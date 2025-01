Sofia Vergara e Lewis Hamilton a pranzo insieme: è nato un amore?

Sofia Vergara e Lewis Hamilton avrebbero un flirt: i due sono stati immortalati in teneri atteggiamenti a New York

Fonte: IPA Sofia Vergara e Lewis Hamilton

Nuovo amore per Sofia Vergara. Dopo il divorzio dal collega Joe Manganiello, l’interprete di Modern Family avrebbe ritrovato il sorriso grazie al pilota di Formula 1 Lewis Hamilton. I due si sono concessi un romantico appuntamento a New York, mostrando una complicità molto più amichevole.

Sofia Vergara e Lewis Hamilton sono una coppia?

Il 2025 sembra aver già trovato la sua prima coppia da copertina. E che coppia! Si tratta infatti di Sofia Vergara e Lewis Hamilton, avvistati insieme a New York nelle scorse ore. A riportare la notizia è stato il tabloid TMZ, che spiega come l’attrice e il pilota di Formula Uno abbiano pubblicamente flirtato durante un appuntamento a pranzo nella Grande Mela: “Erano seduti l’uno accanto all’altra e lei era così coinvolta nella conversazione che non ha quasi toccato il cibo nel piatto” ha fatto sapere un testimone al magazine.

Usciti dal ristorante, i due si sarebbero trattenuti ancora per qualche minuto, tra sorrisi e sguardi complici che non sembrerebbero lasciare spazio a dubbi. Insomma, in attesa del suo debutto nella scuderia Ferrari, previsto per la fine del mese, Hamilton sembra aver iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi. Almeno fuori dalla pista.

Sofia Vergara, la sua vita da single

Fino allo scorso ottobre, l’attrice 52enne Sofia Vergara si professava single, augurandosi di trovare un nuovo amore dopo la fine della frequentazione con il chirurgo Justin Saliman. L’interprete di Modern Family aveva invece detto addio nel 2023 a Joe Manganiello dopo sette anni di matrimonio: “Il matrimonio si è interrotto perché mio marito era più giovane. Lui voleva avere dei figli, mentre io non volevo diventare una mamma anziana. Penso che non sarebbe giusto per il bambino. Ho avuto un figlio a 19 anni che adesso ne ha 32: sono pronta per diventare nonna, non madre” aveva spiegato in un’intervista la diva di origini colombiane.

Solo qualche settimana fa, sul red carpet dei Golden Globes, Sofia aveva dichiarato in modo non troppo scaramantico di sperare in un 2025 di “amore, soldi e fortuna”. Preghiere che, per il momento, sembrano essere state ascoltate.

Lewis Hamilton, tutti gli amori del pilota Ferrari

Lewis Hamilton è noto a tutti gli appassionati di sport per essere stato ben sette volte campione del mondo di Formula Uno. Dopo aver militato nelle scuderie di McLaren e Mercedes, il 40enne è pronto ad iniziare un nuovo capitolo a bordo di una Ferrari: il suo debutto in pista con la Rossa è previsto per la fine del mese, e i fan sono già pronti ad accoglierlo in grande stile. Anche lontano dalle piste, tuttavia, Lewis ha fatto decisamente parlare di sè: l’atleta ha frequentato diverse donne famose, conquistando non poche copertine dei tabloid.

La sua relazione più lunga è quella con la cantante Nicole Scherzinger, leader delle Pussycat Dolls, a cui è stato legato per sette anni. Per due anni Hamilton si è invece accompagnato a Nicki Minaj e Winnie Harlow. Si è infine parlato di presunti flirt anche con la cantante Rita Ora e con le modelle Kendall Jenner e Barbara Palvin.