Natale 2025, tutti i film e i programmi delle feste del palinsesto Rai

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Antonella Clerici nel palinsesto Rai di Natale

Il periodo delle feste porta con sé tradizioni e la voglia di ritrovarsi, anche davanti alla televisione, per condividere storie, emozioni e momenti di leggerezza. Anche quest’anno la Rai accompagna il pubblico durante il Natale con un palinsesto pensato per tutta la famiglia, tra film, programmi speciali e appuntamenti ormai diventati una certezza delle festività.

Dal grande cinema d’animazione ai classici intramontabili, passando per musica, intrattenimento e prime serate evento, ecco cosa andrà in onda durante le feste natalizie del palinsesto Rai.

Film e grandi prime visioni per le feste

Il Natale Rai parla anche la lingua del cinema con prime visioni, grandi classici e titoli pensati per tutta la famiglia.

Domenica 21 dicembre, su Rai 2, arriva in prima visione Lo schiaccianoci e i quattro regni, ispirato al celebre balletto di Čajkovskij. Martedì 23 dicembre, sempre in prima visione su Rai 2, tocca a Uno rosso, fiaba natalizia con Dwayne Johnson alle prese con una missione insolita: salvare Babbo Natale.

A Natale, giovedì 25 dicembre, sempre Rai 2 propone il live action Il ritorno di Mary Poppins, mentre il 26 dicembre sarà trasmesso il live action La bella e la bestia. Mercoledì 31 dicembre spazio all’animazione con il classico Disney Lilli e il vagabondo, perfetto per chiudere l’anno con una storia senza tempo.

Giovedì 1° gennaio, Rai 1 celebra invece le origini dell’animazione con Biancaneve, il primo lungometraggio Disney del 1937.

Il nuovo anno di Rai 3 si apre con il cinema d’autore: Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone. Martedì 5 gennaio, infine, debutta in prima visione Il ragazzo e l’airone, l’ultimo film firmato Hayao Miyazaki.

Fiction Rai: commedie, sentimenti e grandi storie

Le feste sono anche il momento ideale per lasciarsi coinvolgere dalle fiction Rai. Domenica 28 e lunedì 29 dicembre su Rai 1 va in onda Se fossi te, diretta da Luca Lucini e Simona Ruggeri. Martedì 30 dicembre arriva La voce di Cupido di Ago Panini, mentre venerdì 2 gennaio Seduci & scappa di Fabrizio Costa.

Musica e spettacolo delle feste

La musica accompagna il periodo natalizio del palinsesto Rai fin dai giorni che precedono il Natale. Lunedì 22 dicembre su Rai 2 torna Discoring, lo storico programma ideato da Gianni Boncompagni nel 1977 e riproposto in una versione speciale dal titolo Formidabile Discoring.

Mercoledì 24 dicembre, la Vigilia, Rai 1 alle 16.40 trasmette lo Zecchino d’Oro con Topo Gigio, Mimì, Nartico e Cristina D’Avena, per cantare insieme le canzoni a tema con tutti i protagonisti dell’Antoniano. Sempre il 24 dicembre, Rai 2 propone Il canto di Natale di Topolino e Zootropolis, perfetti per entrare nello spirito natalizio.

Giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, va invece in onda il Concerto di Natale da Assisi su Rai 1, uno degli appuntamenti più attesi delle festività.

Mercoledì 31 dicembre, la notte di San Silvestro, il Capodanno Rai celebra l’arrivo del 2026 in diretta dalla Calabria, da Catanzaro, con la conduzione di Marco Liorni. Giovedì 1° gennaio, infine, appuntamento con i grandi Concerti di Capodanno: quello dal Teatro La Fenice di Venezia e quello da Vienna con i Wiener Philharmoniker, momenti immancabili per iniziare l’anno nuovo all’insegna della grande musica.

Day time delle feste: cucina, oroscopi e appuntamenti speciali

Anche il Daytime si veste a festa. Martedì 23 dicembre Antonella Clerici conduce Cena di Natale. La festa della cucina italiana, una serata evento su Rai 1 per celebrare il riconoscimento della Cucina Italiana come Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità UNESCO.

Il 28 dicembre Mara Venier accoglie ospiti e pubblico per una puntata speciale di Domenica In, mentre Paolo Fox torna con il suo immancabile oroscopo di fine anno, presente anche nello spazio quotidiano de I Fatti Vostri.

Cultura e divulgazione

Per Rai Cultura, giovedì 25 dicembre, Alberto Angela conduce Stanotte a Torino, un’esplorazione notturna tra arte, storia e bellezza, mentre sabato 27 dicembre debutta su Rai 3 La Città Ideale, nuovo programma condotto da Massimiliano Ossini alla scoperta di città italiane e internazionali.

