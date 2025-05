Labbra effetto filler con il lip oil: l’esperta ci svela come

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il prodotto make up più desiderato del momento? Senza dubbio il lip oil! L’ideale per nutrire le labbra, migliorare la pigmentazione e rimpolpare con una sola passata. Il suo segreto, infatti, è nascosto in un mix di perle riflettenti e in una formulazione che dona un effetto levigante, eliminando irregolarità e pellicine facilmente.

Esplosi sui social grazie a numerosi creators, i lip oil hanno conquistato a poco a poco sempre più spazio nel settore beauty, grazie soprattutto a nuove formulazioni. Se in passato infatti questi prodotti nutrivano semplicemente le labbra oggi sono un’ottima soluzione per ottenere un effetto filler, naturale, assicurato.

Curiosa di scoprire come sfruttarli al meglio e avere labbra favolose senza ritocchini? Niente paura, abbiamo la soluzione grazie all’esperta Federica Romano, specializzata in estetica e make up.

A cosa serve il lip oil per le labbra

Da sempre le labbra volumizzate e lucide sono un must del make up. La soluzione per averle, in un battito di ciglia è il lip oil.

“Questo prodotto” – ci spiega Federica Romano – “Ha il potere di rendere le labbra più luminose e al tempo stesso più idratate, grazie ad un concentrato di oli”. Contiene infatti attivi skincare utili per le labbra come olio di jojoba, olio di argan oppure acido ialuronico. A questi ingredienti si aggiungono i glitter che donano l’effetto gloss. “In più non appiccica e non unge, lasciando le labbra setose e luminose”.

Ma quindi qual è la differenza tra un lip gloss e un lip oil? L’abbiamo chiesto all’esperta. “Fondamentalmente” – ci svela – “Si tratta in entrambi i casi di prodotti che mescolano make up e trattamenti. I lip oil sono un’ottima alternativa a burri labbra e balsami perché particolamente nutrienti. Inoltre aggiungono colore e consistenza grazie alla loro formulazione. I lip gloss, al contrario, nascono come dei lucidalabbra che perà vengono arricchiti con altri ingredienti”.

In generale il lip oil è indicato per chi desidera nutrire e idratare le labbra. La composizione di questo prodotto infatti nutre senza appiccicare, donando un comfort favoloso, nonostante la base oleosa. Gli oli e gli estratti vegetali rimpolpano le labbra e levigano, stimolando anche la produzione del collagene e volumizzando le labbra.

Quando va messo il lip oil

Il bello del lip oil è che è un prodotto particolarmente versatile: “Si può mettere sulle labbra una volta terminato un make up” – spiega l’esperta – “Ma anche al mare oppure dopo una sessione di allenamento”.

“Per un effetto naturale consiglio di scegliere un lip oil leggermente colorato o trasparente. Chi cerca un risultato più accattivante invece potrebbe optare per lip oil con colorazioni accese come il rosso o il fucsia. Ma non è finita qui, perché questo prodotto è perfetto pure come top coat, da applicare sul rossetto per rendere il colore più luminoso e vibrante”.

Il consiglio in più per ingrandire le labbra con il lip oil? “Per ottenere un effetto filler e labbra voluminose ricordate di effettuare uno scrub prima di passare al make up. Questo trattamento è ottimo sia per eliminare possibili pellicine che per stimolare la microcircolazione, ravvivando il colorito e donando un effetto pump”.

Qual è il migliore lip oil

Dopo aver scoperto il potere dei lip oil è arrivato il momento di acquistarne uno e testarlo sul campo! Il bello di questo prodotto è che offre tantissime soluzioni differenti in base alle esigenze.

Se desideri un effetto super naturale e cerchi un lip oil che sia efficace, ma discreto, prova quello targato Nuxe. Super recensito su Amazon, ha un delizioso profumo di miele e lascia le labbra idratate e morbide.

Vuoi labbra super pump, ma con una colorazione leggera? Allora opta per il lip oil di Deborah Milano. Ha una formulazione favolosa a base di olio di jojoba e un colore delicato, perfetto da sfoggiare tutto il giorno, rendendo le labbra rimpolpate e nutrite.

Offerta Deborah Milano lip oil Lip oil vegano con olio di jojoba

Fra i lip oil più virali del momento c’è quello di Essence. Ha un prezzo davvero mini (costa circa 3 euro) e un finish specchiato che ingrandisce le labbra all’istante. Il colore è soft e leggerissimo, con un risultato lucido che piace tantissimo (recensioni alla mano!).

Offerta Essence lip oil Lip oil trasparente con colore leggero

Voglia di glitter e di un effetto filler che non passa inosservato? Allora quello che fa per te è il lip oil di e.l.f. L’applicatore ultra morbido permette di ridefinire le labbra alla perfezione, mentre il colore sheer e lucidissimo dona un effetto pump all’istante!

Lip oil Elf Lip oil shimmer di Elf

Per labbra con colori vibranti e nutrite c’è invece il lip oil di NYX. Regala 12 ore di idratazione e una nuance accesa, color lampone. Il finish è cremoso ed extra brillante, grazie anche ad un applicatore maxi che ti aiuta a ridefinire i contorni della bocca, con un effetto filler.

Lip oil NYX Lip oil colorato di NYX