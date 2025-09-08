Douglas Chabbott, chi è il nuovo fidanzato di Sofia Vergara

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Non sembrano esserci più dubbi: Sofia Vergara non è più single. L’attrice colombiana, reduce dal divorzio con Joe Manganiello, continua a mostrarsi in pubblico con Douglas Chabbott: i due, che hanno trascorso anche le vacanze insieme, si sono concessi una serata musicale a Los Angeles assistendo ad un live degli Oasis. Ma chi è il 39enne che ha rubato il cuore della splendida diva?

Chi è Douglas Chabbott, il nuovo amore di Sofia Vergara

Da quando ha detto addio a Joe Manganiello, Sofia Vergara è stata al centro di numerosi pettegolezzi: nei mesi passati si è parlato di flirt con Tom Brady e Lewis Hamilton, ma le indiscrezioni si sono rivelate infondate. Non sembrano esserci dubbi, invece, sulla sua relazione con Douglas Chabbott: l’attrice 53enne appare da diversi mesi in compagnia dell’uomo, e con lui ha preso parte ad un concerto degli Oasis a Los Angeles, come testimonia un filmato da lei pubblicato sui social. Nell’ironico video, i due cantano a squarciagola Champagne Supernova, una delle hit più celebri dei fratelli Gallagher.

Imprenditore 39enne, Chabbott opera nel settore del lusso e della moda, e vanta molte amicizie nel mondo dello spettacolo: tra le sue conoscenze celebri ci sono anche Orlando Bloom, Derek Hough e Dakota Johnson. L’uomo, che attualmente risiederebbe a New York, è laureato al Babson College e si è formato nel settore del business.

Douglas e Sofia si frequenterebbero almeno dalla scorsa primavera: erano insieme quando lei ha festeggiato il suo 53º compleanno a luglio in Sardegna. Solo un giorno prima della festa, Vergara aveva condiviso sui social un dolce messaggio ricevuto dal presunto fidanzato, accendendo la curiosità dei suoi follower. I primi avvistamenti, ad ogni modo, risalgono allo scorso Festival del Cinema di Cannes: i due si sono successivamente mostrati insieme anche a Roma e al Grand Prix di Monaco.

La nuova vita di Sofia Vergara

Sofia Vergara è ufficialmente single dal 2023, anno in cui ha annunciato il divorzio da Joe Manganiello. Da allora, ha avuto una relazione con il medico Justin Saliman. L’indimenticabile protagonista di Modern Family ha parlato in più occasioni della sua nuova vita, non nascondendo timori e preoccupazioni: “Sono single da un anno e mezzo e mi sono un po’ spaventata dopo il divorzio. Ho pensato: ‘Ho 52 anni, cosa succederà? Dove troverò qualcuno?‘”, aveva spiegato al magazine People.

Vergara aveva anche raccontato di non essere particolarmente esigente: “Voglio dire, è già difficile per una donna sulla cinquantina trovare qualcuno. Non sarò certo io a dire: ‘Oh, deve essere solo un dottore. Oh, deve essere solo un astronauta’. No, non sono così pretenziosa”. Le qualità che non possono assolutamente mancare? “Cose di base. Vorrei qualcuno che mi ami. E che sia alto, affascinante. Voglio qualcuno che abbia tanto denaro quanto me o di più, perché altrimenti è un incubo. Finiscono per risentirsi”, aveva concluso.

Le sue preghiere, a quando pare, sarebbero state esaudite: Douglas Chabbott sembra rispondere a tutti i requisiti, e il sorriso raggiante dell’attrice negli scatti che la ritraggono ne è la prova concreta.