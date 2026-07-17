Jennifer Lopez canta “Il cielo in una stanza” e brilla come il sole di Taormina

Ci aveva già incantato con i suoi look, ma Jennifer Lopez ha voluto strafare: canta sulle note de Il cielo in una stanza, sfoggiando un abito che brilla come l'isola che l'ha ospitata

IPA Jennifer Lopez

Taormina si è trasformata nella capitale mondiale del glamour per l’esclusivo evento Alta Moda firmato Dolce&Gabbana e, tra gli ospiti più prestigiosi, si è distinta Jennifer Lopez. La popstar si è presa la scena in più occasioni, da vera regina, in ultimo durante l’esclusivo party conclusivo dell’evento, nel corso del quale ha incantato i presenti sulle note de Il cielo in una stanza, indossando una creazione dei due stilisti. J.Lo brilla come il sole della splendida perla siciliana.

J.Lo omaggia l’Italia sulle note de Il cielo in una stanza

Tra un successo e l’altro, il momento più emozionante dell’evento è arrivato quando Jennifer Lopez ha deciso di rendere omaggio all’Italia che l’ha ospitata in questi giorni, con una performance che nessuno si aspettava e che ha toccato il cuore dei presenti. La popstar ha intonato in perfetto italiano Il cielo in una stanza, capolavoro senza tempo scritto da Gino Paoli e consegnato alla storia dall’inimitabile voce di Mina, che l’avevamo già vista canticchiare nel 2023 in una delle celebri campagni pubblicitarie firmate D&G, ambientata in Costiera Amalfitana.

Se la sua esibizione è bastata ad catturare l’attenzione di tutti, non è stato da meno il suo look, disegnato ovviamente da Dolce&Gabbana. Un modello dal colore caldo e avvolgente, che evoca la luce unica dei tramonti siciliani e l’essenza stessa dei rigogliosi frutteti di agrumi dell’isola, elementi centrali nella nuova collezione Alta Moda degli stilisti. A impreziosire ulteriormente il look, un lungo e sontuoso mantello dello stesso colore dell’abito, decorato con inserti e gioielli in oro.

Una serata indimenticabile per i presenti star ha poi fatto scatenare il pubblico alternando i suoi successi più famosi, tra cui Ain’t Your Mama e Save Me Tonight, concludendo la performance con un caloroso e appassionato “Ti amo, Italia!”, rivolto a Domenico Dolce e Stefano Gabbana.

I look a Taormina sono pura magia

Il soggiorno siciliano della diva è stato una vera e propria sfilata di stile a cielo aperto. Nell’ultimo carosello di foto pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram, la popstar ha mostrato i diversi look scelti per la serata ma nei giorni scorsi ha anche condiviso quelli indossati per la sfilata principale e quelli da giorno, curati dalle sapienti mani degli stylist Rob Zangardi e Mariel Haenn.

Per la sfilata tenutasi nella suggestiva cornice di Radicepura, J.Lo ha incantato il front row indossando un sontuoso abito a colonna interamente ricamato a mano d’oro e tempestato di pietre preziose tra rubini, smeraldi e zaffiri, completato da una cappa dorata e da una acconciatura a treccia a corona, arricchita anch’essa da gemme preziose.

Ma è nei momenti di relax o durante le passeggiate che la cantante ha svelato la sua anima più romantica e mediterranea. Tra gli scatti social condivisi spicca un delizioso mini-abito bianco con ricami floreali in pizzo traforati al laser e scollatura profonda dal sapore rétro, arricchito da un foulard coordinato annodato sotto il mento in perfetto stile diva degli anni Sessanta, occhiali da sole scuri a gatto e graziose scarpe a pois.

Per passeggiare tra i vicoli storici, invece, J.Lo ha poi optato per un completo a due pezzi decorato con stampa a maiolica arancione della maison, composto da una pantaloni capri e da un crop top incrociato.