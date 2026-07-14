Kim Kardashian e Lewis Hamilton, prove di famiglia per la coppia: la vacanza al lago con i figli

Dalle piste di Formula 1 alle giornate in famiglia, la storia tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton sembra procedere a gonfie vele. La loro complicità è ormai difficile da nascondere

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kim Kardashian e Lewis Hamilton

Per capire quanto una relazione sia diventata importante, spesso basta osservare chi viene accolto nella dimensione più privata della vita di una persona. Kim Kardashian, questa volta, ha deciso di mostrare Lewis Hamilton accanto alle persone che contano di più per lei, condividendo sui social alcuni momenti di una vacanza trascorsa insieme ai figli North, Saint, Chicago e Psalm.

L’atmosfera del primo selfie “di famiglia” è decisamente intima e quotidiana: una casa sul lago, attività all’aria aperta, piccoli momenti di svago e giornate lontane dagli impegni pubblici. Ed è proprio questa semplicità ad aver attirato l’attenzione. Negli scatti, infatti, Hamilton non dà affatto l’impressione di essere una presenza occasionale, ma sembra inserirsi con naturalezza nella vita familiare dell’imprenditrice.

Kim Kardashian, le prime foto con i figli e Lewis Hamilton

Tra le immagini pubblicate dalla fondatrice di SKIMS ce n’è una che ha fatto rapidamente il giro del web. Kim Kardashian è insieme al pilota britannico e alla figlia Chicago, di 8 anni, tutti stretti nella stessa inquadratura. Il selfie ha un tono giocoso e domestico, molto diverso dalle fotografie con cui le star sono solite comunicare una nuova storia d’amore.

Nel resto del carosello compaiono anche gli altri figli dell’imprenditrice, avuti durante il matrimonio con Kanye West. Il gruppo si divide tra attività all’aria aperta, corse su piccoli veicoli e momenti di relax e Lewis Hamilton sembra divertirsi insieme ai bambini e, almeno dalle immagini, non mostra alcun imbarazzo davanti a una situazione così intima e familiare.

Per Kim, sempre molto attenta a separare la vita sentimentale dal ruolo di madre, si tratta di un’apertura significativa. Portare il nuovo compagno all’interno di una vacanza estiva con i figli è infatti un passaggio ben diverso da un’apparizione pubblica tra gli spalti o da una fotografia di coppia. È il segnale che la relazione potrebbe aver superato la fase iniziale per addentrarsi in quella del consolidamento.

Sempre più affiatati

Il legame tra i due sarebbe nato nei primi mesi del 2026, anche se Kim Kardashian e Lewis Hamilton si conoscevano già da anni. Entrambi infatti frequentano da tempo gli stessi ambienti, quelli della moda e dello sport, oltre che dei grandi appuntamenti internazionali. E proprio questa familiarità avrebbe reso il loro avvicinamento più semplice.

Dopo i primi incontri lontani dai riflettori, la coppia ha cominciato a lasciarsi vedere dai fan con maggiore libertà. Prima alcune apparizioni pubbliche insieme, poi i contenuti pubblicati online e sui social e infine la presenza di Kim nel mondo professionale del campione, con la visita al paddock di Monte Carlo.

Chi li conosce da vicino descrive il loro rapporto come sereno e privo di complicazioni: Hamilton sarebbe molto presente e la maggiore delle Kardashian apparirebbe più tranquilla rispetto al passato. Nessun grande annuncio, per ora, ma piccoli passi compiuti alla luce del sole e una famiglia che si costruisce piano piano.

La vacanza con i figli sembra essere il momento più importante finora. Tra i due non ci sono soltanto sorrisi da copertina: il pilota è entrato nella parte più delicata e intima della vita dell’imprenditrice e le nuove foto lasciano pensare che sia destinato a restarci.