Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il rossetto rosso di Carolyn Bessette Kennedy

Grazie alla serie Love Story di Ryan Murphy, l’ossessione collettiva per il minimalismo degli anni ’90 ha raggiunto il suo apice, riportando sotto i riflettori lo stile inconfondibile di Carolyn Bessette-Kennedy. Tra i suoi look iconici, c’è un dettaglio beauty che ha sempre catturato l’attenzione: il suo rossetto rosso.

Carolyn lo portava con una disinvoltura invidiabile, abbinato a un viso apparentemente struccato e ai capelli raccolti all’indietro. Ma qual era esattamente quel colore così magnetico, un rosso bacca profondo ma portabile, né troppo vistoso né troppo banale?

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L’originale: FACE Stockholm in “Cranberry Veil”

Dopo anni di speculazioni in cui si vociferava alternasse prodotti di MAC (come la matita Spice) e Bobbi Brown, il mistero è stato svelato. Il marchio svedese FACE Stockholm ha confermato che Carolyn era una cliente abituale della loro boutique di SoHo a New York e acquistava regolarmente il loro rossetto nella tonalità Cranberry Veil.

La formula e il colore, un color bacca caldo extra morbido, sono rimasti invariati dal 1990. Sebbene l’originale sia ancora in produzione, la sua enorme popolarità lo rende spesso difficile da reperire o costoso da far arrivare oltreoceano.

Se vuoi replicare quella tipica energia “cool-girl” degli anni ’90, sei nel posto giusto. Abbiamo individuato 3 lipstick ”dupe” catturano l’essenza del Cranberry Veil, simili per formula, colore e resa sulle labbra.

E.l.f. O Face Satin Lipstick, Spicy

E.l.f O Face Satin Lipstick, Spicy

L’incontro perfetto tra l’estetica sofisticata degli anni ’90 e l’innovazione della cosmesi contemporanea: questo è l’e.l.f. O Face Satin Lipstick nella tonalità Spicy. Visivamente, si presenta come un profondo rosso, una sfumatura magnetica che si allontana dalla banalità del classico rosso fuoco per abbracciare un’eleganza decisamente più cool e vissuta, in perfetto stile Carolyn. Offrendo un colore puro e vibrante fin dalla prima passata, veste le labbra con un finish satinato che riflette la luce in modo naturale, senza mai risultare artefatto o secco. Grazie a un potente cocktail di ingredienti skincare — tra cui olio di jojoba, squalano e olio di marula — questo rossetto vegano e cruelty-free scivola come burro, garantendo una tenuta impeccabile e un’idratazione profonda.

Revlon Super Lustrous Lipstick nella tonalità “Uncut Ruby”

Offerta Revlon Revlon Super Lustrous Lipstick - Uncut Ruby

Un’opzione intramontabile e accessibile. Questo rosso “berry” (frutti di bosco) è perfetto per richiamare lo stile minimale degli anni ’90, offrendo un tocco di rosso squisitamente bilanciato, né troppo caldo né troppo freddo. La sua formula iconica, infusa con vitamina E e olio di avocado, scivola morbidamente garantendo un’idratazione continua e un finish cremoso ed elegantemente luminoso. È il classico rossetto passe-partout: modulabile, iper-confortevole e capace di regalare con una sola passata quell’aspetto radioso e naturale che definiva lo stile inconfondibile di Carolyn. Un vero e proprio cult della cosmesi, tanto accessibile quanto chic.

Max Factor – Rossetto Matte Colour Elixir Velvet

Max Factor Rossetto Matte Colour Elixir Velvet - Formula Idratante e Nutriente a Lunga Durata - 35 Love

Per chi subisce il fascino del finish opaco tipico degli anni ’90 ma esige un comfort assoluto, il rossetto Matte Colour Elixir di Max Factor, tonalità 35 Love, è una vera rivelazione. Questo rosso profondo e avvolgente cattura l’attenzione mantenendo un’eleganza rigorosa, perfetto per ricreare quel contrasto chic tra labbra protagoniste e viso “acqua e sapone” tanto amato da Carolyn. La sua formula innovativa smentisce il mito dei rossetti matte che seccano: arricchita con ingredienti nutrienti e oli emollienti, scivola morbidamente rilasciando un colore pieno, vellutato e a lunga tenuta, senza mai rinunciare all’idratazione. È la scelta ideale per un look audace, sofisticato e incredibilmente morbido da indossare.