Cinque parchi italiani si vestono di luci e atmosfera per vivere il Natale tra natura, passeggiate lente e scenari suggestivi.

iStock La bellezza dei giardini italiani si riempie di atmosfera per Natale

Il mese di dicembre ha un modo tutto suo di rendere i giardini d’Italia irresistibili: l’aria frizzante che pizzica le guance, le luci che spuntano tra i rami, il profumo di caldarroste che arriva da qualche chiosco poco lontano.

I colori si fanno più morbidi, il tempo sembra rallentare e anche una semplice passeggiata nel verde assume il sapore di una piccola vacanza. Se l’idea di camminare tra viali alberati, installazioni luminose e scorci suggestivi ci fa sentire subito meglio, anche solo per un weekend, i parchi del Belpaese sono pronti ad accoglierci.

Su DiLei ne abbiamo selezionati cinque, ideali per respirare l’atmosfera natalizia con calma, stile e un pizzico di magia. Una cinquina di location da cartolina per una fuga tra amiche, una gita romantica o una pausa rigenerante durante un city break.

Sia che si preferiscano luci scenografiche, installazioni artistiche o una semplice boccata d’aria fresca nel verde, questi parchi italiani sono la scusa per vivere il Natale senza fretta e ammirare il fascino di questi luoghi nel periodo più scenografico dell’anno.

Giardini Indro Montanelli, Milano

Nel periodo di Natale, Milano è una città che corre veloce, tra vetrine scintillanti, mostre, aperitivi e shopping last minute. Ma proprio per questo i Giardini Indro Montanelli, tra Porta Venezia e il centro, diventano il posto giusto per rallentare.

A dicembre il parco si veste di un’aria festosa grazie agli eventi natalizi che animano la zona, come il celebre Villaggio delle Meraviglie, amatissimo non solo dai bambini ma anche da chi non ha perso il gusto per la magia.

I viali alberati, le statue storiche e il Museo di Storia Naturale fanno da cornice a passeggiate rilassate, magari avvolti in una sciarpa morbida e con un caffè caldo tra le mani. Nei weekend l’atmosfera è vivace e si ha la sensazione di vivere una Milano più nordica, dove il Natale è fatto di luci diffuse e momenti da assaporare.

Da non perdere: una pausa con cioccolata calda in uno dei caffè storici di Corso Venezia e una passeggiata al calar del sole, quando le luci natalizie della città fanno da sfondo al verde scuro degli alberi. Il luogo ideale per chi è in città per shopping o eventi della “Milano da bere”, ma ha bisogno di una pausa che possa ristorare mente e cuore.

Parco del Valentino, Torino

Torino a dicembre è pura eleganza e il Parco del Valentino ne è l’anima verde. Affacciato sul Po, questo parco storico diventa ancora più affascinante durante le feste, quando la città si accende con le celebri Luci d’Artista, installazioni luminose che trasformano strade, piazze e aree vicine al parco in una galleria a cielo aperto.

Passeggiare lungo il fiume, con il Castello del Valentino sullo sfondo e le Alpi che si intuiscono in lontananza, è un’esperienza rilassante e scenografica. Il Borgo Medievale, all’interno del parco, sembra fatto apposta per dicembre: fiabesco, raccolto, ottimo per entrare nello spirito natalizio senza eccessi o decorazioni troppo invadenti.

Il vero plus? Torino è una città golosa, un mix riuscitissimo di cultura, natura e piaceri invernali. Dopo la passeggiata possiamo rifugiarci in una cioccolateria storica per un break in stile piemontese, con un bicerin bollente, tra cioccolato, caffè e crema di latte.

Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano (Alto Adige)

Qui il Natale non è solo un’atmosfera: è un vero e proprio allestimento. I Giardini di Castel Trauttmansdorff, tra i più belli d’Europa, a dicembre si trasformano grazie a installazioni luminose artistiche che accompagnano i visitatori lungo percorsi fiabeschi tra piante esotiche, palme, cipressi e viste spettacolari sulle montagne innevate.

L’evento più atteso è LUMAGICA Merano, che porta nei giardini migliaia di luci, figure luminose, giochi prospettici e scenografie suggestive, ideali anche per scattare foto da postare su Instagram. Il contrasto tra la vegetazione mediterranea, le luci calde e il paesaggio alpino crea un Natale elegante e un magico.

In più, siamo a due passi dal centro di Merano e dai suoi famosi mercatini di Natale: la destinazione ideale per un weekend slow tra passeggiate, terme, vin brulé, profumi di spezie natalizie e luci pittoresche. Un luogo raffinato, romantico e accogliente. In poche parole, da restare a bocca aperta.

Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio (Veneto)

Il Parco Giardino Sigurtà è famoso per le fioriture primaverili, ma negli ultimi anni ha saputo conquistare anche l’inverno grazie a eventi speciali natalizi e allestimenti luminosi che trasformano il parco in un vero giardino delle feste.

A dicembre alcune aree vengono decorate con luci soffuse, installazioni scenografiche e percorsi serali che rendono la visita intima e suggestiva. I grandi viali, i laghetti e le colline diventano il palcoscenico ideale per un Natale immerso nella natura, ma curato nei minimi dettagli, ottimo per coppie e gruppi di amiche in cerca di un’esperienza aggiuntiva, rispetto al solito mercatino.

Se andiamo con la dolce metà, il plus è la posizione: il Parco è vicino a Borghetto sul Mincio, uno dei borghi più romantici d’Italia, che durante le feste sembra uscito da una favola illustrata. Un’accoppiata vincente per chi cerca il calore del Natale e un ritmo rilassato.

Villa Borghese, Roma

Roma a Natale è un grande classico, con Villa Borghese che è il suo polmone verde più elegante. A dicembre il parco diventa un rifugio contro il caos dello shopping natalizio: viali ampi, pini marittimi, scorci romantici e una luce dorata che rende tutto più morbido.

Anche se il parco non è addobbato in modo tradizionale, a dicembre l’atmosfera delle feste è tutta intorno. Tra Piazza del Popolo e Via del Corso le luminarie sono scintillanti e rientrare nel verde è come abbassare il volume e lasciarsi conquistare dalla natura.

Il laghetto con il Tempietto di Esculapio è un luogo suggestivo nelle giornate di sole invernale, mentre una sosta alla Casina del Lago per un caffè caldo completa il quadro.

Si può anche abbinare la passeggiata a una mostra alla Galleria Borghese o a una visita al Pincio al tramonto. Roma d’inverno ha una velocità tutta sua e Villa Borghese è il suo cuore verde dove passare momenti bellissimi, senza fretta.