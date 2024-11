I sieri labbra effetto filler funzionano davvero? L’esperta dice sì e ci consiglia i migliori

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: iStock Photos sieri labbra effetto filler

I sieri labbra effetto filler sono la soluzione definitiva per avere labbra favolose senza ricorrere alla chirurgia estetica. Addio punturine, insomma, e anche a cifre da capogiro. In commercio, infatti, si possono trovare tantissimi prodotti a prezzi accessibili che donano volume alle labbra e le rendono super carnose.

Ma come funzionano questi sieri effetto filler? E quali sono i migliori da acquistare? Abbiamo chiesto all’esperta di svelarci i suoi lip pumpler preferiti, insieme a qualche consiglio per avere labbra favolose!

Come volumizzare le labbra senza filler: il potere del lip pumpler

I sieri volumizzanti per le labbra sono in grado di donare volume e turgore grazie a ingredienti specifici. “Solitamente questi prodotti contengono la capsaicina, un derivato del peperoncino, ma anche il mentolo” – ci spiega Camilla Gentili, cosmetologa e visagista, laureata in Medicina Estetica – “Ottime pure le formulazioni con acido ialuronico, una sostanza che aiuta la pelle a trattenere l’acqua, con un “effetto spugna” che dona volume”.

“Il pizzicore che si avverte già alla prima applicazione” – avvisa l’esperta – “è normale ed è innocuo. Indica soltanto che il prodotto sta agendo. Gli attivi infatti stimolano la microcircolazione della bocca, evidenziando anche il colore”.

Come si usa il siero per le labbra effetto filler

Utilizzare il siero labbra effetto filler è semplicissimo. I prodotti presenti in commercio, infatti, possiedono un applicatore come qualsiasi altro gloss. Puoi metterlo da solo, per un make up labbra nude, oppure abbinato al tuo rossetto preferito.

“L’effetto – ci racconta l’esperta – “Ha una durata variabile in base al prodotto scelto. Per questo è preferibile ripetere più volte l’applicazione”. Si può usare sempre e ogni giorno ma attenzione: “In caso di labbra secche o screpolate è meglio effettuare prima uno scrub: in questo modo il prodotto aderirà meglio alle labbra”, precisa Camilla Gentili.

Se cerchi un effetto naturale prova un lip pumpler trasparente, se invece vuoi un po’ di colore punta su quelli colorati, meglio se con microparticelle luminose.

I migliori volumizzanti labbra

Dopo aver scoperto e confermato il potere del siero effetto filler la domanda sorge spontanea: qual è il miglior volumizzante labbra? Abbiamo chiesto all’esperta di indicarci i suoi preferiti. E – piccolo spoiler – si possono acquistare tutti online.

Il primo è Catrice Plum It Up: “Mi piace perché ha colorazioni molto naturali e dona un effetto rimpolpante immediato, ma senza essere appiccicoso. Le labbra restano idratate e morbide, si avverte solamente una leggerissima sensazione di formicolio”.

Offerta Catrice Plum It Up Siero labbra volumizzante Catrice

Super approvato anche l’Ethereal Beauty Lip Volumizer. “Il siero labbra effetto filler di questo brand vegan è davvero favoloso” – ci racconta l’esperta – “La formulazione infatti contiene, oltre ad un volumizzante naturale, anche delle perle idratanti. L’effetto freschezza è assicurato ed è davvero piacevole”.

Ethereal Beauty Lip Volumizer Booster Labbra per Volume e Lucentezza

Troviamo poi il My Gloss Spicy Plumper di Astra, un volumizzante che dona volume alle labbra in pochissimi minuti e dona una sfumatura rosa delicata.

“Ha una texture fondente” – ci svela l’esperta – “Che si stende facilmente. Ciò che apprezzo maggiormente però sono gli ingredienti di origini naturali. Come l’estratto di zenzero, la caffeina e l’olio di resina di peperoncino africano che stimolano il microcircolo. In più la presenza della vitamina B3 dona un effetto anti-aging”.

Astra Plumper labbra My Gloss Spicy Plumper

Se cercate un effetto super pump, invece, l’ideale è il Lifter Gloss di Maybelline New York. “Grazie alla presenza dell’acido ialuronico leviga le labbra e definisce al massimo i contorni”, ci spiega Camilla Gentili.

L’esperta ci consiglia anche come applicarlo, sfruttando l’applicatore XL: “Applicate il prodotto partendo dal centro del labbro superiore e spostandovi verso i lati. Poi passatelo sul labbro inferiore, infine definite i contorni”.

Infine non poteva mancare una proposta low cost. Abbiamo chiesto all’esperta di indicarci un siero effetto filler per le labbra con un costo piccolo e un buon risultato.

“Non ho dubbi: il migliore è Essence What The Fake! – ci svela -. Dà una sensazione di freschezza immediata e fa il suo lavoro, volumizzando le labbra. Il risultato è un look molto naturale”. In più il prezzo è davvero piccolo!

Come avere labbra effetto filler

Come avere labbra effetto filler con il siero? L’esperta ci spiega che non basta soltanto applicare questo prodotto, ma è importante seguire una precisa routine per prendersi cura delle labbra.

“Il primo consiglio è quello di nutrire a fondo, usando prodotti specifici con formulazioni a base di ingredienti ricchi e nutrienti, come miele o burro di karité. Sono utili pure gli impacchi, da realizzare prima di andare a dormire, per avere labbra morbidissime al risveglio”.

Un altro prodotto da non dimenticare mai è la protezione solare: “L’ideale sarebbe usare uno stick specifico, da applicare anche lungo il contorno delle labbra”.