Ipa Anna Pepe sfoggia le labbra effetto vetro

Le abbiamo conosciute negli anni ’90, sfruttate in ogni declinazione negli anni 2000 e ora dopo un periodo in cui sono state messe da parte, i social le hanno riportate alla ribalta: le lip combo sono la tendenza del momento e non accennano ad andare via. Riescono a stupirci con versioni sempre nuove che mettono in primo piano il trucco labbra. Ora che la primavera è entrata a illuminare le nostre giornate, anche noi abbiamo voglia di brillare e a renderlo possibile sono le labbra effetto vetro.

Il finish lucido in pieno stile Y2K (a cui i trend make-up guardano con sempre maggiore interesse) può essere ricreato con il semplice lip gloss oppure abbinato a una matita di una nuance più scura: la combo labbra che ci ha letteralmente rapito.

Realizzare le labbra effetto vetro non è difficile, basta avere nel proprio beauty una matita e un gloss e il gioco è fatto. Ancora non sei aggiornata su questo fronte? Online puoi trovare tutto quello che ti serve per dare vita al trucco della primavera.

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Cos’è la lip combo

Le matite sono da sempre presenti nel nostro make-up e se prima venivano fatte sparire per essere sfumate nel rossetto, adesso vogliono farsi notare e il merito è delle lip combo. L’abbinamento tra matita e rossetto definisce le labbra e le mette in risalto, ma alle tendenze dei prossimi mesi non bastava ed ecco che abbiamo le labbra effetto vetro. Qui il rossetto viene sostituito dal gloss e la matita è a contrasto con risultati più o meno evidenti. Per un effetto naturale ti consigliamo di preferite nuance nude o rosa carne, ma anche caramello e mauve.

Nel caso in cui vuoi un make-up più definito puoi osare con colori come marrone, cioccolato, rosso o bordeaux.

Perché piacciono le labbra effetto vetro e come realizzarle

Se hai vissuto gli anni ’90 e 2000 probabilmente eri tra quelle che aveva in borsa sempre una scorta di lip gloss, perché diciamoci la verità sono perfetti per ritocchi on the go e stanno bene con qualsiasi look. Un vantaggio di cui si sono accorte le tendenze dei prossimi mesi e che hanno trasformato le labbra effetto vetro nel make-up più replicato.

Dar vita a questo trucco labbra non è difficile, una volta scelta la matita labbra nella nuance preferita devi semplicemente disegnare il contorno labbra: a filo per un effetto naturale, mentre di pochissimi millimetri sopra il bordo per un risultato più pieno. Il tocco finale della lip combo spetta al gloss.

Dato che l’obiettivo è enfatizzare la matita scegli un gloss trasparente o chiarissimo, mentre per quanto riguarda il finish puoi sbizzarrirti con quello perlato, glitter e super glassato. Da indossare la mattina e ritoccare ogni volta che ne hai bisogno avrai anche un effetto skincare. Ormai le formule dei lip gloss sono arricchite con balsami e oli che vanno a idratare le labbra mentre lo indossate. In poche parole con la lip combo labbra effetto vetro avrete un look di tendenza, luminoso e labbra nutrite.