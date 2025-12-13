Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

iStock Il gloss glitterato è il must-have per le Feste 2025

La magia delle Feste, quest’anno, arriva dritta dritta sulle labbra e grazie ad un prodotto d’eccezione: dopo essere rimasto per lungo tempo confinato nel dimenticatoio, scartato al ricordo lontano della sua texture appiccicaticcia e della sua tendenza a migrare, il famigerato lipgloss è da qualche tempo tornato nuovamente sotto ai riflettori.

Com’è ovvio, la sua formula è notevolmente evoluta, ora più in armonia con i gusti e le esigenze delle inflessibili beauty addicted, e così anche la sua finitura: sì, la spessa patina lucida e brillantinata che ha caratterizzato l’iconica estetica anni Duemila detta di nuovo la moda ed è prontissima a regalarci il make-up perfetto per Natale e Capodanno 2025. E in alcuni casi il retrogusto dolciastro alla fragola è persino lo stesso. Difficile da credere? Stiamo per spiegarti come tutto questo sia possibile nelle righe successive, prima di svelarti i tuoi futuri primi alleati di bellezza.

Labbra scintillanti per Natale e Capodanno 2025? Basta trovare il gloss giusto: gli 8 da mettere alla prova

Sono dappertutto: sui social, sulle passerelle, per le strade, lì sulle labbra di ogni It-girl, comune mortale o famosa che sia. Quegli arcinoti lipgloss pieni zeppi di brillantini che dominano ogni ricordo d’infanzia dei Millenials sono tornati, questa volta per convincere, questa volta per restare.

Il controverso effetto glitter lips è adesso il massimo del glamour, istantaneamente restituito da finissimi pigmenti inseriti all’interno della formulazione lucida del prodotto per massimizzare il volume delle labbra. Sì, perché il gloss anni Duemila è la risposta definitiva alla diffusissima smania di rimpolparne l’aspetto: sembra che sia grazie ad un semplice velo di lucida glassa dall’aroma zuccherino — tra i più gettonati ci sono ciliegia e biscotto — che la loro superficie appare otticamente più piena, turgida e, per certi versi, anche invitante. Non c’è nessun filler segreto dietro, e spesso nemmeno attivi irritanti quali il peperoncino o lo zenzero contenuti nella maggior parte dei lip plumper.

In veste di più grande odi ed amo dell’universo della bellezza, ricomparsi dapprima in sordina, guardati dall’alto al basso dalle appassionate più scettiche e dotate di buona memoria, i lipgloss hanno preso sempre più piede e si propongono ora come la soluzione puntuale e perfetta al make-up per le Feste. Glassate come una golosissima ciambella, brillanti come le più belle decorazioni natalizie, le labbra dovranno essere il vero focus del look. Ma non necessariamente le sole.

La parte più interessante di questo prodotto, infatti, e pare impossibile da credere, è la sua enorme versatilità: oltre alla bocca, il lucido può essere utilizzato per esaltare occhi, zigomi, clavicole e addirittura baby hair. Provare per credere, e questo magico periodo dell’anno potrebbe rivelarsi il contesto giusto per lasciarsi trasportare dalla creatività.

Totalmente trasparente, leggermente colorato ma sempre, rigorosamente arricchito da micro (ma spesso anche maxi) glitter, l’odierno gloss crea dipendenza con il suo finish juicy e tridimensionale capace di catturare la luce e valorizzare ogni tipologia di maquillaje. Sfoggiato anche da solo, alla Clean Girl, dà il meglio di sé se applicato sopra ad una matita labbra diligentemente sfumata.

No, non è a ancora lunga tenuta ma niente paura: pratico e ridotto, è semplice da infilare nell’It-bag di turno in vista dei dovuti ritocchi tra un pasto ed un altro.

