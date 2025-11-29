acasadi Jennifer Lopez che svela gli interni extra lusso su Instagram

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Jennifer Lopez ha iniziato una nuova scintillante era da single. Dopo il divorzio da Ben Affleck, la super star ha scelto di dedicarsi a pieno a carriera e famiglia. Il Ringraziamento quest’anno, non poteva dunque che trascorrere in dolce compagnia dei figli. Dove? In una nuova casa, comprata un mese dopo la separazione dall’ex marito. Una lussuosissima villa all’interno della quale, a sbirciare gli interni, JLo se la deve passare benissimo anche da sola.

La nuova incredibile villa di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez vive a Hidden Hills, a Los Angeles, in California. Zona ben protetta nel distretto delle star. Quella acquistata lo scorso inverno dalla cantante è un’immensa villa dal valore di 17,5 milioni di dollari. Cinque camere da letto e otto bagni, un angolo bar, una cucina degna di un ristorante a cinque stelle e persino un home cinema. All’interno della proprietà di 810 metri quadrati anche una dependance, una pool house, una stalla e un maneggio.

L’agente immobiliare che si è occupato della vendita la descriveva come la perfetta combinazione tra “il meglio del fascino del New England” e “la rilassata informalità californiana”. Il venditore citava anche “un rigoglioso giardino privato” e “spettacolari frutteti con numerosi alberi da frutto”.

Nel post con cui JLo ha celebrato il Ringraziamento su Instagram si può notare l’incredibile cucina. In vecchio stile, quasi rustica, ma con dettagli industriali. Le pareti sono di un caldo color guscio d’uovo, ornate da pentolame d’epoca utilizzato come decorazione. La cucina è bianca laccata, con dettagli di metallo in contrasto. I fornelli sono tanti, il forno enorme e al centro si trova una grandissima isola. Una stanza da veri professionisti dell’arte gastronomica.

Lo stile cambia del tutto spostandosi in salotto, seppur resta un’eleganza classica a far da leit motif. Bianche le pareti con boiserie, così come le porte. In terra un caldo parquet, in linea con i mobili in legno: la grande specchiera, la console vintage e il tavolino. Quello del soggiorno sembra un angolino davvero confortevole tra tappetto in pelliccia, grandi divani dai morbidi cuscini e, immancabile, una copertina in tema natalizio.

Nessuno vuole comprare la casa di Ben Affleck

La nuova accogliente villa di Jennifer Lopez si trova a poco meno di un’ora di distanza da quella in cui, fino a meno di un anno fa, la cantante visse assieme all’ex marito Ben Affleck. Un’abitazione piena di ricordi dolceamari che si sta trasformando in un vero problema per gli ex piccioncini. Pare che nessuno, infatti, sia disposto ad acquistarla.

La villa si trova a Bel Air, estesa su oltre 3.500 metri quadrati, con dodici camere da letto, il doppio dei bagni, un garage con posto per 12 automobili, palestra, impianti sportivi al coperto, attico dedicato agli ospiti e casetta per il custode. Uno splendore cui, però, nessuno sembra essere interessato.

La proprietà fu messa sul mercato nel luglio 2024, a un prezzo di 68 milioni di dollari. Oggi, il suo prezzo è sceso di ben 16 milioni, e si parte da 52 milioni di dollari. Molti in meno di quelli che JLo e Ben spesero per acquisto e ristrutturazione. E se l’affare è così evidente, perché nessuno se la prende? Si dice che sia a causa della nuova “tassa sulle ville” imposta dal comune di Los Angeles. Forse è per via di un gusto un pelino pacchiano o, chissà, magari – considerato quanto in fretta si bruciò lì dentro l’amore dei Bennifer – forse nessuna coppia è pronta a rischiare.