A Villa Sola Cabiati non manca nulla: è una dimora storica immersa nelle meraviglie del Lago di Como, racchiudendo opulenza e silenzio.

123RF Villa Sola Cabiati è uno dei gioielli di Tremezzo, sul Lago di Como

Su ogni ramo del Lago di Como esistono luoghi da cartolina, meraviglie incastonate nel paesaggio che attirano gli sguardi dei turisti da ogni parte del mondo. A Tremezzo, una location famosa è Villa Sola Cabiati, oasi di benessere del circuito dell’hotellerie di lusso.

Non è soltanto una dimora storica trasformata in meta a cinque stelle, ma un esempio quasi intatto di residenza nobiliare lombarda del Settecento, costruita per rappresentare status, gusto estetico e potere culturale.

La villa sorge lungo la sponda occidentale del lago, in una posizione privilegiata che offre uno scorcio di Bellagio e una vista panoramica delle Prealpi Luganesi. Oggi è parte del gruppo alberghiero di Grand Hotel Tremezzo, pur conservando una sua identità privata.

Di fatti, Villa Sola Cabiati, anche nota come Villa “La Quiete”, mantiene il fascino della dimora: poche suite, ambienti storici preservati, giardini geometrici e un’atmosfera raccolta. Così che la prima impressione, varcando la soglia, è di trovarsi in una residenza nobiliare di famiglia, un aspetto che strizza l’occhio al turismo internazionale.

Villa Sola Cabiati: le origini della dimora e la sua architettura spettacolare

iStock

La pittoresca Villa Sola Cabiati fu costruita nel XVIII secolo per i duchi Serbelloni, tra le famiglie più influenti della nobiltà milanese. Il Lago di Como era già allora una destinazione privilegiata per l’aristocrazia lombarda, che vi costruiva residenze estive di lusso.

L’obiettivo era fondere in un unico luogo di villeggiatura, anche un concetto di rappresentanza politica e mondanità. La villa infatti nacque come dimora di delizia, secondo un modello tipico settecentesco.

Non mancano infatti grandi saloni per ricevimenti, giardini all’italiana, prospettive scenografiche e bellissime fontane. E la facciata principale, rigorosa ma elegante, riflette quel gusto lombardo capace di mescolare monumentalità e misura.

Nel corso dell’Ottocento, la proprietà dei Serbelloni è passata alla famiglia Sola Cabiati, da cui ha preso il nome. E nonostante abbia vissuto periodi storici complessi, la villa non ha subito trasformazioni radicali, mantenendo gran parte degli apparati decorativi originari.

Gli interni: affreschi, boiserie e collezioni decorative

L’aspetto più interessante della villa è il livello di conservazione degli interni: saloni affrescati, soffitti decorati, pavimenti in seminato veneziano e mobili d’epoca costruiscono un racconto coerente del gusto aristocratico lombardo tra Settecento e Neoclassicismo.

Gli affreschi e le sale di rappresentanza

L’arte è parte integrante della villa: le stanze presentano cicli pittorici originali con scene mitologiche, prospettive illusionistiche e decorazioni floreali. Gli ambienti principali sono stati restaurati senza alterare l’identità storica, evitando interventi invasivi e troppo moderni.

La grande scala monumentale è il focus point della casa, progettata come dispositivo teatrale di ingresso. La luce naturale amplifica l’effetto degli stucchi e delle pareti decorate, creando un equilibrio tra opulenza e leggerezza, tipico delle residenze lombarde del periodo.

Tessuti antichi e arredi

Gli interni sono un tripudio di arazzi, specchiere dorate, lampadari in vetro e tessuti preziosi, che definiscono il carattere della casa. Non si tratta però di un accumulo museale, quanto piuttosto di una piacevole combinazione di elementi che non risulta mai eccessiva.

Uno dei punti forti della villa è infatti, come accennato, l’equilibrio tra ricchezza e ariosità degli ambienti. Una scommessa vinta, che fa apprezzare questa raffinata dimora storica senza risultare artificiosa.

Il giardino e il rapporto con il paesaggio

Come molte ville storiche del Lago di Como, Villa Sola Cabiati è stata progettata in stretta relazione con il paesaggio circostante. Il lago non rappresenta soltanto uno sfondo panoramico, ma un elemento architettonico vero e proprio.

I giardini, ordinati e geometrici, seguono una struttura all’italiana: siepi scolpite, assi prospettici, terrazze e scalinate che accompagnano lo sguardo verso l’acqua. A differenza di altri parchi più romantici del lago, qui domina ancora una certa disciplina formale.

La presenza di statue, balaustre e piccoli elementi decorativi contribuisce a creare un’atmosfera quasi sospesa, lontana dall’estetica mediterranea più esuberante. È un paesaggio costruito per il silenzio, per la conversazione privata e per la contemplazione.

Il rapporto con il lago anche conserva la sua aura di storicità: gli ospiti, come accadeva agli inizi, accedono ancora via acqua, ripetendo un rituale antico che per secoli ha rappresentato il modo più elegante per raggiungere le ville comasche.

Il restauro e l’ingresso nell’hotellerie di lusso

Negli ultimi anni Villa Sola Cabiati è stata oggetto di un accurato lavoro di valorizzazione legato al Grand Hotel Tremezzo, una delle insegne storiche dell’ospitalità italiana di alta gamma.

L’intervento non ha trasformato la villa in un hotel nel senso tradizionale del termine. Al contrario, il progetto ha puntato sulla conservazione dell’identità privata della residenza, limitando il numero degli ospiti e mantenendo intatta la struttura storica.

Le suite sono poche e distribuite negli ambienti originari della dimora. I servizi, pur estremamente contemporanei, rimangono volutamente discreti. È una forma di lusso che privilegia spazio, privacy e autenticità, rinunciando alla spettacolarità contemporanea.

La gestione della famiglia De Santis

Il rilancio della proprietà ha un nome famoso, quello della famiglia De Santis, proprietaria del Grand Hotel Tremezzo e figura centrale nella recente rinascita dell’hospitality di lusso sul Lago di Como.

Il lavoro svolto negli anni ha contribuito a ridefinire l’immagine internazionale della zona, attirando un pubblico interessato non solo al paesaggio, ma anche alla cultura architettonica e al patrimonio storico delle ville lacustri.

Matrimoni celebri e ospiti internazionali a Villa Sola Cabiati

123RF

Negli ultimi anni Villa Sola Cabiati è diventata una delle location più richieste per matrimoni esclusivi e celebrazioni private sul Lago di Como. Il motivo è evidente: pochi luoghi riescono a combinare in modo magistrale storia, dimensione privata e qualità paesaggistica.

La villa è stata scelta da imprenditori internazionali, celebrity e famiglie dell’alta società per eventi riservati, spesso organizzati con arrivi in motoscafo e ricevimenti nei giardini affacciati sul lago.

In più, Villa Sola Cabiati, meno esposta a livello mediatico di altre “cugine” vicine, mantiene anche un profilo più discreto. Ed è proprio questa riservatezza ad aumentare il suo fascino nel circuito luxury contemporaneo.

Non è un caso che Taylor Swift e Travis Kelce l’abbiano scelta per una fuga romantica, o che Nigora Tabayer, fondatrice della griffe di gioielleria Tabayer, abbia organizzato qui le nozze con Justin Chen. Un evento finito sulle pagine di Vogue di cui si è parlato a lungo.

È possibile visitare Villa Sola Cabiati?

La villa non è aperta al pubblico e gli accessi sono legati soprattutto ai soggiorni privati, agli eventi e alle esperienze organizzate dal Grand Hotel Tremezzo. Ma in alcuni periodi dell’anno è possibile che si organizzino visite o aperture speciali.

La proprietà, tuttavia, resta una residenza destinata all’ospitalità esclusiva. Per questo motivo i viaggiatori più curiosi scelgono di ammirarla dal lago, durante escursioni in barca lungo la costa di Tremezzo.

Villa Sola Cabiati, tra lusso e design

Villa Sola Cabiati rappresenta un’idea di lusso italiano colto, poco invasivo e ostentato, legato all’architettura, al paesaggio e alla ricchezza artistica del territorio. Un qualcosa di raro che attira da anni un turismo discreto, più attaccato alla sostanza che alla forma.

Il fascino di questa dimora sta nella coerenza, un incontro felice tra paesaggio, interni e storia della proprietà. Per il mondo del design e dell’interior contemporaneo, la villa è diventata anche un riferimento estetico preciso.

Tra equilibrio cromatico, restauro conservativo, dialogo tra artigianato storico e comfort moderno, la dimora è fonte di ispirazione per designe e architetti. Un modello che fa scuola, al fine di eguagliare lo stesso livello di eleganza e naturalezza.

E non tutti ci riescono, neanche a dirlo.