Lo scrub labbra è il trattamento beauty da aggiungere alla tua skincare routine

Sicure che la vostra skincare sia davvero completa? Se non avete ancora provato lo scrub labbra questo è il momento giusto per farlo e per non dimenticarselo più

E se vi dicessimo che nella vostra skincare routine manca quasi certamente un passaggio fondamentale? No, non parliamo della detersione, del tonico viso, del siero o delle crema idratante, perché questi sono step che dovremmo avere bene tatuati nella mente, ma di una piccola coccola e attenzione dedicata alle nostre labbra. Uno step utile a renderle più morbide, levigate e prive di inestetismi come le fastidiose pellicine che spesso ne intaccano la bellezza. Di cosa parliamo? Dello scrub labbra, un potente alleato per la salute delle nostre labbra e per garantirle massima bellezza e un aspetto impeccabile.

Cos’è e i benefici dello scrub labbra

Un rituale immancabile in ogni skincare che si rispetti e che mira a prendersi cura di una delle zone più delicate e sensibili del nostro viso. Un passaggio della nostra beauty routine che non ha molte differenze rispetto allo scrub che siete solite fare al corpo o al resto del viso, con la sola differenza che, quando si parla di scrub labbra, si deve fare maggior attenzione a usare i prodotti giusti e delicatezza massima nei gesti.

Scopo dello scrub labbra, infatti, è quello di eliminare le cellule morte dalla superficie delle stesse, grazie all’azione di microscopiche particelle abrasive, ma anche sale o zucchero, che si massaggiano delicatamente sulla pelle per donarle tutto il benessere che si merita. Ma non solo.

Oltre a eliminare le cellule morte, lo scrub labbra assicura anche alla parte un colorito sano e roseo, come una sorta di rossetto naturale, poiché l’esfoliazione va a stimolare la circolazione della stessa. Ma dona anche alla labbra una consistenza più uniforme, liscia e vellutata al tatto. Oltre a eliminare eventuali pellicine dalla parte trattata e permettendovi una stesura del make-up molto più facile, omogena e dalla resa impeccabile.

Come si esegue lo scrub labbra e quali prodotti utilizzare

Uno step della skincare che, proprio come fareste per uno scrub viso, necessita di attenzione, calma e gesti delicati. Lo scrub labbra, infatti, si esegue massaggiando con una leggera pressione la superficie delle stesse, aumentando progressivamente la pressione ma senza mai esagerare o danneggiare la pelle. E proseguendo con questo massaggio delicato per circa un minuto, avendo cura una volta fatto di sciacquare bene le labbra e di idratarle con un buon burrocacao, un burro idratante apposito o un balsamo labbra.

Un rituale beauty che dovrebbe essere eseguito non più di una o due volte la settimana, ma che è importante non dimenticarsi mai di farlo. Dopo tutto le labbra sono una parte importantissima del nostro viso e soprattutto durante la stagione fredda necessitano di maggiori cure e attenzioni, prevenendone i possibili danni causati dagli agenti esterni, la tendenza a seccarsi e garantendole un plus di benefici giorno dopo giorno.

Un passaggio della skincare che potete realizzare sia con uno scrub fai da te, unendo dell’olio di cocco a dello zucchero per esempio, e creando una pasta ruvida da passare sulla parte che la esfoli e idrati allo stesso tempo o ancora unendo della polvere di caffè a del miele, massaggiandola sulla parte e godendo dell’azione nutriente di questo scrub labbra.

E fino all’utilizzo dei tanti prodotti in commercio, in diverse formulazioni, da introdurre nella vostra skincare e da portare sempre con voi. Dagli stick alle paste esfolianti e trovando la formulazione che meglio si addice alle vostre esigenze.

