Shakira corteggiata da Hamilton e Tom Cruise: la verità dopo gli ultimi avvistamenti

Dopo l’addio a Gerard Piqué, ogni gossip che si diffonde sul nome di Shakira fa sognare, e non poco, i fan della popstar. La fine di una storia (seppur importante, come quella con il calciatore) non significa necessariamente rimanere single a vita. E, così, le recenti indiscrezioni hanno ipotizzato che la cantante abbia ripreso a respirare aria di amore, essendo corteggiata da due famosissimi volti del cinema e dello sport: Tom Cruise e Lewis Hamilton. Tutta la verità sulla sua attuale, e sempre più chiacchierata, situazione sentimentale.

Shakira avvistata con Tom Cruise: l’ultimo gossip sulla cantante

Shakira ha decisamente ripreso in mano la sua vita dopo la brusca separazione da Gerard Piqué, dopo lunghi anni d’amore e la nascita di due splendidi figli. A livello musicale è tornata sulla scena con due singoli di grande successo, Music Sessions Vol. 53 e Te quedo grande, e in entrambi i testi vi sono chiari riferimenti alla separazione dal calciatore e ai presunti tradimenti di lui. E, anche a livello sentimentale, sembrava che qualcosa si fosse smosso, stando alle recenti indiscrezioni sul suo conto.

Shakira, infatti, è stata avvistata negli ultimi giorni al fianco di due volti amatissimi del cinema e dello sport: Tom Cruise e Lewis Hamilton. Come riporta TMZ, la cantante è stata ritratta al fianco dell’attore hollywoodiano a Miami, in occasione del Gran Premio di Formula 1. Inoltre, secondo quanto riportato da Page Six, il divo americano le avrebbe anche inviato un mazzo di fiori.

Fonte: Getty Images

Il sito americano, tuttavia, smentisce che tra i due possa esserci del tenero. La cantante sarebbe al momento single (come riportano fonti a lei vicine) e avrebbe preso parte all’evento sportivo grazie all’invito di Lewis Hamilton, grande amico in comune con il divo americano. I fan possono dunque mettersi il cuore in pace, dal momento che la popstar non sarebbe al momento interessata ad uscire con qualcuno, perlomeno in questo momento.

Shakira e Lewis Hamilton, solo amicizia: il cuore della cantante è libero

Dopo Tom Cruise, ecco Lewis Hamilton. Spazzate via le voci di un possibile flirt con l’attore, ecco che Shakira è stata presto accostata al campione della Formula 1. Secondo TMZ, la cantante sarebbe stata avvistata su una barca in compagnia di amici, incluso Hamilton, nella giornata di mercoledì. Ancora una volta, però, è stato riferito come non ci fosse nulla di romantico tra i due, uniti soltanto da una splendida amicizia. Il suo cuore, dunque, è al momento libero e batte solo per la musica.

Troppo dolorosa è stata la separazione da Piqué. Una ferita per lei difficile da rimarginare, ma che pian piano sta curando con tutte le sue forze. La cantante avrebbe deciso di lasciare Barcellona e trasferirsi a Miami assieme ai suoi figli, dopo l’addio al calciatore. Senza però rinunciare alla sua vita, alla musica, alle uscite pubbliche in compagnia di amici (anche illustri, come Cruise e Hamilton). Con la consapevolezza, però, che al momento non c’è spazio per un nuovo amore nella sua nuova vita. La cantante, questa volta, riparte da sé.