambiare rossetto e con la certezza che sia della cromia perfetta per noi? Con il lipstick color changing si può, un rossetto che cambia il suo colore adattandosi alle labbra di chi lo porta.

Cosa sono i lipstick color changing e come funzionano

Dei rossetti che, a vederli, si direbbero un giocattolo, trasparenti, a volte glitterati, e che nulla hanno a che vedere con i classici rossetti colorati e pastosi a cui siamo abituate. Ma che di fatto fanno quello che promettono, colorare le labbra della tonalità perfetta per noi. Come? Grazie alla loro composizione e a una reazione chimica che avviene a contatto con il ph della pelle.

Solitamente, infatti, i lipstick color changing sono composti da pigmenti che appartengono alla famiglia della fluorescina. Si tratta di pigmenti solitamente incolore, che hanno la capacità di assumere tonalità diverse e intense una volta che entrano in contatto con l’acqua. Quello che fanno i lipstick color changing, quindi, è di reagire alla naturale umidità delle labbra e al loro ph, assumendo la colorazione perfetta a seconda delle labbra che toccano. Questo perché ognuna di noi ha un ph personale e caratteristiche uniche, anche quando si tratta di labbra.

Un rossetto che quindi cambia colore naturalmente e senza bisogno di cambi di prodotto, virando da sfumature più tenui se lo si applica una sola volta a più intense se si applica con più strati, e creando il beauty look desiderato con un solo prodotto che si adatta a chi lo utilizza.

I lipstick color changing migliori da provare ora

Proprio come fa il lipstick color changing di QIC, un burrocacao che cambia colore e che agisce sia come balsamo labbra che come rossetto, assicurandovi stile e protezione in una sola passata. Un rossetto perfetto se si vuole ottenere un trucco naturale e leggero, che unisca massima idratazione e colore a lunga durata, e tutto in un solo prodotto. Un lipstick color changing che vi assicura un look fresco e naturale ogni giorno, adattandosi automaticamente alle labbra e a tutti i tipi di pelle.

Offerta QIC Massima idratazione e colore a lunga durata

Anche il lipstick color changing di Essence, dalla texture semitrasparente e con dettagli olografici è un prodotto che vale la pena di provare. Un rossetto che conquista fin dal primo utilizzo, regalando una sfumatura rosa, unica e personale, a seconda di chi lo utilizza e della quantità di prodotto applicato. Un vero must per labbra sempre al top e con un colore unico.

Essence Il lipstick per labbra al top

Il lipstick color changing di Reveline è un prodotto completo, che oltre a donare colore alle labbra, le protegge e le cura, grazie alla sua composizione ricca di nutrienti, acido ialuronico e vitamina E. Un rossetto che, una volta applicato, si prende cura delle labbra, donandogli una sfumatura di colore personale e tendente al rosa, assecondando i colori naturali di chi lo porta e le caratteristiche della pelle. Un rossetto che cambia colore, ma che dona alle labbra anche un boost di idratazione, volume e morbidezza, e un effetto simile a quello di un lucidalabbra.

Offerta Reveline Colora le labbra e le protegge

Infine, sempre di Essence, ecco un altro lipstick color changing, Aqua Jelly Colour, un rossetto dalla texture gelatinosa, glitterata e con un piacevole profumo fruttato. Un prodotto bello da vedere e comodo da usare, che trasforma le labbra colorandole di un bel rosa perfettamente in armonia con i vostri colori naturali. E regalandovi un beauty look fresco e luminoso, proprio a partire dalle labbra.

Essence Il lipstick fruttato e fresco

Dei rossetti magici, per lo meno per l’effetto che regalano alle labbra e di cui non vi stancherete mai.

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