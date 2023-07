Sofia Vergara e Joe Manganiello si sono lasciati dopo 7 anni di matrimonio

Fonte: IPA/Getty Images Amori finiti e divorzi vip: le coppie scoppiate nel 2023

Non sono riusciti a sopravvivere alla crisi del settimo anno nemmeno loro. Sofia Vergara e Joe Manganiello, tra le coppie più belle e invidiate di Hollywood, hanno annunciato il divorzio attraverso un comunicato stampa congiunto. I due si erano sposati nel 2015 in Florida facendo sognare il mondo a suon di scatti ironici e romantiche dediche sui social. La decisione sarebbe sopraggiunta di comune accordo a causa di divergenze caratteriali.

L’addio di Sofia e Joe

“Abbiamo preso la difficile decisione di divorziare. Come due persone adulte che si amano e rispettano molto, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento mentre navighiamo verso una nuova fase delle nostre vite”: con queste parole, Sofia Vergara e Joe Manganiello hanno annunciato il divorzio dopo 7 anni di matrimonio. Nessun accenno ai motivi che avrebbero portato la coppia a separarsi ma, secondo i tabloid americani, si tratterebbe di divergenze caratteriali che avrebbero preso il sopravvento sui sentimenti e la passione che univano da anni i due attori.

La coppia avrebbe maturato la decisione diversi mesi fa, ma si sarebbe decisa a venire allo scoperto solo nelle ultime ore: “Sofia e Joe si sono allontanati da un po’ di tempo e si stanno prendendo una certa distanza l’una dall’altro per contemplare il loro futuro” ha fatto sapere una fonte vicina ai divi al magazine Page Six. Nessun tradimento all’orizzonte quindi, ma una scelta matura e consapevole senza astio.

Una separazione annunciata

D’altro canto, anche i fan avevano notato tra le due star un insolito allontanamento sui social, che era suonato come un vero e proprio campanello d’allarme. Sofia Vergara si trova infatti in Italia da alcune settimane, e in molti hanno notato l’assenza della fede nuziale al dito negli scatti pubblicati sui social.

Fonte: IPA

Proprio nel Belpaese, precisamente sulle spiagge della Costiera amalfitana, la diva 51enne ha trascorso il compleanno senza Joe al suo fianco. Gli auguri di Manganiello per l’occasione, che pure non sono tardati ad arrivare su Instagram, sono apparsi ai fan decisamente ‘freddini’ rispetto alle dediche che i due si erano scambiati in passato: “Felice compleanno Sofia” si è limitato a scrivere la star di ‘True Blood”, lasciando presagire una crisi in corso.

La coppia più sexy di Hollywood

I primi avvistamenti della coppia risalgono alla primavera del 2014. All’epoca Sofia Vergara era tra le attrici più pagate della tv grazie alla serie “Modern Family”, mentre Joe Manganiello figurava tra protagonisti di ‘’Magic Mike’’. Dopo soli sei mesi di fidanzamento, lui chiese la mano della sua bella, e i due convolarono a nozze nel 2015 a Palm Springs, con una cerimonia sfarzosa debitamente documentata sui social. Da allora, e fino all’annuncio della separazione, i due divi si erano spesso mostrati in pubblico ed avevano affidato a stampa e social parole ricche di stima ed affetto reciproco.

Fonte: Getty Images

Prima dell’attore di ‘True Blood’, l’attrice colombiana era stata sposata con Joe Gonzalez dal 1991 al 1993, e con lui aveva avuto il figlio Manolo Gonzalez Vergara, che oggi ha 31 anni. Successivamente era stata legata al businessman Nick Loeb. Joe Manganiello, invece, non si era mai sposato, ma aveva avuto delle relazioni con Audra Marie , dal 2010 al 2011, e Bridget Peters , tra il 2013 e il 2014