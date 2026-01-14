Villa La Cassinella sul Lago di Como cambia proprietario: venduta per 90 milioni

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Una villa di straordinaria bellezza sul lago di Como, un sogno che vale ben 90 milioni di euro. Stiamo parlando di Villa La Cassinella, una esclusiva dimora che presto avrà un nuovo proprietario.

Villa La Cassinella venduta per 90 milioni

Villa La Cassinella era stata venduta dalla famiglia Mantegazza nel 2004 per oltre 17 milioni di euro. Ora la dimora sul lago di Como sarebbe stata acquistata da un imprenditore russo che vive a Sant Moritz per più di 90 milioni di euro. L’acquirente è rimasto, almeno per ora, anonimo, l’unica certezza è che è attivo nel settore degli hotel di alta gamma e arriva da una famiglia nobile molto conosciuta nell’Ottocento.

La storia di Villa La Cassinella

Sospesa tra il cielo e le acque cristalline del Lago di Como, Villa La Cassinella è un rifugio di rara eleganza, un luogo dove il lusso discreto e la privacy assoluta si incontrano. Situata a pochi passi dall’iconica Villa del Balbianello, la tenuta si apre su giardini ampi, rigogliosi e curatissimi, che fanno da cornice ad una composizione architettonica impeccabile. La villa principale, raffinata e accogliente, domina la scena, mentre la pool house con cinema e palestra e la delicata Terrace House completano una struttura riservata a pochi fortunati Ogni spazio è studiato nei minimi dettagli per creare un’esperienza in cui estetica e funzionalità si fondono senza soluzione di continuità.

La storia della villa è intrisa di fascino e leggenda. Per anni La Cassinella è stata erroneamente attribuita a Richard Branson, il celebre fondatore del Virgin Group, che ha sempre smentito ogni collegamento con la proprietà. Nonostante ciò la villa ha conquistato l’attenzione del mondo. Forbes l’ha infatti inserita tra le undici ville più belle del pianeta, confermandone lo status di icona internazionale.

Le ville da sogno sul Lago di Como

Il Lago di Como è costellato di ville da sogno, dimore storiche e residenze di lusso che catturano l’immaginazione di chiunque. Tra le più celebri c’è Villa d’Este, a Cernobbio, un capolavoro di eleganza con giardini all’italiana, terrazze panoramiche e interni sontuosi da sempre meta di celebrità e ospiti internazionali. Poco distante troviamo Villa del Balbianello che domina il promontorio di Lenno con la sua struttura elegante e romantica, circondata da giardini terrazzati che si affacciano sul lago. La struttura è celebre anche per essere stata set di film iconici come Star Wars e 007 – Casino Royale.

Un’altra gemma esclusiva è, come raccontato, Villa La Cassinella, un rifugio appartato a pochi passi dalla Balbianello, nota per la sua combinazione di lusso discreto, privacy e servizi di prima classe. Qui, giardini perfettamente curati e architetture armoniose creano un’oasi privata per pochi fortunati ospiti. Villa Melzi, a Bellagio, incanta con i suoi giardini romantici e l’eleganza neoclassica, mentre Villa Serbelloni, sempre a Bellagio, è circondata da parchi lussureggianti e offre una vista spettacolare sul lago, proprio per questo è spesso sede di eventi esclusivi.

Non mancano poi ville come Villa Oleandra, famosa per essere la residenza di George Clooney, elegante e con un fascino intimo. Infine Villa Erba è una splendida dimora liberty a Cernobbio che unisce storia e modernità, spesso utilizzata per eventi di gala e matrimoni da favola.