Kim Kardashian e Lewis Hamilton coppia a sorpresa. La fuga romantica da 140 mila euro

Kim Kardashian e Lewis Hamilton protagonisti di una fuga romantica in un hotel di lusso, tra massaggi di coppia, cena privata e massima riservatezza

A volte l’amicizia nasconde emozioni più profonde. E a dieci anni dal primo incontro potrebbe essere scoppiata la scintilla tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton. Stando a quanto sussurrano nel Regno Unito, i due si sarebbero concessi un weekend romantico. Un modo, anche costoso, per esplorare di più questo rapporto, pronto a prendere una direzione tutta nuova.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme

Secondo il Sun, la 45enne Kim Kardashian starebbe frequentando il pilota britannico di Formula Uno Lewis Hamilton (41), che conosce da oltre un decennio. Un anno fa Hamilton ha frequentato per qualche mese Sofia Vergara mentre Kim non ha avuto più relazioni serie dopo la rottura con Pete Davidson, finita nel 2022.

La nuova coppia si sarebbe goduta un lussuoso weekend nell’esclusivo hotel Estelle Manor, un luogo idilliaco nelle Cotswolds, dove hanno condiviso una cena intima e un massaggio di coppia.

“Tutto sembrava molto romantico. Kim e Lewis hanno sfruttato appieno tutte le opportunità disponibili”, ha raccontato un testimone. “Lei aveva due guardie del corpo e Lewis una, ma hanno mantenuto un basso profilo”.

Kim Kardashian avrebbe raggiunto il Regno Unito a bordo del suo jet privato, con un bagaglio composto da otto valigie. Tra queste figurerebbe anche una borsa Birkin dal valore stimato di circa 80mila euro. Lewis Hamilton, invece, sarebbe arrivato in elicottero.

Secondo le stime del tabloid che ha diffuso la notizia, tra voli privati, trasferimenti e pernottamenti in una struttura di lusso, il costo complessivo del fine settimana si aggirerebbe intorno ai 140 mila euro. Una spesa elevata, letta come il prezzo della riservatezza per quella che, se confermata, potrebbe essere una delle relazioni più chiacchierate dell’anno.

La fuga si sarebbe conclusa domenica mattina, quando hanno lasciato il locale intorno alle 11. Il pilota della Ferrari sarebbe uscito dal cancello principale, mentre Kim avrebbe optato per un’uscita laterale per non essere notata, anche se sarebbe stata tradita dalle valigie che trasportava, ciascuna con il suo nome. Più tardi, sarebbe stata avvistata sorridente mentre faceva shopping da Selfridges, nel centro di Londra.

Il rapporto tra Kim Kardashian e Hamilton

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si conoscono da anni. Il primo contatto è avvenuto nel 2014, nel circuito delle celebrity internazionali. All’epoca erano legati ad altre persone: Kim era sposata con Kanye West mentre Hamilton era innamorato di Nicole Scherzinger delle Pussycat Dolls. L’anno successivo Kanye ha persino invitato il pilota a festeggiare la Pasqua con la sua famiglia.

Dopo il divorzio tra Kim Kardashian e Kanye West nel 2022, i legami non si sono spezzati, ma si sono trasformati. Kim e Lewis hanno continuato a frequentarsi in un clima di amicizia discreta, favorita anche da una rete di relazioni familiari: Hamilton è amico di Kendall Jenner, mentre Kris Jenner, madre delle Kardashian, è stata avvistata più volte sugli spalti del Gran Premio di Monaco a tifare per il pilota.

Le loro apparizioni insieme non sono mancate negli anni. Nel 2021 sono stati fotografati fianco a fianco ai Wall Street Journal Innovation Awards, in un contesto che celebrava talento, visione e successo.

L’ultima volta prima dei rumors più recenti era stato ad Aspen, dopo la festa di Capodanno organizzata da Kate Hudson. Ora il nuovo capitolo: l’uscita riservata nel Regno Unito, raccontata come un weekend lontano da occhi indiscreti.

Un dettaglio che, per molti, segna il passaggio definitivo dall’amicizia a qualcosa di diverso. Perché certe storie, anche nel mondo iper-esposto delle celebrità, hanno bisogno di tempo. E quando sbocciano, lo fanno sempre lontano dai riflettori.