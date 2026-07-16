Jennifer Lopez, look mediterraneo a Taormina: Maioliche e addominali in vista

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez a Taormina

Da regina del pop a regina del glamour mediterraneo: in fondo chi l’ha detto che per fare la storia della moda servano chilometri di strascico e tappeti rossi? A volte basta un pomeriggio di sole, il profumo degli agrumi e un look capace di rubare la scena persino ai monumenti storici. Nella suggestiva cornice di Taormina, durante una piccola pausa dall’Alta Moda, Jennifer Lopez ha confermato il suo status di icona di stile senza eguali legando il suo nome alla bellezza più autentica del Bel Paese.

Jennifer Lopez ​regina del glamour mediterraneo, con il look Maiolica conquista​ e rende omaggio a Taormina

È successo un’altra volta: la Sicilia ha stregato una delle dive più amate del pianeta, e viceversa. Dopo aver illuminato l’isola grazie a quell’iconico look total gold, Jennifer Lopez ha deciso di renderle nuovamente omaggio trasformando la sua presenza agli esclusivi eventi d’haute couture firmati Dolce&Gabbana in un trionfo di fascino, cultura e irresistibile carisma.

Sotto il sole della Perla dello Ionio, perfettamente calata nei panni griffatissimi — di una nobildonna d’altri tempi, la cantante ha reinterpretato in chiave decisamente contemporanea l’immortale stampa della Maiolica.

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Ebbene sì, il momento più alto di questa vacanza di lavoro e stile si è consumato tra le suggestive vie del centro storico di Taormina, ben lontano, almeno per qualche ora, dai riflettori accecanti dei gala serali e dalle monumentali sfilate. Proprio lì J.Lo si è concessa una lunga passeggiata, attirando immediatamente gli sguardi ammirati dei residenti e insieme dei tantissimi turisti: a catalizzare l’attenzione è stato anche e soprattutto il suo look, studiato nei minimi dettagli, ad unire la freschezza necessaria per affrontare le temperature bollenti a un rigore sartoriale d’eccezione.

Il pezzo forte dell’ensemble? Un raffinato crop top dall’elegante scollo incrociato, decorato con il pattern distintivo del brand, per l’occasione declinato nelle calde e vibranti sfumature dell’arancione. Un esplicito richiamo cromatico, questo, ai frutteti siciliani e alla luce unica dei tramonti della loro terra.

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Come si vede, la stessa fantasia brillava poi sugli slim pants a fondo bianco dal taglio pulito, aderenti e sagomati fino alla caviglia. Anche gli accessori rispecchiavano la medesima filosofia del lusso ragionato: a completare l’opera c’era una deliziosa borsetta bianca a mano, precisamente la Marlene della maison, degli occhiali da sole cat eye e, con un tocco di geniale pragmatismo, un paio di infradito rasoterra, ideali per muoversi con disinvoltura — e assoluto comfort — sulle storiche e talvolta insidiose pavimentazioni in pietra del centro.

Da musa a musa: quello di J.Lo non è un semplice completo griffato

Questo outfit da giorno rappresenta la perfetta sintesi dello stile contemporaneo, in cui l’alta sartoria non rimane confinata all’interno di un atelier ma scende in strada per dialogare con l’ambiente circostante: perché Jennifer Lopez non si è limitata a indossare un completo firmato, ma ha saputo interpretare la profonda essenza del territorio, omaggiando la Sicilia attraverso i suoi simboli visivi più potenti e celebrando così l’universo creativo dei due stilisti che di questa terra hanno fatto la propria musa.