Sofia Vergara e Lewis Hamilton, è già finita: “Lui l’ha abbandonata”

Fonte: IPA Sofia Vergara e Lewis Hamilton

È già finita tra Sofia Vergara e Lewis Hamilton: la storia tra la diva di Modern Family e il pilota di Formula 1 non sarebbe mai decollata. Secondo i tabloid inglesi, dopo che i due erano stati paparazzati insieme a New York, la scintilla non sarebbe mai scoccata. Pare che il flirt non avrebbe mai preso il via per volere di Hamilton, mentre lei lo vedeva già come il “fidanzato perfetto”.

Sofia Vergara e Lewis Hamilton, la storia non è mai decollata

Solo qualche settimana fa Sofia Vergara e Lewis Hamilton erano stati avvistati insieme a New York. L’attrice e il pilota Ferrari erano stati beccati durante un pranzo romantico nella Grande Mela, e a TMZ un testimone aveva raccontato: “Erano seduti l’uno accanto all’altra e lei era così coinvolta nella conversazione che non ha quasi toccato il cibo nel piatto”.

Sorrisi complici e sguardi d’intesa: tutti gli indizi sembravano portare verso un’unica direzione, ovvero lo sbocciare di un nuovo amore. Eppure pare che non sia andata esattamente così: secondo i tabloid inglesi infatti la storia tra i due non sarebbe mai decollata, pare per volere del pilota di Formula 1.

La frequentazione tra i due sarebbe durata molto poco: secondo il Daily Mail l’attrice sarebbe stata desiderosa di portare avanti la relazione, tanto da definirlo già solo dopo qualche incontro come “il fidanzato perfetto”. Della stessa idea non sarebbe invece stato Hamilton: l’interesse del pilota sarebbe andato via scemando, lasciando Vergara “con un senso di abbandono“.

Secondo degli insider tra Sofia Vergara e Lewis Hamilton ci sarebbe una “relazione occasionale”. “La comunicazione è unilaterale”, si legge sul tabloid. “È lei che rimane in contatto, sperando di ottenere di più, ma riceve poco in cambio“.

Sofia Vergara, la vita dopo il divorzio

Nel luglio del 2023 Sofia Vergara e Joe Manganiello comunicavano al mondo la fine del loro matrimonio dopo 7 anni d’amore: 2Il matrimonio si è interrotto perché mio marito era più giovane. Lui voleva avere dei figli, mentre io non volevo diventare una mamma anziana. Penso che non sarebbe giusto per il bambino. Ho avuto un figlio a 19 anni che adesso ne ha 32: sono pronta per diventare nonna, non madre” aveva spiegato in un’intervista la diva di Modern Family.

Dopo il divorzio l’attrice era stata legata per qualche tempo al chirurgo Justin Saliman, ma anche quella relazione si era presto conclusa, tanto che da ottobre Sofia Vergara si professava single.

Lewis Hamilton, le relazioni con le donne più belle

Non sembra invece pronto a impegnarsi Lewis Hamilton, la cui vita sentimentale è finita più volte sulle pagine di cronaca rosa. Sebbene il pilota abbia sempre voluto mantenere un certo riserbo sulle sue relazioni, nel tempo ha collezionato diverse copertine. Di certo la sua storia d’amore più lunga e nota è quella con la cantante Nicole Scherzinger, leader delle Pussycat Dolls, a cui è stato legato per ben sette anni.

Per due anni il pilota si è invece accompagnato a Nicki Minaj e Winnie Harlow, e si è parlato spesso di flirt con alcune delle donne più belle del mondo dello spettacolo: da Gigi Hadid a Kendall Jenner, passando per Rihanna e Nicki Minaj.