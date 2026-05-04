Getty La nuova vita di Jennifer Lopez la porta a Hidden Hills, in una villa da sogno tra Calabasas e la Fernando Valley

C’è chi rompe con l’ex e si regala un nuovo taglio di capelli e chi invece, come Jennifer Lopez, rivoluziona la sua vita. La pop star e attrice, dopo il divorzio da Ben Affleck, che nel 2025 le aveva ceduto la sua quota della villa di Beverly Hills, oggi dice addio al mega complesso edilizio per trasferirsi a Hidden Hills, nella contea di Los Angeles.

Qui, JLo ha appena ultimato i lavori di una tenuta da sogno, ispirata al suo film “Il bacio della donna ragno” e i siti di gossip ci hanno subito ricamato sopra. La nuova proprietà della diva, secondo i giornali mondani, sarebbe un vero e proprio rifugio da single, neanche troppo lontano da Ben. Lei è pronta a una nuova quotidianità nel ridente complesso VIP, tra Calabasas e la San Fernando Valley?

Lui si gode la solitudine a Pacific Palisades, tra Malibù e Santa Monica, a una distanza di circa una quarantina di chilometri. Il che significa poter fare due chiacchiere sui felici tempi andati ogni volta che ce ne fosse bisogno, calcolando giusto una mezz’ora di auto.

Ma, vicinanza a parte, Jennifer sembra che abbia voluto progettare Hidden Hills in modo che fosse davvero un capitolo della sua nuova vita da sola. La villa è infatti a sua immagine e somiglianza, ossia femminile, un pizzico capricciosa, ma anche divertente e ospitale. Di foto ufficiali degli interni ancora non se ne vedono, ma qualche dettaglio sull’attuale Casa Lopez già lo abbiamo.

La nuova Villa di Jennifer Lopez a Hidden Hills

IPA

Il quartiere di Hidden Hills ospita una comunità VIP che include nomi del calibro di Kim Kardashian e sisters, ma anche quello di Madonna. Qui, Lopez ha acquistato una proprietà del valore di 21 milioni di dollari, a cui è stato aggiunto un intero piano, facendole raggiungere una superficie calpestabile di 930 metri quadri.

Da quanto ne sappiamo, la casa è solo una parte della tenuta, che ospita anche stalle per cavalli e un recinto per l’equitazione, una palestra, una SPA e una piscina immersa nel verde. L’estetica, come accennato, si rifà allo stile fresco e lussureggiante del film “Il bacio della donna ragno”, un adattamento del celebre film del 1985.

La proprietà gioca infatti con un tono drammatico e glamour, in pieno stile Hollywoodiano, grazie a luci, texture teatrali e uno stile sofisticato. Non manca all’interno un’area cinema, dove gli ospiti possono distrarsi, magari anche sorseggiando uno dei pregiati vini della cantina.

Ma quello che rende Hidden Hills un vero ritrovo di benessere sono gli spazi esterni, che schermano la residenza da sguardi indiscreti. La villa è infatti immersa in un’oasi verde con alberi dal fusto alto, che non solo danno un look boschivo alla proprietà, ma la tutelano anche dagli occhi del vicinato, garantendo a Jennifer la privacy e la riservatezza che ha sempre cercato.

E siccome Jennifer Lopez cerca anche di mantenere il suo corpo come un tempio, non stupisce che la palestra della tenuta sia moderna e all’avanguardia, o che la piscina rettangolare sia circondata da comode zone prendisole, o ancora, che la scuderia abbia un paddock privato. Per mantenersi in forma, rilassate e abbronzatissime, lo sappiamo, ci vuole il massimo impegno.