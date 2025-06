Il lip gloss virale da oltre 3.000 recensioni è ora in offerta imperdibile (e il colore è perfetto per le lip combo estive)

Fonte: GettyImages Il lip gloss marrone extra rimpolpante più virale

Dalle sfumature calde del caramello fino ai toni più intensi del cioccolato, il brown gloss è l’alleato perfetto per esaltare l’abbronzatura, scolpire le labbra e aggiungere quel tocco sofisticato che non passa inosservato. Non si tratta più solo di una scelta retrò anni ’90, ma di una dichiarazione di stile contemporanea, audace e assolutamente glamour. Tra i più amati e virali del momento troviamo un gloss dalle caratteristiche uniche che hanno fatto letteralmente innamorare TikTok (e non solo).

Stiamo parlando del NYX Professional Makeup Gloss Rimpolpante Duck Plump, nella tonalità Brown Of Applause. Un’esplosione di vita per le tue labbra, ora a quasi la metà del prezzo originale! Infatti oggi la shade più virale di questi amatissimi gloss di NYX è scontata del -46%, motivo per cui pagherai il tuo Duck Plump – Brown Of Applause solamente 6,07 euro (al posto di 11,95 euro!).

NYX Duck Plump: il gloss rimpolpante che ridefinisce le regole del volume

Le labbra voluminose, lucide e irresistibilmente piene che stai sognando, le puoi avere grazie al tuo NYX Professional Makeup Duck Plump. In particolare, la tonalità Brown Of Applause — un marrone ricco, profondo e iper pigmentato — è già diventata virale tra creator, makeup artist e beauty lover, conquistando oltre 3.000 recensioni entusiaste online.

Perché lo amerai?

Volume immediato e duraturo : la sua formula innovativa regala un effetto “plump” istantaneo, che dura a lungo e valorizza naturalmente le labbra.

: la sua formula innovativa regala un effetto “plump” istantaneo, che dura a lungo e valorizza naturalmente le labbra. Colore pieno e brillante : la texture è ultra pigmentata, per un finish intenso ma mai pesante. Brown Of Applause dona profondità alle labbra e si abbina perfettamente a qualsiasi incarnato.

: la texture è ultra pigmentata, per un finish intenso ma mai pesante. Brown Of Applause dona profondità alle labbra e si abbina perfettamente a qualsiasi incarnato. Formula potenziata con zenzero piccante : per un effetto rimpolpante naturale, stimola la microcircolazione grazie a un lieve pizzicore temporaneo (che significa: effetto wow in arrivo).

: per un effetto rimpolpante naturale, stimola la microcircolazione grazie a un lieve pizzicore temporaneo (che significa: effetto wow in arrivo). Non appiccica, non unge : comfort assicurato anche nelle giornate più calde, senza quella fastidiosa sensazione di pesantezza.

: comfort assicurato anche nelle giornate più calde, senza quella fastidiosa sensazione di pesantezza. 100% vegano e cruelty-free: come tutti i prodotti NYX, questo gloss è realizzato senza ingredienti di origine animale.

Come si usa

Applica il gloss direttamente su labbra asciutte. Riapplica al bisogno durante la giornata per mantenere il volume e la brillantezza. Se senti un leggero pizzicore, è tutto normale — è lo zenzero piccante che lavora! Evita l’applicazione su labbra screpolate o sensibili.

Beauty tip

Questo gloss è perfetto per ricreare tantissime lip combo diverse: scegli una matita una tonalità più scura per un risultato ancora più definito, mentre puoi abbinarlo ad una matita tono su tono per un effetto più naturale. Se ti piace osare, gioca di contrasti: utilizza una matita sui toni del bordeaux per ricreare un effetto Cherry – cola lips.

Approfitta ora di questo prezzo mai visto prima per acquistare il tuo nuovo lip gloss preferito per l’estate (e dai un’occhiata anche alle altre bellissime shade, sono tutte scontatissime!)

