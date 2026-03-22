Labbra effetto vetro: i prodotti must per replicare la combo labbra di tendenza questa primavera

Volete un trucco labbra di tendenza? Ecco come realizzare le labbra effetto vetro per una lip combo spettacolare

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Labbra effetto vetro: i prodotti must per replicare la combo labbra di tendenza questa primavera
Ipa
Anna Pepe sfoggia le labbra effetto vetro

Le abbiamo conosciute negli anni ’90, sfruttate in ogni declinazione negli anni 2000 e ora dopo un periodo in cui sono state messe da parte, i social le hanno riportate alla ribalta: le lip combo sono la tendenza del momento e non accennano ad andare via. Riescono a stupirci con versioni sempre nuove che mettono in primo piano il trucco labbra. Ora che la primavera è entrata a illuminare le nostre giornate, anche noi abbiamo voglia di brillare e a renderlo possibile sono le labbra effetto vetro.

Il finish lucido in pieno stile Y2K (a cui i trend make-up guardano con sempre maggiore interesse) può essere ricreato con il semplice lip gloss oppure abbinato a una matita di una nuance più scura: la combo labbra che ci ha letteralmente rapito.

Realizzare le labbra effetto vetro non è difficile, basta avere nel proprio beauty una matita e un gloss e il gioco è fatto. Ancora non sei aggiornata su questo fronte? Online puoi trovare tutto quello che ti serve per dare vita al trucco della primavera.

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Cos’è la lip combo

Le matite sono da sempre presenti nel nostro make-up e se prima venivano fatte sparire per essere sfumate nel rossetto, adesso vogliono farsi notare e il merito è delle lip combo. L’abbinamento tra matita e rossetto definisce le labbra e le mette in risalto, ma alle tendenze dei prossimi mesi non bastava ed ecco che abbiamo le labbra effetto vetro. Qui il rossetto viene sostituito dal gloss e la matita è a contrasto con risultati più o meno evidenti. Per un effetto naturale ti consigliamo di preferite nuance nude o rosa carne, ma anche caramello e mauve.

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Nel caso in cui vuoi un make-up più definito puoi osare con colori come marrone, cioccolato, rosso o bordeaux.

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Perché piacciono le labbra effetto vetro e come realizzarle

Se hai vissuto gli anni ’90 e 2000 probabilmente eri tra quelle che aveva in borsa sempre una scorta di lip gloss, perché diciamoci la verità sono perfetti per ritocchi on the go e stanno bene con qualsiasi look. Un vantaggio di cui si sono accorte le tendenze dei prossimi mesi e che hanno trasformato le labbra effetto vetro nel make-up più replicato.

Dar vita a questo trucco labbra non è difficile, una volta scelta la matita labbra nella nuance preferita devi semplicemente disegnare il contorno labbra: a filo per un effetto naturale, mentre di pochissimi millimetri sopra il bordo per un risultato più pieno. Il tocco finale della lip combo spetta al gloss.

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Dato che l’obiettivo è enfatizzare la matita scegli un gloss trasparente o chiarissimo, mentre per quanto riguarda il finish puoi sbizzarrirti con quello perlato, glitter e super glassato. Da indossare la mattina e ritoccare ogni volta che ne hai bisogno avrai anche un effetto skincare. Ormai le formule dei lip gloss sono arricchite con balsami e oli che vanno a idratare le labbra mentre lo indossate. In poche parole con la lip combo labbra effetto vetro avrete un look di tendenza, luminoso e labbra nutrite.

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