IPA I migliori lip gloss come quelli di Kylie Jenner

Labbra rimpolpate, in primo piano, ma soprattutto glossy! La tendenza dell’autunno riporta di moda i gloss labbra, prodotti make up indispensabili degli anni Novanta. Perfetti per creare un effetto specchio e ingrandire le labbra, hanno formulazioni che non seccano, ma vanno a nutrire questa zona del viso. In più sono disponibili sia in colorazioni nude che più accese, dal rosso al marrone. Resistere è praticamente impossibile, soprattutto perché grazie ai gloss labbra puoi creare un make up a regola d’arte in pochi secondi: ti basterà un po’ di mascara, blush, lipstick gloss e via, sarà pronta per uscire!

Migliori gloss labbra da comprare subito

I lipstick della Maybelline New York sono iconici, ma il gloss labbra è davvero qualcosa di unico! Con più di 20mila recensioni, questo lucidalabbra è uno fra i più amati. Arricchito con acido ialuronico, ha un effetto rimpolpante e volumizzante. Definisce i contorni e leviga le labbra, rendendole morbidissime, in più l’applicatore è semplice da usare, l’ideale per enfatizzare l’arco di cupido e il labbro inferiore con un risultato like filler. Con le offerte di Amazon lo paghi meno di 10 euro e ti regali un lip gloss che sfoggerai sempre!

Fra i lip gloss più amati e conosciuti c’è senza dubbio quello di Kiko. E non a caso. Disponibile in tantissime colorazioni, questo gloss labbra ha una formula emolliente e super scintillante. L’applicatore floccato è stato realizzato per esaltare al meglio la texture e delineare con precisione le labbra. Il prodotto, a base di estratto di Bidens, è arricchito con minuscole scintille luminose che donano un effetto 3D favoloso! Il consiglio? Provalo in tutte le nuance!

Sogni labbra voluminose senza filler? Allora quello che fa per te è il lucidalabbra di Essence. Diventato virale su TikTok e Instagram, costa pochissimo (appena 2 euro con lo sconto, praticamente l’equivalente di un caffè!) e dona un effetto volume inimitabile. Disponibile sia nella tonalità neutra (che adoriamo!) che in quella nude, ha una formulazione che rimpolpa all’istante le labbra.

Offerta Gloss Essence Lucidalabbra effetto filler

Ch l’ha detto che il lucidalabbra dura poco? Dimenticati quei rossetti che mettevi e che pochi minuti dopo erano già spariti! Quello di L’Oréal Paris infatti garantisce una lunga durata oltre a labbra volumizzate e rimpolpate con l’acido ialuronico. Il finish è ultra brillante e l’applicatore a forma di 8 garantisce una applicazione rapida e precisa. Le shades a disposizione sono tante, per trovare la tonalità che più si adatta alle tue labbra.

Ultimo (ma non per ultimo), il mitico gloss labbra di Elf. Non appiccicoso e con una formula a base di ingredienti rivitalizzanti e nutrienti, questo gloss ha più di 4mila recensioni su Amazon. Il suo punto di forza è senza dubbio l’applicatore XXL, ultra morbido e che aderisce alle labbra, rendendo semplice l’applicazione. Il gloss è ultra comfort, con una fragranza alla menta e un finish scintillante. Chi l’ha provato adora l’effetto specchiato, ottimo per valorizzare le labbra e farle sembrare più carnose.

Lip gloss Elf Glow Reviver Lip Oil Glimmer

