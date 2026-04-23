Una tenuta straordinaria e una casa che è un concentrato della bellezza della vecchia Hollywood: ecco la sua storia

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Getty Images “Vacanze Romane” compie 70 anni: i mitici look di Audrey Hepburn

La splendida casa californiana di Audrey Hepburn, dove soggiornò negli anni ’50, è stata venduta. Un sogno a occhi aperti per qualsiasi amante del cinema e non solo. Il suo splendore, infatti, non dipende soltanto dal legame profondo con la compianta diva.

Siamo a Brentwood e, per essere precisi, questa dimora non è mai stata dell’attrice. L’aveva affittata ma era a tutti gli effetti il suo rifugio. La vendita ha avuto inizio nell’estate 2025, per la prima volta dopo 34 anni. Un cambio di proprietà che ha richiesto quasi un anno per concretizzarsi.

Chi ha comprato la casa di Audrey Hepburn

Iniziamo col dire che non è stato fornito il nome dell’acquirente della dimora di Los Angeles. Sappiamo però che la richiesta iniziale era di 10,9 milioni di dollari. I proprietari hanno dovuto però abbassare un po’ le pretese, accettando dopo un anno 9,4 milioni. Uno sconto del 14%, che a certi livelli è decisamente vertiginoso, concordato con Jennifer Montague e il Larson Burmester Group di Sotheby’s International Realty.

La tutela della privacy ha impedito ogni dettaglio sui nuovi occupanti, ma ciò non vale per la storia dei proprietari precedenti. Sappiamo infatti che la casa era inizialmente di proprietà di Mildred ed Edwin Knopf. Il cognome potrebbe suggerirvi qualcosa, essendo loro parenti di Alfred Knopf, proprietario della ben nota casa editrice.

Era la loro dimora nei primi anni ’50, ma prima dell’arrivo di Audrey Hepburn. Lei infatti affittò per due volte l’abitazione da Deborah Kerr, attrice britannica che prese possesso del bene insieme a suo marito, Peter Viertel.

Secondo alcuni agenti immobiliari di Sotheby’s International Realty, la diva era lì nella primavera del 1950, proprio nel periodo in cui stava sostenendo i provini per Quo Vadis. Una situazione molto particolare, dal momento che lei era in lizza per il ruolo di Lygia, che poi andò proprio alla Kerr. In seguito, poi, si sistemò qui per preparare i provini per The Children’s Hour nel 1951. In questo caso tutto andò per il meglio, con il ruolo di Karen Wright in tasca.

I dettagli della casa

Chi ha acquistato l’ex casa di Audrey Hepburn non si è però assicurato soltanto la dimora, ovviamente. C’è un’intera tenuta che rientra nel costo milionario, pari a circa 2.900 metri quadrati. Il tutto in una delle strade più ambite di Brentwood, dove il tempo sembra essersi fermato.

Dietro i cancelli, che garantiscono totale privacy, si celano giardini di rose ottimamente curati, che vanno a delineare la proprietà. È inoltre presente anche una veranda coperta, che vanta:

camino;

radiatori a soffitto integrati;

visto sul gran prato antistante.

Che dire, il luogo perfetto per una colazione in stile Hepburn. Nonostante tutto ciò che la circonda, è in realtà proprio la casa ad avere il valore maggiore. Realizzata nel 1939, vanta uno stile georgiano, con ben 567 metri quadrati di superficie calpestabile.

Sono presenti cinque camere da letto, sei bagni (e mezzo) e, in generale, tutto lascia respirare uno stile datato ma mai passato di moda, quello della vecchia Hollywood. Al netto dell’aggiunta di alcuni elementi moderni ormai necessari.

Per capire quanto sia spaziosa, la sola suite padronale al piano superiore è una casa a sé stante. Un appartamento con due bagni in stile spa, cabine armadio enormi e un balcone che garantisce una vista meravigliosa. Non si fa fatica a capire perché la Hepburn abbia scelto di dimorare qui.