Ad aprile l'Italia e l'Europa celebrano la natura con una serie di mostre e fiere di piante e fiori dove riempirsi gli occhi di colore e bellezza.

iStock Il mese di aprile è ricco di eventi dedicati al mondo di piante e fiori

La primavera segna il rifiorire dei giardini, con la natura che si risveglia dopo i mesi freddi e ci omaggia con pittoresche scenografie. I colori sono grandi protagonisti di questo periodo, ma lo sono soprattutto di mostre e fiere dedicate a piante, fiori e altri tesori verdi.

In Italia e nel mondo, aprile è il mese da tenere d’occhio per le esposizioni florovivaistiche più belle. Se vogliamo annusare, osservare e fotografare le specie botaniche più originali o variopinte, ecco quali luoghi e date vanno segnati in agenda.

Mostre e fiere botaniche 2026: le più belle da seguire ad aprile

Tra marzo e maggio vale la pena dare un’occhiata agli eventi dal mondo florovivaistico più rinomati in Italia e estero. Il clou è ad aprile, quando si concentrano le fiere “trascinatrici” di sguardi e foto, chiamando a raccolta esperti del settore e semplici appassionati di fiori.

Ecco quali sono gli appuntamenti da segnare in calendario:

Messer Tulipano – dal 28 marzo al 26 aprile, il castello di Pralormo, a Torino, celebra la bellezza delle fioriture dei tulipani, esponendone 130mila esemplari. La fiera, arrivata alla sua XXVI edizione, è un punto di riferimento per chi apprezza questi fiori e, soprattutto, le scenografie che possono creare;

– dal 28 marzo al 26 aprile, il castello di Pralormo, a Torino, celebra la bellezza delle fioriture dei tulipani, esponendone 130mila esemplari. La fiera, arrivata alla sua XXVI edizione, è un punto di riferimento per chi apprezza questi fiori e, soprattutto, le scenografie che possono creare; Este in Fiore – nel weekend lungo dal 17 al 19 aprile, la provincia di Padova omaggia il mondo botanico con Este in Fiore, con espositori selezionati e incontri a tema;

– nel weekend lungo dal 17 al 19 aprile, la provincia di Padova omaggia il mondo botanico con Este in Fiore, con espositori selezionati e incontri a tema; Le Invasioni Botaniche – il nome è tutto un programma e chi è in zona Cremona, non può rinunciare a fare un salto in città. Qui prenderà forma un giardino diffuso dal 18 al 19 aprile, per rendere omaggio alla cultura del verde con installazioni da copertina;

– il nome è tutto un programma e chi è in zona Cremona, non può rinunciare a fare un salto in città. Qui prenderà forma un giardino diffuso dal 18 al 19 aprile, per rendere omaggio alla cultura del verde con installazioni da copertina; Nel Segno del Giglio – la Reggia di Colorno, a Parma, dal 24 al 26 aprile, si tinge di colori e natura con la sua XXXI edizione di Nel Segno del Giglio, kermesse dedicata al giardinaggio di alto livello;

– la Reggia di Colorno, a Parma, dal 24 al 26 aprile, si tinge di colori e natura con la sua XXXI edizione di Nel Segno del Giglio, kermesse dedicata al giardinaggio di alto livello; Merano Flower Festival – dal 23 al 26 aprile, sulla Kurpromenade di Merano, in provincia di Bolzano, va in scena questo festival incentrato su piante rare, installazioni botaniche artistiche e laboratori florovivaistici per ogni età o esperienza;

– dal 23 al 26 aprile, sulla Kurpromenade di Merano, in provincia di Bolzano, va in scena questo festival incentrato su piante rare, installazioni botaniche artistiche e laboratori florovivaistici per ogni età o esperienza; Mostra Fiori e Piante di Primavera – inizia il 25 aprile per chiudersi il 3 maggio, la celebre iniziativa organizzata dalla Società Toscana di Orticoltura presso il Giardino dell’Orticoltura di Firenze. Per questa edizione saranno presenti 75 vivaisti di clara fama che porteranno in scena la loro bravura e le loro piante.

Da segnare anche una prima edizione: Rive Rare, 18 e 19 aprile, al Lido Po di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un evento focalizzato non solo sulla connessione tra essere umano e piante, ma soprattutto sul concetto di biodiversità e tesori naturali.

Ma non dimentichiamo anche due aperture speciali, quella del Giardino di Ninfa, a Latina, che ospiterà i visitatori ogni fine settimana di aprile, per mostrare con orgoglio le fioriture di uno dei parchi più lussureggianti d’Italia e quella del Centro Botanico Moutan.

In questo caso la location viterbese, tra aprile e maggio, aprirà i battenti per visionare una delle collezioni di peonie cinesi più vasta al mondo, durante il periodo di massima fioritura.

Fiere botaniche mondiali: aprile fiorisce in Europa

L’Europa è un continente bellissimo per chi ama l’universo botanico e ci sono tre eventi da cerchiare sul calendario ad aprile: