Secondo la stampa britannica, la storia tra Tom Cruise e la socialite russa Elsina Khayrova sarebbe giunta al capolinea. Ma per altre fonti, l'epilogo non sarebbe così scontato...

Fonte: IPA/ Getty Images Tom Cruise ed Elsina Khayrova

Tom Cruise torna single. O almeno è quanto sotiene la stampa britannica. Secondo il magazine The Sun, infatti, sarebbe già giunta al capolinea la storia tra l’interprete di Top Gun e la socialite di origini russe Elsina Khayrova. Voci confermate solo in parte dai media d’Oltreoceano, secondo i quali potrebbe non trattarsi di una rottura definitiva.

Tom Cruise ed Elsina Khayrova: amore al capolinea

Le voci di una presunta frequentazione tra Tom Cruise ed Elsina Khayrova si susseguono da alcuni mesi: l’attore americano e la socialite russa sono stati avvisati insieme in più occasioni a Londra, città in cui lei vive, mostrandosi affiatati e complici. Tuttavia, stando ad alcune fonti vicine alla coppia, la relazione sarebbe già giunta al capolinea.

“Si sono lasciati, ma sono rimasti in buoni rapporti. Non c’è astio tra loro, semplicemente per Tom la relazione ha fatto il suo corso” ha spiegato un amico della coppia al The Sun. La rottura piuttosto pacifica sarebbe stata dettata anche da ragioni di ordine “logistico”: Tom ed Elsina vivono infatti nello stesso palazzo in zona Knightsbridge, a Londra. “Se avessero chiuso in malo modo sarebbe stato imbarazzante incontrarsi in ascensore” ha aggiunto l’insider

Tom Cruise ed Elsina Khayrova: e se non fosse finita?

La notizia riportata dalla stampa britannica è stata confermata solo in parte da Page Six, autorevole portale americano. Al magazine d’Oltreoceano, un altro insider ha invece spiegato che Tom avrebbe deciso di “raffreddare le cose” : “Si è accorto che la storia stava andando troppo velocemente, soprattutto per colpa dei media. Si sentono ancora, ma lui vuole andarci piano con chiunque decida di frequentare a causa delle esperienze avute con le sue ex”.

Difficile, quindi, capire come possa evolversi la situazione: “Alcuni amici sostengono che tra loro sia finita, ma con Tom non si sa mai cosa può succedere” ha concluso la fonte. Solo pochi giorni fa, si era diffusa la notizia che Tom Cruise avesse conosciuto anche i figli di Elsina.

Chi è Elsina Khayrova

Le voci di un flirt tra Tom Cruise ed Elsina Khayrova si rincorrono dallo scorso dicembre, quando i due furono avvistati insieme ad un party a Londra: “Erano inseparabili, chiaramente una coppia. Lui sembrava infatuato di lei” riportava una fonte al Daily Mail. L’attore non si è mai espresso pubblicamente sul flirt, ma nel corso dei mesi sono aumentate le testimonianze di amici e conoscenti, che hanno di fatto confermato la frequentazione tra il divo di Top Gun e la bella 36enne.

Ex modella figlia di un parlamentare putiniano, Elsina Khayrovae è cittadina britannica, ed ha alle spalle un matrimonio con l’oligarca russo Dmitry Tsetkov, con cui condivide diverse residenze di lusso, proprietà in Grecia e a Dubai, gioielli e collezioni d’arte del valore di milioni di sterline. Il suo nome è diventato noto alla stampa rosa la scorsa estate, a causa del controverso divorzio dal suo ex: all’epoca dei fatti, Elsina fu infatti accusata di aver tenuto nascoste diverse risorse al marito. La precedente relazione di Tom Cruise, invece, era stata quella con la collega Hayley Atwell, conosciuta sul set di Mission: Impossible.