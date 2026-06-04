Jennifer Lopez stupisce ancora: paillettes e rosa shocking in Inghilterra per “Office Romance”

Saper mescolare rigore e stravaganza è un'arte, e Jennifer Lopez sa farlo benissimo: tutto sul suo look scenografico alla première londinese di "Office Romance", e sulla chimica palpabile con Brett Goldstein

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Con Office Romance, l’attesissima rom-com di Netflix in arrivo sulla piattaforma il prossimo 5 giugno, Jennifer Lopez torna nel suo habitat naturale, quello in cui d’altronde l’abbiamo conosciuta, attorno agli anni Duemila: sarà proprio lei l’eroina romantica di questa nuova storia dalle tinte rosa, una moderna, non solo emancipata ma a capo di un’intera azienda, e inaspettatamente alle prese con il grande amore. Un clamoroso “throwback to the 2000s”, insomma, che va celebrato nella giusta maniera. Ebbene, è esattamente ciò che sta accadendo con il press tour del film.

Dopo aver lasciato ogni presente a bocca aperta strizzata in un bouquet dal sapore contemporaneo a New York, la nostra protagonista è tornata a catalizzare i riflettori internazionali trasformando la première londinese nell’ennesima passerella d’Alta Moda. Come? Scegliendo per l’occasione un sontuosissimo abito in perfetto equilibrio tra audacia e romanticismo teatrale, dove la cupa luce delle paillettes nere incontra il rosa shocking e si accende.

J.Lo a Londra tra paillettes e color block: il look che non ci aspettavamo da lei, ma che ci ha comunque conquistato

Diciamocelo: saper mescolare rigore e stravaganza è un’arte, e Jennifer Lopez ha più volte dato prova di padroneggiarla alla grande. A confermarcelo ancora è stata la sua ultima apparizione in Inghilterra. Precisamente sul red carpet della première londinese di Office Romance, la popstar ha camminato con l’andatura di una vera diva tra i flash dei fotografi sfoggiando un look costruito interamente sui paradossi: da un lato la precisione geometrica di un bustier nero tempestato di paillettes, dall’altro la fluidità scultorea di una scenografica gonna in raso rosa acceso.

Parliamo di una creazione esclusiva firmata Richard Quinn, tratta dalla collezione Autunno/Inverno 2026 dello stilista britannico, che colpisce immediatamente per il suo forte impatto visivo, giocato su di un netto e sapiente contrasto di consistenze, volumi e cromie.

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Mentre la parte superiore del capo si presenta come un corpetto nero strutturato, a collo alto e maniche lunghe, interamente cosparso di paillettes e cristalli luminosi a catturare la luce, la sua linea aderente viene improvvisamente spezzata da una spettacolare porzione in raso di seta fucsia, introdotta da un fiocco gioiello e con ampi volumi drappeggiati a donare movimento alla figura, celebrando quel linguaggio teatrale e romantico che rende riconoscibile la maison.

A completare l’ensemble erano poi una clutch nera, dal design pulito ed essenziale, degli orecchini statement ed una coda alta e tirata, ordinatissima, a lasciare l’intera scena alla mise, abbinata a sua volta ad un trucco intenso, dai toni caldi e luminosi, sugli occhi.

Jennifer Lopez e Brett Goldstein, una chimica esplosiva (anche oltre il set)

Tra Jennifer Lopez e Brett Goldstein in Office Romance scatta una chimica — proibita, visto che lui è un dipendente e lei la temibile figura a capo della celebre compagnia aerea — che rapidamente diventa difficile da nascondere. Ma non è tutto qui: stando a quanto si vocifera da mesi, tra i due attori vi sarebbe un’intesa particolare anche al di fuori dal set. Una tanto evidente da non poter essere ignorata. Lo abbiamo visto anche durante la prima londinese della commedia, tra sguardi complici e sorrisi a trentadue denti.

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Che J.Lo abbia finalmente ritrovato l’amore dopo il matrimonio fallito con Ben Affleck? La smentita, purtroppo, sarebbe arrivata qualche giorno fa durante un’intervista, quando la star del pop, incalzata, ha chiuso il discorso negando la frequentazione. Ci ha convinti? Ovviamente no e, complice il film in arrivo, ci è ancora permesso sognare.