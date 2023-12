Tom Cruise, chi è la nuova fidanzata Elsina Khayrova

Fonte: IPA/GettyImages Tom Cruise e Elsina Khayrova

Sembrava totalmente concentrato sugli impegni lavorativi, e invece anche Tom Cruise è riuscito a far spazio ad un nuovo amore nella sua vita. L’indimenticabile interprete di ‘Top Gun’ è stato infatti avvistato in compagnia di Elsina Khayrova, una socialite di origini russe di ben 25 anni più giovane. Ma chi è la donna che, secondo la stampa inglese, sarebbe riuscita a far capitolare uno degli inossidabili scapoli d’oro di Hollywood?

Un nuovo amore per Tom Cruise

Fine anno scoppiettante per Tom Cruise: il 61enne attore statunitense sarebbe stato infatti avvistato in teneri atteggiamenti con una misteriosa donna a Londra. A lanciare l’indiscrezione è il Daily Mail, a cui alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto Cruise insieme alla socialite russa Elsina Khayrova durante un party a Grosvenor Square: “Erano inseparabili, chiaramente una coppia. Lui sembrava infatuato di lei” ha rivelato l’insider. I due sarebbero arrivati all’evento intorno alle 9, e avrebbero trascorso gran parte della serata in pista, prima di andar via alle prime luci del mattino.

“Tom Cruise era molto socievole. Continuavano a chiedergli foto, ma lui gentilmente delinava. Ad un certo punto è stato lo stesso dj ad annunciare che Mr Cruise non voleva scattare foto con i fan” ha spiegato un’altra fonte, aggiungendo che l’attore ha passato gran parte della serata danzando con Ms Khayrova. Insomma, Tom ed Elsina sarebbero una coppia a tutti gli effetti secondo i racconti dei testimoni londinesi, ma i diretti interessati, per il momento, tacciono.

Chi è Elsina Khayrova, la nuova fiamma dell’attore

Il nome di Elsina Khayrova non è del tutto nuovo alla cronaca mondana londinese. Ex modella figlia di un parlamentare putiniano, la 36enne è cittadina britannica, ed ha alle spalle un matrimonio con l’oligarca russo Dmitry Tsetkov, con cui condivide diverse residenze di lusso, proprietà a Dubai e Cipro, gioielli e collezioni d’arte del valore di milioni di sterline.

Fonte: GettyImages

Il divorzio tra i due, la scorsa estate, non è stato tutto rose e fiori: Khayrova, all’epoca dei fatti, fu infatti accusata di aver occultato diverse risorse al marito, inclusa una collezione di borse da 1 milione di sterline.

La vita sentimentale di Tom Cruise

Il nome di Cruise, invece, non figurava sui rotocalchi di cronaca rosa da diversi anni: l’ultima relazione nota dell’attore è quella con la sua terza moglie, Katie Holmes, dalla quale ha tuttavia divorziato ormai 15 anni fa. Recentemente si è parlato di un flirt con la sua co-protagonista di Mission: Impossible Hayley Atwell, che si sarebbe però concluso lo scorso anno. Secondo alcuni tabloid, la star di ‘Top Gun’ avrebbe corteggiato Shakira, tornata single dopo la travagliata separazione da Piquet, e Sofia Vergara, fresca di divorzio da Joe Manganiello.

La relazione più celebre del divo statunitense resta quella con la collega Nicole Kidman, con cui ha formato negli anni ’90 una delle coppie d’oro di Hollywood, prima di dirsi addio nel 2001 dopo 11 di matrimonio. Causa della rottura, secondo i ben informati, sarebbe stata la condotta di Cruise profondamente influenzata dalla setta Scientology, di cui l’attore fa ancora parte.